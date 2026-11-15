مصر تحتفي بطبيب اخترع 12 دواء لعلاج السرطان والاكتئاب

احتفى مجلس الوزراء المصري بالعالم المصري الدكتور ماجد أبو غربية، بمناسبة فوزه بجائزة «جون سكوت» الأميركية لعام 2026، تقديراً لإسهاماته البارزة في مجال اكتشاف الأدوية وتطويرها، وخاصة العلاجات المستخدمة في مواجهة السرطان والاكتئاب والآلام المزمنة.

وأوضح مجلس الوزراء، في بيان نشره على صفحته عبر موقع «فيسبوك»، أن أبو غربية يمتلك أكثر من 145 براءة اختراع أميركية، وأسهم في ابتكار نحو 12 دواءً جديداً جرى تسويقها لعلاج أمراض متعددة، من بينها السرطان والأمراض المعدية والاضطرابات العصبية وأمراض صحة المرأة والعظام، فضلاً عن الآلام المزمنة. كما قاد فرقاً بحثية متعددة التخصصات في مؤسسات علمية ودوائية دولية.

وأشار المجلس إلى أن جائزة «جون سكوت» تُعد من أقدم الجوائز العلمية الأميركية، وتُمنح تقديراً للاكتشافات والابتكارات التي تحقق فائدة للبشرية، وأن أبو غربية فاز بها ضمن ثلاثة علماء في دورة عام 2026. وأضاف أنه تسلّم الجائزة خلال احتفالية أُقيمت في27 أكتوبر (تشرين الأول)، مصحوبة بمكافأة مالية قدرها 10 آلاف دولار، تتويجاً لمسيرة علمية امتدت سنوات في مجال البحث الدوائي.

وفي بيان نشرته جامعة تمبل الأميركية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، ذكرت الجامعة أن أبو غربية، أستاذ كرسي لورا إتش. كارنيل والمدير المؤسس لمركز «مولدر لأبحاث اكتشاف الأدوية» بكلية الصيدلة، حصل على الجائزة تقديراً لابتكاراته الرائدة في اكتشاف الأدوية وتطويرها. وأوضحت أن أبحاثه أسهمت في ابتكار ما يقرب من 12 دواءً جديداً لعلاج أمراض متعددة، تشمل السرطان والأمراض المعدية والاضطرابات العصبية وأمراض صحة المرأة والعظام، فضلاً عن الآلام المزمنة.

العالم المصري الدكتور ماجد أبو غربية في جامعة تمبل (جامعة تمبل)

ونقلت الجامعة عن أبو غربية قوله إنه فوجئ برسالة إلكترونية تلقاها أثناء استعداده للسفر إلى مصر لإلقاء محاضرة، أبلغه فيها رئيس لجنة اختيار الفائزين بفوزه بالجائزة، معرباً عن سعادته واعتزازه بهذا التكريم. وأضاف أنه شغوف بالكيمياء منذ صغره، وأن الجائزة لا تخصه وحده، بل تشمل الفرق البحثية المتميزة والمتعاونين معه على مدار سنوات عمله.

وبحسب الجامعة، يُعد أبو غربية خامس عضو هيئة تدريس بها يحصل على الجائزة، بعد مايكل كلاين عام 2020، وماساتوشي ني عام 2017، وجون بيرديو عام 2015، وفرانكلين ديفيس عام 2006.وأوضحت الجامعة أن أبو غربية بدأ مسيرته المهنية باحثاً في شركة «وايث للأدوية»، التي استحوذت عليها لاحقاً شركة «فايزر»، وتدرج في المناصب حتى أصبح نائباً أول لرئيس الشركة لأبحاث اكتشاف الأدوية، حيث قاد فرقاً بحثية ضمت أكثر من 500 عالم.

ومن أبرز الأدوية التي شارك في ابتكارها «إيفكسور» (Effexor) و«بريستيك» (Pristiq) المستخدمان لعلاج الاكتئاب، و«ديزوسين» (Dezocine) المسكن للألم، و«توريسيل» (Torisel) المستخدم لعلاج سرطان الكلى. كما شاركت فرق البحث التي قادها في تطوير «مايلوتارج» (Mylotarg)، وهو دواء طُرح عام 2000 لاستهداف الخلايا السرطانية مع الحد من تعرض الخلايا الأخرى للمواد السامة، ولا يزال يُستخدم في العلاج الكيميائي.

وأضافت الجامعة أن أبو غربية عاد إلى العمل الأكاديمي عام 2008، وأسهم في تأسيس مركز «مولدر لأبحاث اكتشاف الأدوية»، وتولى إدارته بصفته مديراً مؤسساً حتى عام 2020، بهدف الجمع بين التعليم والبحث العلمي والصناعة الدوائية، وتحويل الاكتشافات المعملية إلى علاجات تصل إلى المرضى.

وخلال قيادته للمركز، نجح في تأمين أكثر من 30 مليون دولار من المنح البحثية والتمويل الخارجي، وأسفرت أبحاثه عن تسجيل 15 براءة اختراع أميركية وتأسيس أربع شركات ناشئة. كما شغل منصب وكيل كلية الصيدلة للبحوث بين عامي 2008 و2019، ونال جائزة الخدمة المتميزة من الجامعة عام 2022، وأُدرج في قاعة مشاهير الكيمياء الطبية التابعة للجمعية الكيميائية الأميركية، وقاعة مشاهير المخترعين في ولاية نيوجيرسي.

وبعد أكثر من 55 عاماً من العمل في مجال الكيمياء الدوائية، يواصل أبو غربية أبحاثه لتصميم أدوية تستهدف إدمان الكحول والمواد الأفيونية، معرباً عن حماسه للعمل مع الأجيال الجديدة من الباحثين والطلاب، الذين يرى أنهم قادة المستقبل في هذا المجال.

وذكرت مجلة «Chemical & Engineering News» التابعة للجمعية الكيميائية الأميركية، في تقرير نشرته في 5 نوفمبر 2026، أن مجلس أمناء مؤسسة «City Trusts of Philadelphia» كرّم الفائزين الثلاثة بالجائزة تقديراً لإسهاماتهم في تحقيق «راحة البشرية ورفاهيتها وسعادتها».

وضمت قائمة الفائزين، إلى جانب أبو غربية، نينا جابلونسكي من جامعة ولاية بنسلفانيا، تقديراً لأبحاثها التي أسهمت في إحداث تحول في فهم العرق، ودانيال سكوفترونسكي من شركة «إيلي ليلي»، الذي ابتكر أداة تشخيصية رائدة من نوعها للكشف عن مرض ألزهايمر.

وأشارت المجلة إلى أن الفائزين ينضمون إلى قائمة من أبرز الرواد العلميين الذين سبق تكريمهم بالجائزة، من بينهم ماري كوري وتوماس إديسون، وإرفينغ لانغموير، الرئيس السابق للجمعية الكيميائية الأميركية عام 1929، وغلين سيبورغ، الذي ترأس الجمعية عام 1976.