العقود الآجلة الأميركية تتراجع مع هبوط أسهم الرقائق وضغط توقعات «نتفليكس»

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الجمعة، مع استمرار موجة البيع في أسهم شركات أشباه الموصلات، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم قدرة موجة الصعود التي قادها الذكاء الاصطناعي هذا العام على الاستمرار، في وقت زادت فيه توقعات ضعيفة من شركة «نتفليكس» الضغوط على السوق.

وبعد ارتفاعات قياسية دفعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية إلى مستويات غير مسبوقة، بدأ المستثمرون في تقليص مراكزهم في أسهم شركات الرقائق التي شهدت إقبالاً كبيراً، مع تجدد المخاوف بشأن حجم الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي واستدامة العوائد المستقبلية، وفق «رويترز».

وتراجعت أسهم شركات تصنيع الرقائق على نطاق واسع، مواصلة خسائر الجلسة السابقة؛ إذ انخفض سهم «إنفيديا» و«إنتل» بنسبة 2.7 في المائة و2.8 في المائة على التوالي في تداولات ما قبل افتتاح السوق. كما هبط صندوق «آي شيرز» لأشباه الموصلات بنسبة 2.4 في المائة.

وسجل مؤشر «فيلادلفيا» لأشباه الموصلات أدنى مستوى له في نحو شهرين يوم الخميس، متجهاً إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ مارس (آذار) 2025، بعدما فقد أكثر من 19 في المائة من مستواه القياسي المسجل في أواخر يونيو (حزيران).

ولم تساعد النتائج القوية التي أعلنتها شركة «تي إس إم سي»، أكبر مصنع عالمي لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وشركة «إيه إس إم إل»، المورد الرئيسي لمعدات تصنيع الرقائق المتطورة، في تهدئة المخاوف بشأن استدامة صعود أسهم قطاع أشباه الموصلات.

وقال كريس بيوشامب، كبير محللي السوق لدى «آي جي»: «يتحول الأمر من مجرد عمليات بيع مكثفة في أسهم الرقائق إلى ظاهرة أوسع نطاقاً، ويظهر ذلك بوضوح في مؤشرات مثل (ناسداك)، الذي شهد ارتفاعاً كبيراً وسريعاً خلال فترة زمنية قصيرة للغاية».

كما أثرت شركة «نتفليكس» سلباً على معنويات المستثمرين بعد أن قدمت توقعات لإيرادات وأرباح الربع الثالث جاءت دون تقديرات «وول ستريت»، ما أدى إلى انخفاض سهمها بنحو 10 في المائة.

ودفعت عودة التقلبات مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو (CBOE)، المعروف باسم «مؤشر الخوف» في «وول ستريت»، إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، مرتفعاً 1.36 نقطة إلى 18.09.

وبحلول الساعة 7:07 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 272 نقطة، أو 0.52 في المائة، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 59.5 نقطة، أو 0.79 في المائة. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 454.25 نقطة، أو 1.55في المائة.

وكانت خسائر يوم الخميس، بقيادة أسهم شركات أشباه الموصلات، قد عززت بالفعل احتمالات تباطؤ زخم السوق. وتتجه المؤشرات الرئيسية نحو تسجيل خسائر أسبوعية، رغم البداية القوية لموسم نتائج الربع الثاني لدى البنوك الكبرى وصدور بيانات تضخم معتدلة في وقت سابق من الأسبوع.

كما تصاعدت المخاطر الجيوسياسية، بعدما أعلنت إيران تنفيذ هجمات جديدة على منشآت أميركية، عقب ليلة سادسة متتالية من الضربات الأميركية على أهداف عسكرية إيرانية.

وجاء التصعيد بعد انهيار وقف إطلاق النار الهش الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، ما أعاد المخاوف بشأن حركة إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، وزاد الضغوط على الأسعار.

وقال بيوشامب: «لا شك في وجود مخاوف من أننا قد نشهد موجة بيع أوسع نطاقاً، قد تتفاقم بفعل التطورات بين الولايات المتحدة وإيران».

وفي الوقت نفسه، تهدد اتهامات جديدة وجّهها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الصين، بشأن التدخل في الانتخابات الأميركية، بتعقيد الهدنة الهشة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، قبل شهرين فقط من القمة المرتقبة في واشنطن.

ومن بين الأسهم الأخرى التي تحركت في تداولات ما قبل الافتتاح، تراجع سهم «إنتويتيف سيرجيكال» بنسبة 11.2 في المائة، رغم تجاوز الشركة المصنعة للأجهزة الطبية توقعات «وول ستريت» لأرباح وإيرادات الربع الثاني، مدعومة بقوة الطلب على أنظمتها الجراحية.