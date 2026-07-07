استقرار الأسهم الأوروبية وسط حذر من تقييمات الذكاء الاصطناعي

استقرت الأسهم الأوروبية في تعاملات الثلاثاء، في ظل تزايد الحذر بشأن التقييمات المرتفعة لشركات الذكاء الاصطناعي العالمية، بينما يترقب المستثمرون قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) وما قد تسفر عنه من عقود دفاعية حكومية جديدة.

واستقر مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي عند 650.84 نقطة بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش، بعدما أنهى الجلسة السابقة دون مستوياته القياسية، وفق «رويترز».

وقاد قطاع التكنولوجيا التراجعات بانخفاض بلغ 1.6 في المائة، حيث هبطت أسهم شركة «إيه إس إم إل»، المتخصصة في تصنيع معدات الرقائق الإلكترونية، وشركة «إنفينيون» لأشباه الموصلات بنحو 4 في المائة لكل منهما.

كما تراجعت أسهم «سيمنز إنرجي» بنسبة 5.5 في المائة، بعدما خفضت شركة «باركليز» تصنيف السهم من «وزن متساوٍ» إلى «أقل من الوزن السوقي».

وجاء ضعف أداء أسهم التكنولوجيا الأوروبية انعكاساً لحالة الحذر التي تخيم على الأسواق العالمية، وسط مخاوف من أن الارتفاع القوي الذي سجلته أسهم شركات أشباه الموصلات خلال الأشهر الماضية دفع تقييمات القطاع إلى مستويات مبالغ فيها.

وفي آسيا، تراجعت أسهم «سامسونغ إلكترونيكس» رغم التوقعات الإيجابية، فيما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» في وول ستريت بنحو 1 في المائة، ما زاد الضغوط على أسهم التكنولوجيا الأوروبية.

في المقابل، سجل قطاع الدفاع مكاسب محدودة، مع تركيز المستثمرين على قمة حلف الناتو، حيث يُتوقع أن تعلن الدول الأعضاء اتفاقيات جديدة استجابةً للضغوط الأميركية الرامية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي. ويُعد قطاع الدفاع الأفضل أداءً على مؤشر «ستوكس 600» منذ بداية الشهر الجاري.

وقفز سهم شركة «ساب» السويدية للصناعات الدفاعية بنسبة 5.3 في المائة، بعدما رفعت «مورغان ستانلي» تصنيف السهم من «أقل من الوزن السوقي» إلى «زيادة الوزن».

وفي قطاع الطاقة، ارتفع سهم «شل» بنسبة 2.2 في المائة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لمبيعات الغاز المتكاملة خلال الربع الثاني بشكل طفيف.