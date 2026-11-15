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يوميات الشرق

مصر تحتفي بطبيب اخترع 12 دواء لعلاج السرطان والاكتئاب

يمتلك أكثر من 145 براءة اختراع أميركية

العالم المصري الدكتور ماجد أبو غربية (جامعة تمبل)
العالم المصري الدكتور ماجد أبو غربية (جامعة تمبل)
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مصر تحتفي بطبيب اخترع 12 دواء لعلاج السرطان والاكتئاب

العالم المصري الدكتور ماجد أبو غربية (جامعة تمبل)
العالم المصري الدكتور ماجد أبو غربية (جامعة تمبل)

احتفى مجلس الوزراء المصري بالعالم المصري الدكتور ماجد أبو غربية، بمناسبة فوزه بجائزة «جون سكوت» الأميركية لعام 2026، تقديراً لإسهاماته البارزة في مجال اكتشاف الأدوية وتطويرها، وخاصة العلاجات المستخدمة في مواجهة السرطان والاكتئاب والآلام المزمنة.

وأوضح مجلس الوزراء، في بيان نشره على صفحته عبر موقع «فيسبوك»، أن أبو غربية يمتلك أكثر من 145 براءة اختراع أميركية، وأسهم في ابتكار نحو 12 دواءً جديداً جرى تسويقها لعلاج أمراض متعددة، من بينها السرطان والأمراض المعدية والاضطرابات العصبية وأمراض صحة المرأة والعظام، فضلاً عن الآلام المزمنة. كما قاد فرقاً بحثية متعددة التخصصات في مؤسسات علمية ودوائية دولية.

وأشار المجلس إلى أن جائزة «جون سكوت» تُعد من أقدم الجوائز العلمية الأميركية، وتُمنح تقديراً للاكتشافات والابتكارات التي تحقق فائدة للبشرية، وأن أبو غربية فاز بها ضمن ثلاثة علماء في دورة عام 2026. وأضاف أنه تسلّم الجائزة خلال احتفالية أُقيمت في27 أكتوبر (تشرين الأول)، مصحوبة بمكافأة مالية قدرها 10 آلاف دولار، تتويجاً لمسيرة علمية امتدت سنوات في مجال البحث الدوائي.

وفي بيان نشرته جامعة تمبل الأميركية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، ذكرت الجامعة أن أبو غربية، أستاذ كرسي لورا إتش. كارنيل والمدير المؤسس لمركز «مولدر لأبحاث اكتشاف الأدوية» بكلية الصيدلة، حصل على الجائزة تقديراً لابتكاراته الرائدة في اكتشاف الأدوية وتطويرها. وأوضحت أن أبحاثه أسهمت في ابتكار ما يقرب من 12 دواءً جديداً لعلاج أمراض متعددة، تشمل السرطان والأمراض المعدية والاضطرابات العصبية وأمراض صحة المرأة والعظام، فضلاً عن الآلام المزمنة.

العالم المصري الدكتور ماجد أبو غربية في جامعة تمبل (جامعة تمبل)

ونقلت الجامعة عن أبو غربية قوله إنه فوجئ برسالة إلكترونية تلقاها أثناء استعداده للسفر إلى مصر لإلقاء محاضرة، أبلغه فيها رئيس لجنة اختيار الفائزين بفوزه بالجائزة، معرباً عن سعادته واعتزازه بهذا التكريم. وأضاف أنه شغوف بالكيمياء منذ صغره، وأن الجائزة لا تخصه وحده، بل تشمل الفرق البحثية المتميزة والمتعاونين معه على مدار سنوات عمله.

وبحسب الجامعة، يُعد أبو غربية خامس عضو هيئة تدريس بها يحصل على الجائزة، بعد مايكل كلاين عام 2020، وماساتوشي ني عام 2017، وجون بيرديو عام 2015، وفرانكلين ديفيس عام 2006.وأوضحت الجامعة أن أبو غربية بدأ مسيرته المهنية باحثاً في شركة «وايث للأدوية»، التي استحوذت عليها لاحقاً شركة «فايزر»، وتدرج في المناصب حتى أصبح نائباً أول لرئيس الشركة لأبحاث اكتشاف الأدوية، حيث قاد فرقاً بحثية ضمت أكثر من 500 عالم.

