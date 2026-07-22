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الاقتصاد

«سابك» توقع مذكرة تفاهم مع «سير» لدعم صناعة السيارات الكهربائية في السعودية

سيارة كهربائية في معرض المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل 2024 (الشرق الأوسط)
سيارة كهربائية في معرض المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل 2024 (الشرق الأوسط)
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«سابك» توقع مذكرة تفاهم مع «سير» لدعم صناعة السيارات الكهربائية في السعودية

سيارة كهربائية في معرض المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل 2024 (الشرق الأوسط)
سيارة كهربائية في معرض المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل 2024 (الشرق الأوسط)

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «سير»، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، لاستكشاف فرص التعاون في استخدام المواد المتقدمة والحلول المبتكرة التي تنتجها «سابك» في تصميم وتطوير وتصنيع سيارات «سير» الكهربائية.

وتهدف المذكرة إلى تقييم فرص استخدام مواد «سابك» المتقدمة في تطبيقات السيارات، وتطوير مواد وحلول تصنيع تلبي احتياجات الإنتاج، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالاستدامة والتقنية لدعم تطوير المنتجات والهندسة في «سير».

كما تشمل مجالات التعاون المحتملة استكشاف فرص التوريد الاستراتيجية وبناء سلسلة إمداد محلية بمعايير عالمية لقطاع السيارات الكهربائية في المملكة، مع بحث مجالات إضافية للتعاون المشترك بين الطرفين.

مهندسة تابعة لـ«سير» (موقع الشركة)

ووقع المذكرة في مقر «سابك» بالرياض الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور فيصل الفقير والرئيس التنفيذي لشركة «سير» جيمس ديلوكا.

وقال الفقير إن التعاون يستفيد من خبرات «سابك» العالمية في حلول المواد المتقدمة لصناعة السيارات الكهربائية، ويسهم في تسريع الابتكار وتعزيز المحتوى المحلي وبناء سلسلة إمداد وطنية متكاملة تدعم تنافسية القطاع عالمياً، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للصناعة.

من جانبه، قال ديلوكا إن التعاون يمثل خطوة مهمة في مسيرة «سير» لتصميم وهندسة وتصنيع سيارات كهربائية عالمية المستوى داخل المملكة، مشيراً إلى أن دمج المواد المتقدمة والخبرات التقنية التي تمتلكها «سابك» سيدعم بناء سلسلة إمداد محلية قوية ويسهم في تطوير قطاع التنقل والتقنيات المتقدمة في السعودية.

وتعد «سابك» من أبرز المنتجين عالمياً للمواد المتطورة المستخدمة في صناعة السيارات الكهربائية، بينما تعمل «سير» على تطوير منظومة محلية متكاملة ومستدامة لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، بما يعزز القدرة التنافسية للقطاع ويسرّع التحول نحو التنقل الكهربائي.

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