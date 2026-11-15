متصدّر امتحانات للمحاسبين في كوريا الجنوبية يقرّ بالغشّ باستخدام الذكاء الاصطناعيhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5341450-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%91%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D9%91-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B4%D9%91-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1
متصدّر امتحانات للمحاسبين في كوريا الجنوبية يقرّ بالغشّ باستخدام الذكاء الاصطناعي
الطالب أقرَّ بأنه قام بالغش بواسطة الذكاء الاصطناعي (رويترز)
أعلنت شرطة كوريا الجنوبية، الأحد، فتح تحقيق مع الطالب المتصدر في امتحان المحاسبين الضريبيين لعام 2026، بعدما أقرّ بأنّه غشّ مستخدماً الذكاء الاصطناعي.
وأثارت نتيجة الطالب استغراباً كبيراً بعدما حصل على العلامة شبه كاملة، إذ نال 397.5 من أصل 400 نقطة، إذ أخطأ في الإجابة عن سؤال واحد من أصل 160. ونفى في البداية الاتهامات الموجَّهة إليه بالغش مستخدماً نظارات ذكية.
وقالت شرطة العاصمة سيول، في بيان، الأحد: «تلقينا صباح اليوم، عبر محامي الطالب، اعترافاً بالغش في امتحان المحاسبين الضريبيين».
وقالت وزارة الاقتصاد والمال: «نعتزم التحرك سريعاً لتعليق صلاحية الشهادة الممنوحة للمعنيّ بالأمر، وبالتالي عدم الاعتراف بنجاحه في الامتحان».
وفي مقطع فيديو نشره محاميه عبر قناته في «يوتيوب»، أقرّ الطالب بارتكاب المخالفة، معرباً عن «ندم شديد».
وقال: «استخدمتُ كاميرا صغيرة لتصوير أسئلة الامتحان، ثم أرسلتها إلى نظام قائم على الذكاء الاصطناعي، ثم راجعت الإجابات على هاتفي المحمول».
وأوضح محاميه أنه لا يرغب في التطرق إلى تفاصيل إضافية خشية أن يستخدم طلاب آخرون الطريقة نفسها.
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«الشرق الأوسط» (نيويورك (الولايات المتحدة))
«بنتك»... وثائقي مصري يخوض مواجهة قاسية مع تجربة الأمومةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5341457-%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%83-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%85%D8%A9
«بنتك»... وثائقي مصري يخوض مواجهة قاسية مع تجربة الأمومة
الفيلم يخوض رحلة عائلية (مهرجان القاهرة السينمائي الدولي)
بعد 7 سنوات من تقديم المخرجة والمنتجة ماريان خوري فيلمها الوثائقي الطويل «احكيلي»، الذي نال جائزة الجمهور بمهرجان القاهرة السينمائي 2019، تعود ابنتها المخرجة سارة الشاذلي لتقدم فيلمها الوثائقي الطويل «بنتك» الذي يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ47، وذلك ضمن مسابقة «آفاق السينما العربية».
وإذا كانت ماريان خوري في فيلمها الوثائقي «احكيلي» قد روت مجموعة مواقف شخصية وعائلية، كان خالها المخرج الراحل يوسف شاهين حاضراً فيها بقوة، وكشفت عن أسرار خاصة مثل إصابتها بمرض السرطان وتعافيها منه، فإن ابنتها سارة تقدم فيلماً أقرب إلى مواجهة بينها وبين والدتها، تتسم باللوم والعتاب، طارحة تساؤلات عن الأمومة والغياب، لكن الموقف يتبدل تماماً حين تُنجب سارة طفلتها وتُربكها تجربة الأمومة، فتبدو أكثر التماساً للعذر مع والدتها، وتهديها الفيلم في النهاية إلى «أمي ابنتي».
ورغم أن كلا الفيلمين ينطلق من موقف شخصي، فإنهما يعكسان تجارب إنسانية، تلامس، بصدق وتلقائية، آخرين، ومن هنا يغادر الفيلم من الخاص إلى العام، ويحقق تأثيره لدى المتلقي. الفيلم الذي عُرض السبت بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، شهد حضوراً من كبريات الفنانات؛ ومن بينهن يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين، إلى جانب الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان.
تروي المخرجة أحداث الفيلم باللغة الفرنسية التي تتحدث بها مع والدتها في حياتهما اليومية. تواجه أمها قائلة: «لقد عشت طفولتي وأنا أشعر بغيابكِ، وكنت في احتياج شديد لكِ ولم أجدكِ، لكن الأم تؤكد وجودها مع ابنتها منذ مولدها عبر صور فوتوغرافية ولقطات فيديو لأحداث جمعتهما، غير أنها تعترف بأنها عاشت حياة متعجلة، ولم يكن لديها الوقت حتى لتجلس مع نفسها».