ومن أبرز الأدوية التي شارك في ابتكارها «إيفكسور» (Effexor) و«بريستيك» (Pristiq) المستخدمان لعلاج الاكتئاب، و«ديزوسين» (Dezocine) المسكن للألم، و«توريسيل» (Torisel) المستخدم لعلاج سرطان الكلى. كما شاركت فرق البحث التي قادها في تطوير «مايلوتارج» (Mylotarg)، وهو دواء طُرح عام 2000 لاستهداف الخلايا السرطانية مع الحد من تعرض الخلايا الأخرى للمواد السامة، ولا يزال يُستخدم في العلاج الكيميائي.

وأضافت الجامعة أن أبو غربية عاد إلى العمل الأكاديمي عام 2008، وأسهم في تأسيس مركز «مولدر لأبحاث اكتشاف الأدوية»، وتولى إدارته بصفته مديراً مؤسساً حتى عام 2020، بهدف الجمع بين التعليم والبحث العلمي والصناعة الدوائية، وتحويل الاكتشافات المعملية إلى علاجات تصل إلى المرضى.

وخلال قيادته للمركز، نجح في تأمين أكثر من 30 مليون دولار من المنح البحثية والتمويل الخارجي، وأسفرت أبحاثه عن تسجيل 15 براءة اختراع أميركية وتأسيس أربع شركات ناشئة. كما شغل منصب وكيل كلية الصيدلة للبحوث بين عامي 2008 و2019، ونال جائزة الخدمة المتميزة من الجامعة عام 2022، وأُدرج في قاعة مشاهير الكيمياء الطبية التابعة للجمعية الكيميائية الأميركية، وقاعة مشاهير المخترعين في ولاية نيوجيرسي.

وبعد أكثر من 55 عاماً من العمل في مجال الكيمياء الدوائية، يواصل أبو غربية أبحاثه لتصميم أدوية تستهدف إدمان الكحول والمواد الأفيونية، معرباً عن حماسه للعمل مع الأجيال الجديدة من الباحثين والطلاب، الذين يرى أنهم قادة المستقبل في هذا المجال.

وذكرت مجلة «Chemical & Engineering News» التابعة للجمعية الكيميائية الأميركية، في تقرير نشرته في 5 نوفمبر 2026، أن مجلس أمناء مؤسسة «City Trusts of Philadelphia» كرّم الفائزين الثلاثة بالجائزة تقديراً لإسهاماتهم في تحقيق «راحة البشرية ورفاهيتها وسعادتها».

وضمت قائمة الفائزين، إلى جانب أبو غربية، نينا جابلونسكي من جامعة ولاية بنسلفانيا، تقديراً لأبحاثها التي أسهمت في إحداث تحول في فهم العرق، ودانيال سكوفترونسكي من شركة «إيلي ليلي»، الذي ابتكر أداة تشخيصية رائدة من نوعها للكشف عن مرض ألزهايمر.

وأشارت المجلة إلى أن الفائزين ينضمون إلى قائمة من أبرز الرواد العلميين الذين سبق تكريمهم بالجائزة، من بينهم ماري كوري وتوماس إديسون، وإرفينغ لانغموير، الرئيس السابق للجمعية الكيميائية الأميركية عام 1929، وغلين سيبورغ، الذي ترأس الجمعية عام 1976.

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يوميات الشرق

مصر تحتفي بطبيب اخترع 12 دواء لعلاج السرطان والاكتئاب

العالم المصري الدكتور ماجد أبو غربية (جامعة تمبل)
العالم المصري الدكتور ماجد أبو غربية (جامعة تمبل)
TT
TT

مصر تحتفي بطبيب اخترع 12 دواء لعلاج السرطان والاكتئاب

العالم المصري الدكتور ماجد أبو غربية (جامعة تمبل)
العالم المصري الدكتور ماجد أبو غربية (جامعة تمبل)

احتفى مجلس الوزراء المصري بالعالم المصري الدكتور ماجد أبو غربية، بمناسبة فوزه بجائزة «جون سكوت» الأميركية لعام 2026، تقديراً لإسهاماته البارزة في مجال اكتشاف الأدوية وتطويرها، وخاصة العلاجات المستخدمة في مواجهة السرطان والاكتئاب والآلام المزمنة.

