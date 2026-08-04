«بترول ناس» توقِّع عقداً مع «مدن» السعودية لإنشاء مصنع بتروكيماويات

أعلنت شركة «مصنع بترول ناس» توقيع عقد إيجار مع «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية» (مدن) لاستئجار أرض صناعية في المدينة الصناعية بمحافظة الخرج، تمهيداً لإنشاء مصنع جديد لإنتاج البتروكيماويات، في خطوة تأتي ضمن خططها التوسعية الرامية إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية وتوسيع محفظة منتجاتها.

وحسب بيان الشركة المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، الثلاثاء، تتجاوز مساحة الأرض المستأجرة 25.7 ألف متر مربع، بينما تمتد مدة العقد إلى 20 عاماً.

وأوضحت الشركة أن قيمة الإيجار السنوي تبلغ 51.5 ألف ريال (13.8 ألف دولار)، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت أن المشروع يندرج ضمن استراتيجيتها للتوسع وإنتاج منتجات جديدة وفق معايير جودة عالية، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها في السوق السعودية، وفتح آفاق جديدة لأعمالها، إلى جانب دعم خطط النمو المستدام التي تتبناها.

وأضافت أن إنشاء المصنع يأتي انسجاماً مع مستهدفات «رؤية 2030» الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تحقيق عوائد اقتصادية تدعم خطط الشركة المستقبلية.

وأشارت الشركة إلى أنه من المتوقع أن يبدأ الأثر المالي للعقد بعد الانتهاء من أعمال إنشاء المصنع وبدء تشغيله، مؤكدة عدم وجود أطراف ذات علاقة في العقد، وأنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية تتعلق بالمشروع في حينها.