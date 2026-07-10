«نيكي» يصعد مدعوماً بأسهم الذكاء الاصطناعي

ارتفع مؤشر «نيكي» للأسهم يوم الجمعة، مدعوماً بارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بينما شهدت سوق السندات والعملة اليابانية أيضاً ارتفاعاً على خلفية احتمال إعادة توجيه استراتيجية الاستثمار لصناديق التقاعد اليابانية الضخمة.

وأغلق مؤشر «نيكي 225» القياسي مرتفعاً بنسبة 1.2 في المائة عند 68.557.73 نقطة، بعد أن ارتفع بنسبة 2.4 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.39 في المائة إلى 4.036.08 نقطة.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 11.5 نقطة أساسية إلى 2.76 في المائة، متراجعاً عن أعلى مستوى له في ثلاثة عقود. كما ارتفع الين بنسبة 0.5 في المائة مقابل الدولار ليصل إلى 161.550.

وشهدت أسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت ارتفاعاً ملحوظاً بعد أن كشفت شركة «مايكرون تكنولوجي»، المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية، عن خطط لاستثمار أكثر من 250 مليار دولار في الولايات المتحدة حتى عام 2035.

وقال شوتارو ياسودا، محلل الأسواق في مختبر «توكاي طوكيو للأبحاث»: «تأثرت الأسهم اليابانية بارتفاع أسهم التكنولوجيا الأميركية خلال الليل». كما أوضح كازواكي شيمادا، كبير الاستراتيجيين في شركة «إيواي كوزمو» للأوراق المالية، أن المؤشر قلص مكاسبه المبكرة مع تراجع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي.

وقادت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية مكاسب مؤشر «نيكي»، حيث ارتفع سهم «سومكو» بنسبة 15.40 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له خلال اليوم عند 5244 يناً. وارتفعت أسهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 10.65 في المائة، كما ارتفعت أسهم شركة «أدفانتست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 2.3 في المائة. بينما أغلقت أسهم شركة «فاست ريتيلينغ» على انخفاض بنسبة 3.59 في المائة، مسجلةً بذلك أكبر انخفاض يومي لها منذ 12 مايو (أيار).

وفي غضون ذلك، شهدت أسواق السندات والعملات مكاسب كبيرة عقب تصريحات وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، يوم الخميس، التي أشارت فيها إلى أن الحكومة ستدرس اتخاذ تدابير لتشجيع صناديق التقاعد، بما في ذلك صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومي، على زيادة استثماراتها في الأصول المالية المحلية. وقد عززت احتمالية توجيه أكبر مستثمري المعاشات التقاعدية في اليابان المزيد من الأموال إلى الأسواق المحلية المعنويات في سوق السندات والين، اللذين واجها ضغوطاً مستمرة في السنوات الأخيرة.

وقال ماساهيتو سوغاوارا، كبير الاستراتيجيين في شركة «دايوا للأوراق المالية»: «ساعدت تصريحات كاتاياما في عكس اتجاه بيع السندات الحكومية اليابانية والين. والآن، يُستثمر نصف أصول صناديق التقاعد اليابانية في أصول أجنبية. وقد راهن السوق على أن أي تحول محتمل في توزيع الأصول سيكون له أثر إيجابي على الأصول اليابانية».

أوضح ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية في شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية، أن العائدات واصلت انخفاضها في وقت لاحق من الجلسة، حيث قام المستثمرون الأجانب بشراء سندات الحكومة اليابانية لتغطية مراكزهم المكشوفة بعد افتتاح السوق الأوروبية.