وأوضح مجلس الوزراء، في بيان نشره على صفحته عبر موقع «فيسبوك»، أن أبو غربية يمتلك أكثر من 145 براءة اختراع أميركية، وأسهم في ابتكار نحو 12 دواءً جديداً جرى تسويقها لعلاج أمراض متعددة، من بينها السرطان والأمراض المعدية والاضطرابات العصبية وأمراض صحة المرأة والعظام، فضلاً عن الآلام المزمنة. كما قاد فرقاً بحثية متعددة التخصصات في مؤسسات علمية ودوائية دولية.

وأشار المجلس إلى أن جائزة «جون سكوت» تُعد من أقدم الجوائز العلمية الأميركية، وتُمنح تقديراً للاكتشافات والابتكارات التي تحقق فائدة للبشرية، وأن أبو غربية فاز بها ضمن ثلاثة علماء في دورة عام 2026. وأضاف أنه تسلّم الجائزة خلال احتفالية أُقيمت في27 أكتوبر (تشرين الأول)، مصحوبة بمكافأة مالية قدرها 10 آلاف دولار، تتويجاً لمسيرة علمية امتدت سنوات في مجال البحث الدوائي.

وفي بيان نشرته جامعة تمبل الأميركية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، ذكرت الجامعة أن أبو غربية، أستاذ كرسي لورا إتش. كارنيل والمدير المؤسس لمركز «مولدر لأبحاث اكتشاف الأدوية» بكلية الصيدلة، حصل على الجائزة تقديراً لابتكاراته الرائدة في اكتشاف الأدوية وتطويرها. وأوضحت أن أبحاثه أسهمت في ابتكار ما يقرب من 12 دواءً جديداً لعلاج أمراض متعددة، تشمل السرطان والأمراض المعدية والاضطرابات العصبية وأمراض صحة المرأة والعظام، فضلاً عن الآلام المزمنة.

العالم المصري الدكتور ماجد أبو غربية في جامعة تمبل (جامعة تمبل)

ونقلت الجامعة عن أبو غربية قوله إنه فوجئ برسالة إلكترونية تلقاها أثناء استعداده للسفر إلى مصر لإلقاء محاضرة، أبلغه فيها رئيس لجنة اختيار الفائزين بفوزه بالجائزة، معرباً عن سعادته واعتزازه بهذا التكريم. وأضاف أنه شغوف بالكيمياء منذ صغره، وأن الجائزة لا تخصه وحده، بل تشمل الفرق البحثية المتميزة والمتعاونين معه على مدار سنوات عمله.

وبحسب الجامعة، يُعد أبو غربية خامس عضو هيئة تدريس بها يحصل على الجائزة، بعد مايكل كلاين عام 2020، وماساتوشي ني عام 2017، وجون بيرديو عام 2015، وفرانكلين ديفيس عام 2006.وأوضحت الجامعة أن أبو غربية بدأ مسيرته المهنية باحثاً في شركة «وايث للأدوية»، التي استحوذت عليها لاحقاً شركة «فايزر»، وتدرج في المناصب حتى أصبح نائباً أول لرئيس الشركة لأبحاث اكتشاف الأدوية، حيث قاد فرقاً بحثية ضمت أكثر من 500 عالم.

ومن أبرز الأدوية التي شارك في ابتكارها «إيفكسور» (Effexor) و«بريستيك» (Pristiq) المستخدمان لعلاج الاكتئاب، و«ديزوسين» (Dezocine) المسكن للألم، و«توريسيل» (Torisel) المستخدم لعلاج سرطان الكلى. كما شاركت فرق البحث التي قادها في تطوير «مايلوتارج» (Mylotarg)، وهو دواء طُرح عام 2000 لاستهداف الخلايا السرطانية مع الحد من تعرض الخلايا الأخرى للمواد السامة، ولا يزال يُستخدم في العلاج الكيميائي.

