الإنتاج الصناعي السعودي يرتفع 5.1 % في 2025 مدعوماً بنمو التعدين

سجَّل الرقم القياسي السنوي للإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعاً بنسبة 5.1 في المائة خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأظهرت البيانات ارتفاع الرقم القياسي السنوي للإنتاج الصناعي إلى 110.4 نقطة خلال عام 2025، مقارنة مع 105.1 نقطة في العام السابق، وذلك وفق سنة الأساس 2021.

وقالت الهيئة إن نمو المؤشر يعود بشكل رئيس إلى ارتفاع الرقم القياسي السنوي للأنشطة النفطية بنسبة 5.4 في المائة على أساس سنوي.

كما ارتفع الرقم القياسي السنوي للأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3 في المائة، مدفوعاً بتحسن أداء معظم الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.

ويُعد مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي مقياساً للتغير النسبي في كميات الإنتاج الصناعي، ويعكس تطور إنتاج السلع والمواد بعد تحويلها من المواد الخام إلى منتجات نهائية قابلة للاستهلاك.

وعلى مستوى الأنشطة الرئيسة، ارتفع الرقم القياسي السنوي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.8 في المائة خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024.

كما سجل نشاط الصناعة التحويلية نمواً بنسبة 3.9 في المائة، بدعم من تحسن أداء الأنشطة الفرعية التابعة له.

وفي المقابل، ارتفع نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 5.2 في المائة، بينما سجل نشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها أعلى معدل نمو بين الأنشطة الصناعية، بارتفاع بلغ 10 في المائة على أساس سنوي.