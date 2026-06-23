تراجع عوائد السندات في منطقة اليورو مع إعادة تسعير توقعات الفائدة

تراجعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل طفيف يوم الثلاثاء، بعد أن استقرت عقب ارتفاع سجلته في نهاية تعاملات اليوم السابق، وذلك في ظل تقليص المستثمرين رهاناتهم على مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي، رغم استمرار التوقعات بسياسة نقدية متشددة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وكانت السندات الألمانية لأجل عامين قد شهدت ارتفاعاً حاداً في أواخر تداولات يوم الاثنين، مما أدى إلى تراجع عوائدها بأكبر وتيرة في أسبوعين، وذلك عقب تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أمام البرلمان الأوروبي، التي أشارت فيها إلى عدم وجود دلائل على تضخم يتطلب تشديداً نقدياً أكثر صرامة في المرحلة الحالية، وفق «رويترز».

وفي تعاملات صباح الثلاثاء، انخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين بنقطة أساس واحدة إلى 2.578 في المائة، مقارنة بـ4.198 في المائة للعائدات الأميركية المماثلة لأجل عامين. ويأتي ذلك في وقت تتسع فيه الفجوة بين العائدَين الألماني والأميركي إلى نحو 163 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2025، وأوسع بكثير من نحو 113 نقطة أساس قبل شهرين.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس، لتصل إلى 2.934 في المائة، في حين بلغ عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات 3.651 في المائة، منخفضاً بالقدر نفسه.

وضغطت بيانات اقتصادية أميركية قوية مؤخراً، إلى جانب تحول في خطاب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بقيادة رئيسه الجديد كيفين وارش نحو تشديد السياسة النقدية بهدف كبح التضخم، على سندات الخزانة الأميركية، مما أدى إلى ارتفاع الدولار وتراجع الطلب عليها خلال الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، أسهم انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل، نتيجة زيادة تدفقات الخام والمنتجات النفطية عبر مضيق هرمز، في تخفيف التوقعات بشأن حاجة البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أقوى لكبح التضخم.

وتُظهر أسواق المال أن المتعاملين يتوقعون أن تنهي أسعار الفائدة في منطقة اليورو العام الحالي أعلى بنحو 31 نقطة أساس من مستوياتها الحالية، مع ترجيح تنفيذ رفع إضافي في أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بتوقعات سابقة بزيادة بنحو 35 نقطة أساس قبل تصريحات لاغارد الأخيرة.

وقال الاستراتيجي في «جيفريز»، موهيت كومار، إن التصريحات الأخيرة تُفهم على أنها إشارة إلى عدم الحاجة لمزيد من رفع الفائدة إذا استقرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية أو أقل، مضيفاً أن هذا الاتجاه كان واضحاً منذ اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأخير، حيث لا يبدو أن دورة التشديد النقدي ستتطلب زيادات إضافية كبيرة.

واختتمت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات تعاملات اليوم عند 2.934 في المائة، في حين سجلت السندات الإيطالية للأجل نفسه 3.651 في المائة، بانخفاض مماثل.

كما تراجعت مقايضات التضخم في منطقة اليورو لأجل عام واحد إلى نحو 2.52 في المائة هذا الأسبوع، وهو مستوى لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، لكنه أدنى بكثير من ذروته المسجلة في أواخر مايو (أيار)، والتي قاربت 4 في المائة على مدى ثلاث سنوات.