وأضافت الجامعة أن أبو غربية عاد إلى العمل الأكاديمي عام 2008، وأسهم في تأسيس مركز «مولدر لأبحاث اكتشاف الأدوية»، وتولى إدارته بصفته مديراً مؤسساً حتى عام 2020، بهدف الجمع بين التعليم والبحث العلمي والصناعة الدوائية، وتحويل الاكتشافات المعملية إلى علاجات تصل إلى المرضى.

وخلال قيادته للمركز، نجح في تأمين أكثر من 30 مليون دولار من المنح البحثية والتمويل الخارجي، وأسفرت أبحاثه عن تسجيل 15 براءة اختراع أميركية وتأسيس أربع شركات ناشئة. كما شغل منصب وكيل كلية الصيدلة للبحوث بين عامي 2008 و2019، ونال جائزة الخدمة المتميزة من الجامعة عام 2022، وأُدرج في قاعة مشاهير الكيمياء الطبية التابعة للجمعية الكيميائية الأميركية، وقاعة مشاهير المخترعين في ولاية نيوجيرسي.

وبعد أكثر من 55 عاماً من العمل في مجال الكيمياء الدوائية، يواصل أبو غربية أبحاثه لتصميم أدوية تستهدف إدمان الكحول والمواد الأفيونية، معرباً عن حماسه للعمل مع الأجيال الجديدة من الباحثين والطلاب، الذين يرى أنهم قادة المستقبل في هذا المجال.

وذكرت مجلة «Chemical & Engineering News» التابعة للجمعية الكيميائية الأميركية، في تقرير نشرته في 5 نوفمبر 2026، أن مجلس أمناء مؤسسة «City Trusts of Philadelphia» كرّم الفائزين الثلاثة بالجائزة تقديراً لإسهاماتهم في تحقيق «راحة البشرية ورفاهيتها وسعادتها».

وضمت قائمة الفائزين، إلى جانب أبو غربية، نينا جابلونسكي من جامعة ولاية بنسلفانيا، تقديراً لأبحاثها التي أسهمت في إحداث تحول في فهم العرق، ودانيال سكوفترونسكي من شركة «إيلي ليلي»، الذي ابتكر أداة تشخيصية رائدة من نوعها للكشف عن مرض ألزهايمر.

وأشارت المجلة إلى أن الفائزين ينضمون إلى قائمة من أبرز الرواد العلميين الذين سبق تكريمهم بالجائزة، من بينهم ماري كوري وتوماس إديسون، وإرفينغ لانغموير، الرئيس السابق للجمعية الكيميائية الأميركية عام 1929، وغلين سيبورغ، الذي ترأس الجمعية عام 1976.

مواضيع
دواء مصر
يوميات الشرق

«عيد الكاريكاتير المصري»... معرض يعالج قضايا عالمية بالسخرية

اليوم العالمي للتسامح بريشة الكاريكاتير الساخرة (الشرق الأوسط)
اليوم العالمي للتسامح بريشة الكاريكاتير الساخرة (الشرق الأوسط)
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«عيد الكاريكاتير المصري»... معرض يعالج قضايا عالمية بالسخرية

اليوم العالمي للتسامح بريشة الكاريكاتير الساخرة (الشرق الأوسط)
اليوم العالمي للتسامح بريشة الكاريكاتير الساخرة (الشرق الأوسط)

بأعمال أكثر من 50 فناناً من أجيال مختلفة، تناولوا قضية التسامح ورسم البورتريه بريشة ساخرة، استضاف البيت الروسي بالقاهرة النسخة السادسة من عيد الكاريكاتير المصري في أجواء فنية مميزة، وفي ظل تجمع رائع لصناع البسمة.

