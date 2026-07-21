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الاقتصاد

إنتاج النرويج من النفط والغاز يتجاوز التوقعات في يونيو

منشأة للغاز الطبيعي المسال تابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي المسال تابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)
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إنتاج النرويج من النفط والغاز يتجاوز التوقعات في يونيو

منشأة للغاز الطبيعي المسال تابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي المسال تابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)

أعلنت النرويج، الثلاثاء، أن إنتاج البلاد المُجمّع من النفط والغاز تجاوز التوقعات الرسمية بنسبة 3 في المائة، خلال يونيو (حزيران) الماضي.

وتُعد النرويج أكبر مُورّد للغاز الطبيعي في أوروبا ومنتجاً رئيسياً للنفط، إلا أن الإنتاج يتفاوت من شهر لآخر تبعاً لاحتياجات الصيانة والتوقفات الأخرى في نحو 100 حقل بحري.

وبلغ إجمالي إنتاج النفط والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي والغاز 0.654 مليون متر مكعب قياسي يومياً؛ أيْ ما يُعادل 4.11 مليون برميل من المكافئ النفطي، بزيادة قدرها 11 في المائة، على أساس سنوي.

وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي في يونيو إلى 332.8 مليون متر مكعب يومياً، مقارنة بـ293.5 مليون متر مكعب في العام السابق، متجاوزاً التوقعات البالغة 316.5 مليون متر مكعب، بنسبة 5.1 في المائة، وفقاً لما ذكرته الهيئة التنظيمية لإنتاج النفط والغاز على موقعها الإلكتروني.

كما ارتفع إنتاج النفط الخام إلى 1.83 مليون برميل يومياً في يونيو، مقارنة بـ1.68 مليون برميل يومياً في الشهر نفسه من العام الماضي، متجاوزاً التوقعات البالغة 1.80 مليون برميل يومياً.

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نفط الغاز الطبيعي غاز النرويج الاتحاد الأوروبي

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