«يونيكريديت» يرفع حصته في «كومرتس بنك» إلى 47.6 % بعد تمديد عرض الاستحواذ

أعلن بنك «يونيكريديت»، ثاني أكبر بنك في إيطاليا، يوم الأربعاء، استحواذه على 47.6 في المائة من أسهم «كومرتس بنك» الألماني، بعد انتهاء عرض الاستحواذ المثير للجدل الذي جرى تمديده في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان «يونيكريديت» قد جمع حصة تبلغ 26.7 في المائة في البنك الألماني المنافس منذ سبتمبر (أيلول) 2024، قبل أن يطلق عرض استحواذ منخفض القيمة في مايو (أيار) الماضي. وأوضح البنك، حينها، أنه لا يسعى إلى السيطرة الكاملة على «كومرتس بنك»، وإنما يهدف إلى رفع حصته إلى ما يتجاوز 30 في المائة، بما يتيح له شراء مزيد من الأسهم من السوق دون الحاجة إلى إطلاق عرض استحواذ إلزامي، وفق «رويترز».

وأشار «يونيكريديت» إلى أن نسبة قبول العرض بلغت 17.6 في المائة، مقارنة بـ12.5 في المائة قبل تمديد فترة تقديم العطاءات لمدة أسبوعَيْن، وفقاً لقواعد الاستحواذ الألمانية.

وكان البنك الإيطالي قد كشف في وقت سابق عن إبرامه عقد مقايضة يمكن تحويله إلى حصة إضافية تبلغ 3.2 في المائة في «كومرتس بنك».

وتبادل البنكان الاتهامات بشأن بيانات الإقبال خلال المرحلة الرئيسية من العرض، إذ قال «كومرتس بنك» إن معظم الأسهم المقدمة جاءت من بنوك استثمارية كانت أطرافاً مقابلة في عقود مقايضة أبرمها «يونيكريديت» على أسهم البنك الألماني.

وأكد «يونيكريديت»، في بيان، أنه سيواصل العمل من أجل إقامة حوار بنّاء مع جميع الأطراف المعنية.

وتمتلك الحكومة الألمانية، التي عارضت عرض «يونيكريديت» ووصفته بأنه عدائي، نحو 12 في المائة من أسهم «كومرتس بنك».