كانت الأم تعمل منتجة منفذة لأفلام خالها المخرج الكبير يوسف شاهين، ومن بينها «وداعاً بونابرت»، و«اليوم السادس»، و«إسكندرية كمان وكمان»، كما أخرجت 4 أفلام وثائقية طويلة، وأسست سينما «زاوية» التي توجهت إلى جمهور جديد يبحث عن السينما المستقلة والتجارب الفنية المختلفة.
تظهر سارة بالفيلم وهي تنتظر وصول مولودتها الأولى، بينما الأم تحدثها هاتفياً من فرنسا لتطمئن عليها، وتؤكد لها أنها ستحضر ولادتها، مع وصول المولودة تتبدل المشاعر لدى الأم الصغيرة وتشعر بالمعاناة نفسها، وتتساءل هل تستطيع أن تجنّب مولودتها ما شعرت به في طفولتها من غياب والدتها.
وخلال مناقشة أقيمت عقب عرضه، أكدت سارة أن الفيلم استغرق 6 سنوات، لافتة إلى أنها شعرت بأهمية أن تنتظر حتى تضع طفلتها الأولى، لتفهم وتجد إجابة عن بعض تساؤلاتها حول الأمومة، مؤكدة أنها أرادت أن تتخلص من عبء نفسي من خلال هذا الفيلم، فيما قالت ماريان خوري إن فيلم سارة يعبر عن وجهة نظرها، وبعدما فتحت الباب بفيلم «احكيلي»، بدا الأمر كما لو كنا نتخاطب من خلال الأفلام؛ فسارة من جيل يسأل كثيراً، بينما حين كنت في عمرها لم نكن نسأل كل هذه الأسئلة، معبرة عن فرحتها بوصول الفيلم إلى الجمهور في عرضه الأول بالمهرجان.
وعبرت الفنانة ليلى علوي عن إعجابها بفيلم «بنتك»، مؤكدة خلال الندوة، أن العلاقة الناجحة بين الأم والابنة التي تجمع بين الحب والصداقة، لا توجد كثيراً بين الأسرة اليوم، لا سيما لأم ناجحة ومشغولة طوال الوقت، لكنها تقوم بدورها، ما عدته معادلة صعبة تؤديها المرأة المصرية عموماً بنجاح، لافتة إلى أن سارة كان لديها الوعي والثقافة لتقدم تساؤلاتها ويغمرها التسامح بعدما أصبحت أماً، وقد طرحت تساؤلاً في نهاية الفيلم عما يمكن أن تفعله هي نفسها بعدما اختبرت الأمومة.
درست سارة الشاذلي السينما في كوبا، ويعدّ «بنتك» ثاني أفلامها الوثائقية الطويلة، بعد فيلمها الأول «العودة»، الذي عُرض بمهرجان الجونة قبل عامين، وكان قد حاز فيلمها القصير «إيزابيل» جائزة يوسف شاهين للفيلم القصير بمهرجان القاهرة 2021، كما تستعد لتصوير فيلمها الروائي الطويل الأول «نور».
ويرى الناقد الفني المصري أحمد سعد الدين، أن «بنتك» يُعبر عن وجهة نظر مخرجته وعلاقتها بوالدتها، حيث شعرت بأن الأم مشغولة عنها بنجاحاتها وأسفارها. وأشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المخرجة تطرقت إلى تفاصيل من طفولتها وهي تأكل بشراهة، معبرة عن انفعالات داخلية انتابتها لافتقادها وجود الأم.
ويرى سعد الدين أن «الفيلم كان من الأفضل أن ينتهي مع المشهد الذي تحتضنان فيه بعضهما بعضاً، لأنه يعبر عن علاقة دافئة بين الأم وابنتها، لكن المخرجة أعقبته بعدة مشاهد أخرى ليست بالأهمية ذاتها في تصوري»، لافتاً إلى أن «بنتك» يتضمن لقطات يظهر بها يوسف شاهين ويسري نصر الله ونبيلة عبيد، ما عدها لقطات توثيقية مهمة لزمن من الفن.