المعرض الذي تنظمه الجمعية المصرية للكاريكاتير، وتحمل هذا العام اسم الفنان جمعة فرحات، شهد مشاركة نخبة من أبرز فناني الكاريكاتير والتشكيليين والمبدعين، تضمنت محورين رئيسيين الأول تناول موضوع التسامح العالمي من خلال مجموعة من اللوحات الكاريكاتيرية التي تعكس قيمة التسامح وأهميته في المجتمع، والثاني خُصص لأعمال البورتريه التي تجسد ملامح وشخصية الفنان فرحات، وبلغ إجمالي الأعمال المعروضة نحو 70 عملاً فنياً.

وخلال افتتاح المعرض، الثلاثاء الماضي، أعرب مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، فاديم زايتشيكوف عن ترحيبه بالتعاون المستمر مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، مؤكداً حرص البيت الروسي على دعم الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية المشتركة.

من أعمال المعرض (الشرق الأوسط)

وأبدى رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير الفنان مصطفى الشيخ تقديره للدعم والتعاون المثمر مع البيت الروسي، مشيراً إلى أن هذا التعاون أسهم في تنظيم عدد من الفعاليات الفنية البارزة.

ويضم المعرض نحو 70 عملاً فنياً، بمشاركة أكثر من 40 فناناً من أبرز رسامي الكاريكاتير المصريين، الذين يقدمون من خلال أعمالهم رؤى فنية متنوعة تعكس محاور المعرض، وتوظف لغة الكاريكاتير في التعبير عن قضايا إنسانية وثقافية ومجتمعية.

وتبدو أعمال الفنانين التي تناولت فكرة التسامح محملة بالسخرية والفكاهة والمفارقات بين مفهوم التسامح كفكرة عالمية وبين ممارساتها في الشارع أو من خلال المواقف الحياتية البسيطة. ويؤكد الأمين العام للجمعية المصرية للكاريكاتير، الفنان فوزي مرسي، أن «الجمعية تحرص على الاحتفال سنوياً بعيد الكاريكاتير المصري في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، تزامناً مع ذكرى ميلاد الفنان الكبير عبد المنعم رخا، الذي يُعد أحد أبرز رواد فن الكاريكاتير في مصر، وصاحب إسهامات بارزة في ترسيخ هذا الفن».

بورتريهات لجمعة فرحات ضمن المعرض (الشرق الأوسط)

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الدورة السادسة من المعرض تتناول محورين رئيسيين؛ أولهما تكريم الفنان الراحل جمعة فرحات، تقديراً لمسيرته الفنية الممتدة وعطائه الإبداعي، باعتباره أحد أبرز رواد فن الكاريكاتير في مصر والعالم العربي، والرئيس السابق للجمعية المصرية للكاريكاتير. أما المحور الثاني، فيتناول قضية التسامح وقبول الآخر، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للتسامح المقرر سنوياً في 16 نوفمبر، حيث يقدم الفنانون أعمالاً تجسد قيم التعايش المشترك واحترام الاختلاف ونبذ التعصب، من خلال المعالجة الساخرة والرسائل الإنسانية التي يتميز بها فن الكاريكاتير».

ويتيح المعرض لعشاق الفن والجمهور فرصة الاطلاع على إبداعات فناني الكاريكاتير المصريين والتعرف على رسائلهم الفنية والإنسانية، والأساليب والطرق الفنية المتنوعة التي يتبناها كل فنان في تقديم لوحاته سواء كانت عن التسامح بوصفه فكرة مركزية للمعرض أو كانت ضمن فن البورتريه.

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معرض مصر
يوميات الشرق

تقنية جديدة تحوّل حركة الشفاه إلى نصوص مكتوبة

الذكاء الاصطناعي يمكنه قراءة حركة الشفاه وتحويلها إلى نصوص (جامعة أكسفورد)
الذكاء الاصطناعي يمكنه قراءة حركة الشفاه وتحويلها إلى نصوص (جامعة أكسفورد)
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تقنية جديدة تحوّل حركة الشفاه إلى نصوص مكتوبة

الذكاء الاصطناعي يمكنه قراءة حركة الشفاه وتحويلها إلى نصوص (جامعة أكسفورد)
الذكاء الاصطناعي يمكنه قراءة حركة الشفاه وتحويلها إلى نصوص (جامعة أكسفورد)

طوّر باحثون في كوريا الجنوبية تقنية جديدة للذكاء الاصطناعي قادرة على قراءة حركة الشفاه وتحويلها إلى نصوص مكتوبة، في خطوة قد تساعد الصم وضعاف السمع على متابعة المحادثات، وتتيح فهم الكلام في الأماكن التي يصعب فيها سماع الأصوات بسبب الضوضاء.

