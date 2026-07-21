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الاقتصاد

نيجيريا تعلن مزايدة تجارية على 50 منطقة نفطية وغازية

مصفاة نفط في لاغوس بنيجيريا (رويترز)
مصفاة نفط في لاغوس بنيجيريا (رويترز)
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نيجيريا تعلن مزايدة تجارية على 50 منطقة نفطية وغازية

مصفاة نفط في لاغوس بنيجيريا (رويترز)
مصفاة نفط في لاغوس بنيجيريا (رويترز)

أعلنت الهيئة التنظيمية لقطاع النفط والغاز في نيجيريا تأهل 196 شركة للمشاركة في المرحلة التجارية من جولة التراخيص المؤجَّلة من العام الماضي، حيث ستتنافس على 50 منطقة نفطية وغازية، خلال مؤتمر للمزايدة يُعقَد في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الهيئة أن المناطق الخمسين المطروحة تتضمن 34 منطقة في دلتا نهر النيجر الغنية بالنفط، منها 16 منطقة برية، و18 منطقة في المياه الضحلة، ومنطقة واحدة في المياه العميقة، و15 منطقة أخرى في ثلاثة أحواض داخلية.

ومِن بين الشركات المؤهّلة، قدّم 143 شركة 200 عرض، وستشارك في مؤتمر المزايدة التجارية بالعاصمة أبوجا.

وأعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المناقصات أنه سيُختار الفائزون من خلال تقييم فني وتجاري مُرجّح يشمل مكافآت التوقيع، والتزامات العمل، وضمانات الأداء.

وأكدت الهيئة أن 286 شركة تقدمت بطلبات للتأهيل المسبق، وجرت الموافقة على 196 شركة منها للانتقال إلى مرحلة تقديم العطاءات الفنية والتجارية.

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نفط الغاز الطبيعي غاز نيجيريا

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