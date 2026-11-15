متصدّر امتحانات للمحاسبين في كوريا الجنوبية يقرّ بالغشّ باستخدام الذكاء الاصطناعي

بعد 7 سنوات من تقديم المخرجة والمنتجة ماريان خوري فيلمها الوثائقي الطويل «احكيلي»، الذي نال جائزة الجمهور بمهرجان القاهرة السينمائي 2019، تعود ابنتها المخرجة سارة الشاذلي لتقدم فيلمها الوثائقي الطويل «بنتك» الذي يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ47، وذلك ضمن مسابقة «آفاق السينما العربية».

وإذا كانت ماريان خوري في فيلمها الوثائقي «احكيلي» قد روت مجموعة مواقف شخصية وعائلية، كان خالها المخرج الراحل يوسف شاهين حاضراً فيها بقوة، وكشفت عن أسرار خاصة مثل إصابتها بمرض السرطان وتعافيها منه، فإن ابنتها سارة تقدم فيلماً أقرب إلى مواجهة بينها وبين والدتها، تتسم باللوم والعتاب، طارحة تساؤلات عن الأمومة والغياب، لكن الموقف يتبدل تماماً حين تُنجب سارة طفلتها وتُربكها تجربة الأمومة، فتبدو أكثر التماساً للعذر مع والدتها، وتهديها الفيلم في النهاية إلى «أمي ابنتي».

ورغم أن كلا الفيلمين ينطلق من موقف شخصي، فإنهما يعكسان تجارب إنسانية، تلامس، بصدق وتلقائية، آخرين، ومن هنا يغادر الفيلم من الخاص إلى العام، ويحقق تأثيره لدى المتلقي. الفيلم الذي عُرض السبت بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، شهد حضوراً من كبريات الفنانات؛ ومن بينهن يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين، إلى جانب الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان.

تروي المخرجة أحداث الفيلم باللغة الفرنسية التي تتحدث بها مع والدتها في حياتهما اليومية. تواجه أمها قائلة: «لقد عشت طفولتي وأنا أشعر بغيابكِ، وكنت في احتياج شديد لكِ ولم أجدكِ، لكن الأم تؤكد وجودها مع ابنتها منذ مولدها عبر صور فوتوغرافية ولقطات فيديو لأحداث جمعتهما، غير أنها تعترف بأنها عاشت حياة متعجلة، ولم يكن لديها الوقت حتى لتجلس مع نفسها».

كانت الأم تعمل منتجة منفذة لأفلام خالها المخرج الكبير يوسف شاهين، ومن بينها «وداعاً بونابرت»، و«اليوم السادس»، و«إسكندرية كمان وكمان»، كما أخرجت 4 أفلام وثائقية طويلة، وأسست سينما «زاوية» التي توجهت إلى جمهور جديد يبحث عن السينما المستقلة والتجارب الفنية المختلفة.

المخرجة سارة الشاذلي (مهرجان القاهرة السينمائي)

تظهر سارة بالفيلم وهي تنتظر وصول مولودتها الأولى، بينما الأم تحدثها هاتفياً من فرنسا لتطمئن عليها، وتؤكد لها أنها ستحضر ولادتها، مع وصول المولودة تتبدل المشاعر لدى الأم الصغيرة وتشعر بالمعاناة نفسها، وتتساءل هل تستطيع أن تجنّب مولودتها ما شعرت به في طفولتها من غياب والدتها.

وخلال مناقشة أقيمت عقب عرضه، أكدت سارة أن الفيلم استغرق 6 سنوات، لافتة إلى أنها شعرت بأهمية أن تنتظر حتى تضع طفلتها الأولى، لتفهم وتجد إجابة عن بعض تساؤلاتها حول الأمومة، مؤكدة أنها أرادت أن تتخلص من عبء نفسي من خلال هذا الفيلم، فيما قالت ماريان خوري إن فيلم سارة يعبر عن وجهة نظرها، وبعدما فتحت الباب بفيلم «احكيلي»، بدا الأمر كما لو كنا نتخاطب من خلال الأفلام؛ فسارة من جيل يسأل كثيراً، بينما حين كنت في عمرها لم نكن نسأل كل هذه الأسئلة، معبرة عن فرحتها بوصول الفيلم إلى الجمهور في عرضه الأول بالمهرجان.

وعبرت الفنانة ليلى علوي عن إعجابها بفيلم «بنتك»، مؤكدة خلال الندوة، أن العلاقة الناجحة بين الأم والابنة التي تجمع بين الحب والصداقة، لا توجد كثيراً بين الأسرة اليوم، لا سيما لأم ناجحة ومشغولة طوال الوقت، لكنها تقوم بدورها، ما عدته معادلة صعبة تؤديها المرأة المصرية عموماً بنجاح، لافتة إلى أن سارة كان لديها الوعي والثقافة لتقدم تساؤلاتها ويغمرها التسامح بعدما أصبحت أماً، وقد طرحت تساؤلاً في نهاية الفيلم عما يمكن أن تفعله هي نفسها بعدما اختبرت الأمومة.

فيلم «بنتك» شهد حضوراً لفنانين وشخصيات عامة (إدارة المهرجان)

درست سارة الشاذلي السينما في كوبا، ويعدّ «بنتك» ثاني أفلامها الوثائقية الطويلة، بعد فيلمها الأول «العودة»، الذي عُرض بمهرجان الجونة قبل عامين، وكان قد حاز فيلمها القصير «إيزابيل» جائزة يوسف شاهين للفيلم القصير بمهرجان القاهرة 2021، كما تستعد لتصوير فيلمها الروائي الطويل الأول «نور».

ويرى الناقد الفني المصري أحمد سعد الدين، أن «بنتك» يُعبر عن وجهة نظر مخرجته وعلاقتها بوالدتها، حيث شعرت بأن الأم مشغولة عنها بنجاحاتها وأسفارها. وأشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المخرجة تطرقت إلى تفاصيل من طفولتها وهي تأكل بشراهة، معبرة عن انفعالات داخلية انتابتها لافتقادها وجود الأم.

ويرى سعد الدين أن «الفيلم كان من الأفضل أن ينتهي مع المشهد الذي تحتضنان فيه بعضهما بعضاً، لأنه يعبر عن علاقة دافئة بين الأم وابنتها، لكن المخرجة أعقبته بعدة مشاهد أخرى ليست بالأهمية ذاتها في تصوري»، لافتاً إلى أن «بنتك» يتضمن لقطات يظهر بها يوسف شاهين ويسري نصر الله ونبيلة عبيد، ما عدها لقطات توثيقية مهمة لزمن من الفن.