السعودية تؤهل 24 شركة عالمية ومحلية لرخص الكشف عن الذهب والمعادن

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، يوم الثلاثاء، عن تأهل 24 شركة وتحالفاً محلياً وعالمياً للمنافسة على رخص الكشف في ثلاثة أحزمة متمعدنة كبرى.

وتأتي هذه الخطوة بعد استكمال أعمال المراجعة والتقييم الفنية والمالية، وإطلاق مرحلة المزاد متعدد الجولات، في إطار خطط الرياض المتسارعة لتكثيف الاستكشاف التعديني، وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية الكامنة في جوف المملكة، والتي تُقدّر قيمتها بنحو 9.4 تريليون ريال (نحو 2.5 تريليون دولار).

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح بن محمد الجراح، أن الأحزمة المعدنية المطروحة تغطي مساحة إجمالية شاسعة تصل إلى 13000 كيلومتر مربع، وتتقاطع جغرافياً مع خمس مناطق إدارية حيوية هي: المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، وحائل.

وبيّن أن هذه الجولة التنافسية ترتكز على مواقع استكشافية جديدة تُمثل امتداداً لأحزمة جغرافية طُرحت سابقاً وتمتاز بجاذبية جيولوجية عالية، وفي مقدمتها:

*حزام نبيطة - الدويحي (دحلة شبيب): الذي يضم منجم «الدويحي» الشهير، المنتج لنحو 180 ألف أوقية من الذهب سنوياً.

*حزام الصخيبرات - الصفرا: وهو منطقة واعدة للغاية بترسبات الذهب والنحاس والفضة والزنك والنيكل، ويحتضن مشاريع متقدمة مثل منجمي «الصخيبرات» و«بلغة».

*حزام النقرة: المعروف بترسباته التاريخية والمهمة من الذهب، وتمعدنات الكبريتيدات البركانية الكتلية الغنية بعنصري النحاس والزنك.

ثقة المستثمرين

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن قائمة المتنافسين المؤهلين تعكس تنامي ثقة الكيانات التعدينية العالمية في شفافية وكفاءة إجراءات الطرح السعودية؛ حيث تضم القائمة 17 متنافساً سبق تأهيلهم في جولات سابقة، بالإضافة إلى 7 متنافسين جدد اجتازوا مرحلة التأهيل المسبق حالياً. وذكر الجراح أن الأدلة الإرشادية تمنح وثيقة التأهيل المسبق صلاحية تمتد لعام تقويمي كامل، مما يتيح للشركات مرونة عالية للمشاركة في الجولات التتابعية اللاحقة، ويرفع من كفاءة التدفقات الاستثمارية.

وضمت قائمة الكيانات السبعة الجديدة التي تأهلت في هذه الجولة: شركة التعدين العربية السعودية «معادن»، وشركات عالمية بارزة مثل (PT ANTAM Tbk)، و(Power Metallic Mines Inc)، و(Wildsky Resources Inc)، إلى جانب تحالف (Danakali Limited) مع شركة «مصادر الزمردة للتعدين»، وتحالف شركة «أنعام القارات للتجارة» مع شركة «صحارى للتعدين المحدودة»، وشركة «ثرب الحية للتجارة».

في حين حافظت 17 شركة كبرى على تأهيلها المستمر من المنافسات السابقة، وفي مقدمتها شركات عملاقة مثل (Vedanta Limited) الهندية، وفرع الشركة الوطنية الصينية للجيولوجيا والتعدين، ومجموعة (Aurum Global Group)، بجانب شركات أسترالية وبريطانية ومحلية مثل (Midana Exploration)، و(Jacaranda Minerals)، و(Royal Road Arabia)، وشركة مصفاة الذهب السعودية (SGR).

حوكمة المنافسة ومنصة «تعدين»

ووفقاً للآليات المحدثة التي تتبناها الوزارة لضمان أعلى مستويات الحوكمة وتكافؤ الفرص، تمر منافسات رخص الكشف التعدينية بثلاث مراحل رئيسية؛ تبدأ بالتأهيل المسبق لتقييم الملاءة المالية والقدرة الفنية، تليها مرحلة إطلاق الأدلة الإرشادية عبر منصة «تعدين» الرقمية ليقوم المستثمرون باختيار المواقع المستهدفة.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فتتمثل في «المنافسة العلنية متعددة الجولات» في حال تزاحم أكثر من مطور على الموقع نفسه، حيث تحسم الترسية بناءً على العروض الفنية المرتبطة بحجم الإنفاق والالتزام الرأسمالي الموجه لأعمال الاستكشاف الفعلي على الأرض.