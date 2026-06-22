«فرانكلين تمبلتون» تفتتح مكتباً في العاصمة السعودية

افتتحت شركة «فرانكلين تمبلتون» العالمية لإدارة الأصول مكتباً جديداً لها في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) بالرياض، في خطوة تعكس التزامها طويل الأمد بالسوق السعودية وتوسعها في المنطقة، حسب بيان، الاثنين.
وقالت الشركة إن المكتب الجديد سيدعم نمو أعمالها في المملكة ويعزز تواصلها مع العملاء والشركاء المحليين والإقليميين، مستفيدةً من المكانة المتنامية للرياض مركزاً مالياً واستثمارياً في المنطقة.
يأتي افتتاح المكتب في وقت تشهد فيه السعودية زخماً متزايداً في قطاع إدارة الأصول والخدمات المالية، مدعوماً بالإصلاحات الاقتصادية وبرامج تطوير القطاع المالي ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، إضافةً إلى تنامي اهتمام المؤسسات الاستثمارية العالمية بتوسيع حضورها في المملكة.
وتُعد «فرانكلين تمبلتون» من كبرى شركات إدارة الأصول في العالم، إذ تدير أصولاً تتجاوز 1.5 تريليون دولار، عبر مجموعة واسعة من الاستراتيجيات الاستثمارية تشمل الأسهم وأدوات الدخل الثابت والاستثمارات البديلة والحلول الاستثمارية متعددة الأصول.