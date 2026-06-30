العقود الآجلة للأسهم الأميركية ترتفع بحذر مع ترقب بيانات اقتصادية حاسمة

سجَّلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء، مع دخول جلسة التداول الأخيرة من ربع اتسم بأقوى أداء للأسهم منذ سنوات، في ظل ميل المستثمرين إلى الترقب وجني الأرباح.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة لكل منهما، بينما صعدت عقود مؤشر «ناسداك» بنسبة 0.34 في المائة.

ويترقب المستثمرون خلال جلسة اليوم صدور عدد من البيانات الاقتصادية المهمة، من بينها تقرير فرص العمل (JOLTS) ومؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات، بحثاً عن مؤشرات جديدة حول قوة الاقتصاد الأميركي واتجاه السياسة النقدية.

ورغم استمرار الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، وتراجع أسعار النفط، والمخاوف المرتبطة بإنفاق الذكاء الاصطناعي، حافظت الأسهم على أداء قوي خلال الربع الحالي.

وكان مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» في طريقهما لتسجيل أفضل أداء ربع سنوي منذ 6 سنوات، في حين كان مؤشر «داو جونز» يستعد لتحقيق أكبر مكاسب فصلية منذ عام 2022. إلا أن الضعف الأخير في الأسواق أدى إلى تراجع المؤشرين الرئيسيين، لينهي «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» سلسلة مكاسب استمرت شهرين خلال يونيو (حزيران)، بينما تفوق أداء «داو جونز» نسبياً، متجهاً نحو تحقيق ثالث مكسب شهري على التوالي.

ويرى بعض المحللين أن موسم نتائج الأعمال المرتقب قد يشكل محفزاً جديداً للأسهم؛ خصوصاً بعد موجة البيع الأخيرة التي طالت أسهم أشباه الموصلات والتكنولوجيا.

وقال برايان ليفيت، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في «إنفيسكو»: «شهد قطاع التكنولوجيا فترة تباطؤ في يونيو؛ لكن هذا الاتجاه قد يتغير بسهولة مع انطلاق موسم الأرباح».

في المقابل، يحذر آخرون من أن تحقيق مكاسب مستدامة خلال النصف الثاني من العام يتطلب تقدماً في معالجة التوترات الجيوسياسية، لا سيما الصراع الأميركي الإيراني.

وتشير بيانات مجموعة بورصة لندن (إل إس إي جي) إلى أن الأسواق تتوقع خفضاً واحداً على الأقل في أسعار الفائدة من جانب مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بحلول نهاية عام 2026، بينما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس المجلس كيفين وارش خلال مؤتمر اقتصادي رفيع المستوى في البرتغال لاحقاً اليوم.

وفي الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر «داو جونز» الآجل 107 نقاط أو 0.2 في المائة، بينما صعدت عقود «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 15.75 نقطة أو 0.21 في المائة، وارتفعت عقود «ناسداك 100» بمقدار 102.5 نقطة أو 0.34 في المائة.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق في «كابيتال دوت كوم»: «سيتضح خلال الأيام وربما الأسابيع المقبلة ما إذا كانت تحركات السوق مجرد تقلبات مؤقتة أم إشارات اتجاه حقيقي، وذلك اعتماداً على توازن المخاطر الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة، وتوقعات الأرباح».

وفي تحركات ما قبل افتتاح السوق، تراجعت أسهم شركة «كونسنتريكس» المتخصصة في تجربة العملاء بنسبة 22.7 في المائة، بعد خفض توقعاتها للإيرادات والأرباح المعدلة، بينما قفزت أسهم «إيروفيرونمنت» بنحو 30 في المائة عقب نمو قوي في الإيرادات الفصلية.

كما تراجعت أسهم «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» بنسبة 1.2 في المائة و0.5 في المائة على التوالي، بعد أن خفضت شركة «أوبنهايمر» تصنيف قطاع بنوك الاستثمار في «وول ستريت»، موصية بإعادة توجيه الاستثمارات نحو مديري الأصول البديلة.