وأوضح باحثون من المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST) أن التقنية الجديدة تحسّن دقة التعرف البصري على الكلام (Visual Speech Recognition)، وهي عملية تحليل حركات الشفاه لاستخلاص الكلمات دون الحاجة إلى الصوت، ونُشرت النتائج، الجمعة، على منصة «arXiv» للأبحاث الأولية.

وتعتمد التقنية على أسلوب مختلف في تحليل الجمل؛ إذ تبدأ بتحديد الكلمات التي يمكن تمييز حركات الشفاه المرتبطة بها بوضوح، ثم تستخدمها لفهم الكلمات الأخرى التي يصعب التعرف عليها، بدلاً من تحليل الكلمات بالتتابع من بداية الجملة إلى نهايتها.

ويهدف هذا النهج إلى معالجة إحدى أبرز صعوبات قراءة الشفاه، وهي تشابه حركات الفم عند نطق بعض الأصوات. ففي اللغة الإنجليزية، على سبيل المثال، يصعب التمييز بصرياً بين الأصوات (/p/ و/b/ و/m/) بسبب تقارب حركات الشفاه المصاحبة لها.

وفي الأنظمة التقليدية، قد يؤدي التعرف الخاطئ على كلمة في بداية الجملة إلى التأثير في تفسير الكلمات اللاحقة. أما النظام الجديد، فيستفيد من الكلمات الواضحة في مختلف أجزاء الجملة، سواء جاءت قبل الكلمة الغامضة أو بعدها، للوصول إلى التفسير الأكثر ترجيحاً.

ولتحقيق ذلك، استخدم الباحثون نموذجاً لغوياً كبيراً يستطيع استكمال الكلمات أو الأجزاء الناقصة تدريجياً بالاستعانة بالسياق المحيط بها، بدلاً من توليد الجملة بترتيب ثابت.

ودُرّب النموذج على مرحلتين؛ ركزت الأولى على تعليمه الربط بين حركات الشفاه في مقاطع الفيديو والكلمات المقابلة لها، في حين استهدفت الثانية تمكينه من تقدير أطوال الجمل. وعند تحليل الفيديو، ينشئ النظام عدة جمل محتملة بأطوال مختلفة، ثم يقارن بينها وفقاً لمدى ملاءمة طول كل جملة ومستوى ثقته في الكلمات التي تعرف عليها، قبل اختيار النتيجة الأكثر موثوقية.

واستخدم الباحثون مجموعة بيانات تضم 433 ساعة من مقاطع الفيديو المصحوبة بنصوص للكلام الظاهر فيها، لتدريب النموذج. وحقق النظام معدل خطأ في الكلمات بلغ 19.4 في المائة، وهو الأدنى بين الطرق البحثية التي تعتمد على هذه المجموعة وحدها في التدريب باستخدام بيانات مصنفة.

ويقيس هذا المعدل نسبة الكلمات التي يتعرف عليها النظام بصورة خاطئة، أو يحذفها، أو يضيفها مقارنة بالنص الصحيح، وكلما انخفضت النسبة دل ذلك على تحسن الأداء.

ووفق الباحثين، فإن التقنية قد تتيح تطوير أدوات تساعد الصم وضعاف السمع على متابعة المحادثات بتحويل حركة الشفاه إلى نصوص مكتوبة، فضلاً عن استخدامها في المواقع الصناعية التي تعوق فيها أصوات الآلات والمعدات التواصل بين العاملين.

ويخطط الفريق لتقليل حجم النموذج والقدرة الحاسوبية اللازمة لتشغيله، تمهيداً لاستخدامه في الأجهزة القابلة للارتداء والروبوتات، مع إمكانية تشغيله في الوقت الفعلي دون اتصال بالإنترنت.

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