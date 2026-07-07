أسواق الخليج تتباين مع ترقب نتائج الشركات وتجدد التوتر بين واشنطن وطهران

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في مستهل تعاملات الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين موسم نتائج الشركات للربع الثاني، وسط ضغوط من تراجع أسعار النفط وتجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع إيران أو «ستكمل المهمة»؛ في إشارة إلى احتمال عودة العمل العسكري، وذلك بعد أيام من مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي.

كما أفاد موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأن الحرس الثوري الإيراني أطلق ليل الاثنين صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، ما تسبب بأضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية.

وفي السعودية، تراجع المؤشر الرئيسي «تاسي» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متأثراً بهبوط سهم «معادن» بنسبة 1.7 في المائة.

وجاء ذلك بعد خفض السعودية أسعار البيع الرسمية لشحنات أغسطس (آب) من خام «العربي الخفيف» إلى الأسواق الآسيوية بمقدار 1.1 دولار للبرميل، ليصبح بخصم 1.50 دولار للبرميل عن متوسط خامي عُمان ودبي، كما خفضت أسعار أربعة أنواع أخرى من الخام.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.2 في المائة.

وقال متعاملون في سوق النفط إن المنافسة بين الموردين الخليجيين ازدادت بعد خفض الأسعار، إضافة إلى استمرار الإعفاء الأميركي لصادرات النفط الإيرانية، ما زاد الضغوط على المنتجين في المنطقة، بحسب «رويترز».

وأضافوا أن استمرار هشاشة الهدنة بين واشنطن وطهران يبقي مخاطر الشحن عبر الخليج قائمة، وهو ما يحد من شهية المشترين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.2 في المائة إلى 72.84 دولار للبرميل، بعد أن أنهت تعاملات الاثنين قرب المستويات التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.1 في المائة، كما صعد مؤشر سوق دبي المالي بالنسبة ذاتها بدعم من ارتفاع سهم شركة «دو» 1.4 في المائة.

وأعلنت «دو» إطلاق صندوق رأس مال جريء بقيمة 50 مليون دولار للاستثمار في الشركات الناشئة والتقنيات الحديثة، مع تركيز كبير على الشركات الإماراتية.

أما في قطر، فتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.4 في المائة بضغط من هبوط سهم «بنك قطر الإسلامي» بنسبة 1 في المائة. كما أظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز» أن «قطر للطاقة» تسعى لشراء أول شحنة وقود طائرات منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإيرانية، على أن يتم التسليم خلال أغسطس.