الأسهم الأوروبية تستقر وسط ضغوط التكنولوجيا ومخاوف تقييمات الذكاء الاصطناعي

اتسم أداء الأسهم الأوروبية بالهدوء، يوم الجمعة، إذ بددت خسائر أسهم التكنولوجيا جزءاً من المكاسب العامة، في وقت يقيّم فيه المستثمرون تداعيات تجدد التوترات في الشرق الأوسط، التي وضعت المؤشر القياسي الأوروبي على مسار تسجيل خسائر أسبوعية.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 642.42 نقطة بحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش، لكنه ظل متجهاً لتسجيل خسارة أسبوعية قد تنهي سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع متتالية، وفق «رويترز».

وسجلت غالبية القطاعات المدرجة على المؤشر مكاسب، وجاءت أسهم شركات التعدين في صدارة الرابحين بارتفاع بلغ 2 في المائة.

كما صعد قطاعا السفر والترفيه بنحو 1 في المائة، بدعم من أداء قوي لأسهم شركات الطيران. وقفز سهم شركة «إيزي جيت» البريطانية بنسبة 13.4 في المائة بعدما أعلنت موافقتها المبدئية على عرض استحواذ بقيمة 5.7 مليار جنيه إسترليني (7.65 مليار دولار) مقدم من شركة «أبولو غلوبال».

في المقابل، تعرضت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية لضغوط، إذ تراجع سهم «سيلترونيك» بنسبة 2 في المائة، وسهم «سويتك» بنسبة 2.8 في المائة، بينما انخفض سهم «إيه إس إم إل» بنسبة 2 في المائة.

وساد الحذر بين المستثمرين قبيل إدراج أسهم شركة «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية في السوق الأميركية، وسط استمرار المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة لشركات الذكاء الاصطناعي، التي قد تحد من قدرة السهم على تحقيق مزيد من المكاسب.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، شنت القوات الإيرانية يوم الخميس هجمات استهدفت منشآت عسكرية أميركية في دول الخليج، ما أدى إلى مزيد من تقويض وقف إطلاق النار الهش الذي استمر ثلاثة أسابيع، وأبقى الأسواق في حالة من عدم اليقين بشأن مسار النزاع وتداعياته الاقتصادية.