الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من أرباح الشركات قبيل تقرير الوظائف الأميركي

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، يوم الجمعة، مدعومةً بمكاسب أسهم شركات الرعاية الصحية، في وقت عوّضت فيه النتائج الإيجابية للشركات إلى حد كبير الحذر الناجم عن ارتفاع أسعار النفط، قبيل صدور تقرير الوظائف الأميركي الذي يحظى بمتابعة وثيقة من المستثمرين.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة إلى 659.91 نقطة بحلول الساعة 08:55 بتوقيت غرينتش، متجهاً نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، وفق «رويترز».

واستقرت الأسواق بعد أسبوع حافل بإعلانات نتائج الشركات، دفعت المؤشر القياسي إلى مستويات قياسية، فيما دعمت الآمال بإمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق معنويات المستثمرين على مدار الأسبوع.

ويراقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار النفط على التضخم، بالتزامن مع ترقب تقرير الوظائف الأميركي المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم.

وواصلت العقود الآجلة لخام برنت مكاسبها، لتصل إلى 83.17 دولار للبرميل، وسط تجدد المخاوف بشأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

ومن المتوقع أن يكون نمو الوظائف في الولايات المتحدة قد تسارع خلال يوليو (تموز)، بما يعكس مرونة سوق العمل، وقد يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للتركيز على التضخم في تحديد مسار السياسة النقدية.

وقادت أسهم قطاع الرعاية الصحية المكاسب، بارتفاع مؤشر القطاع بنسبة 1.8 في المائة. وقفز سهم شركة «جينماب» بنسبة 9.6 في المائة بعد أن أعلنت شركة أدوية السرطان ارتفاع إيراداتها خلال النصف الأول من العام، كما رفعت توقعاتها للعام بأكمله.

وحققت أسهم «نوفو نورديسك» و«أبيفاكس» و«زيلاند فارما» مكاسب تراوحت بين 3.4 و4.6 في المائة.

ومن المتوقع الآن أن تحقق الشركات المدرجة على مؤشر «ستوكس 600» نمواً في أرباح الربع الثاني يتجاوز 22 في المائة، في أقوى وتيرة منذ الربع الثالث من عام 2022، وفقاً لبيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن.

وقال جوردون كير، استراتيجي الاقتصاد الكلي الأوروبي في شركة «كي بي آر إيه»: «بشكل عام، يعزز موسم إعلان النتائج الرأي القائل إن أساسيات الشركات الأوروبية لا تزال قوية، لا سيما بين الشركات ذات التصنيف الاستثماري المرتفع».

ومع ذلك، أصبحت الأسواق أكثر انتقائية، في ظل ارتفاع التقييمات الذي يقلص هامش تحمّل أي خيبة أمل في نتائج الشركات أو توقعاتها.

وقفز سهم «كينغسبان» بنسبة 15.8 في المائة بعد إعلان النتائج، ليتصدر قائمة الأسهم الرابحة على مؤشر «ستوكس 600»، بعدما رفعت شركة مواد البناء توقعاتها للأرباح، مدفوعة بالطلب المزداد على مراكز البيانات.

وارتفع سهم شركة الدفاع التشيكية «CSG» بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلانها إيرادات فاقت التوقعات خلال النصف الأول من العام، مدعومة بالطلب القوي على الذخيرة ونمو أعمالها في مجال الأنظمة البرية. كما ارتفع مؤشر قطاع الطيران والدفاع الأوسع نطاقاً بنسبة 0.9 في المائة، متجهاً نحو تسجيل أفضل أداء قطاعي خلال الأسبوع، بمكاسب بلغت 5.8 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسهم شركات التأمين بنسبة 0.3 في المائة، بعدما انخفض سهم «ميونخ ري» بنسبة 2.7 في المائة، رغم إعلان الشركة ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثاني بنسبة 6 في المائة، متجاوزاً توقعات السوق التي كانت تشير إلى انخفاض الأرباح.

وفي سياق متصل، تراجع سهم «ستيلانتس» بنسبة 2.5 في المائة، بعدما خفضت شركة «بيرنشتاين» تصنيف شركة صناعة السيارات الفرنسية-الإيطالية من «أداء السوق» إلى «أداء ضعيف».