متصدّر امتحانات للمحاسبين في كوريا الجنوبية يقرّ بالغشّ باستخدام الذكاء الاصطناعيhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5341450-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%91%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D9%91-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B4%D9%91-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1
متصدّر امتحانات للمحاسبين في كوريا الجنوبية يقرّ بالغشّ باستخدام الذكاء الاصطناعي
الطالب أقرَّ بأنه قام بالغش بواسطة الذكاء الاصطناعي (رويترز)
أعلنت شرطة كوريا الجنوبية، الأحد، فتح تحقيق مع الطالب المتصدر في امتحان المحاسبين الضريبيين لعام 2026، بعدما أقرّ بأنّه غشّ مستخدماً الذكاء الاصطناعي.
وأثارت نتيجة الطالب استغراباً كبيراً بعدما حصل على العلامة شبه كاملة، إذ نال 397.5 من أصل 400 نقطة، إذ أخطأ في الإجابة عن سؤال واحد من أصل 160. ونفى في البداية الاتهامات الموجَّهة إليه بالغش مستخدماً نظارات ذكية.
وقالت شرطة العاصمة سيول، في بيان، الأحد: «تلقينا صباح اليوم، عبر محامي الطالب، اعترافاً بالغش في امتحان المحاسبين الضريبيين».
وقالت وزارة الاقتصاد والمال: «نعتزم التحرك سريعاً لتعليق صلاحية الشهادة الممنوحة للمعنيّ بالأمر، وبالتالي عدم الاعتراف بنجاحه في الامتحان».
وفي مقطع فيديو نشره محاميه عبر قناته في «يوتيوب»، أقرّ الطالب بارتكاب المخالفة، معرباً عن «ندم شديد».
وقال: «استخدمتُ كاميرا صغيرة لتصوير أسئلة الامتحان، ثم أرسلتها إلى نظام قائم على الذكاء الاصطناعي، ثم راجعت الإجابات على هاتفي المحمول».
وأوضح محاميه أنه لا يرغب في التطرق إلى تفاصيل إضافية خشية أن يستخدم طلاب آخرون الطريقة نفسها.
الكشف عن ملجأ سري أقامه تشرشل تحت منحدرات «دوفر»https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5341427-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%B4%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%81%D8%B1
بعد نحو نصف قرن على إغلاقه ودفنه، مؤسسة «ناشيونال تراست» تعيد فتح مركز قيادة عسكري متطور كان يؤدي دوراً محورياً في حماية الملاحة عبر القنال الإنجليزي،
بعد أن ظل مدفوناً في أعماق المنحدرات الجيرية البيضاء بمدينة دوفر البريطانية. ويستعد مركز عسكري استُخدم خلال الحرب العالمية الثانية لفتح أبوابه أمام الزوار للمرة الأولى، بعدما أعادت مؤسسة «ناشيونال تراست» اكتشافه وترميمه، حسب صحيفة «الغارديان» البريطانية.
وكانت غرفة العمليات المعروفة باسم «فان باي بلوتينغ روم» (Fan Bay Plotting Room) تضم تقنيات عسكرية متقدمة في ذلك الوقت، وأسهمت في توجيه المدافع التي تولت الدفاع عن مضيق دوفر، عندما تحولت المنطقة الساحلية الجنوبية الشرقية من إنجلترا إلى خط المواجهة الأول لبريطانيا، عقب سقوط فرنسا عام 1940.
ومع وجود القوات الألمانية على الجانب الفرنسي، على مسافة لا تتجاوز 21 ميلاً (نحو 34 كيلومتراً)، تعرضت مدينة دوفر لقصف مدفعي وهجمات جوية متواصلة، حتى اكتسبت لقب «ركن نيران الجحيم» (Hellfire Corner).
وأصبحت تعزيزات الدفاعات الساحلية البريطانية أولوية وطنية، حظيت بدعم رئيس الوزراء البريطاني آنذاك ونستون تشرشل، وشكلت بطارية «فان باي» المدفعية جزءاً أساسياً من شبكة التحصينات الدفاعية.
وكانت غرفة العمليات مخبأة في أعماق المنحدرات الجيرية، أسفل المدافع الساحلية، وتُعد أول منشأة من نوعها يتم تشييدها. واحتوت على أجهزة متخصصة لحساب بيانات إطلاق القذائف وتنسيق العمليات المدفعية.
وكان العنصر الأهم فيها ما عُرف باسم «طاولة توجيه النيران» (Fire Direction Table)، وهي حاسبة كهروميكانيكية مثّلت واحدة من أكثر التقنيات العسكرية تطوراً في عصرها، إذ ساعدت على تحديد البيانات اللازمة لتوجيه نيران المدافع بدقة.
وبعد انتهاء الحرب، هُجرت الغرفة، قبل أن تُطمر بالكامل خلال سبعينات القرن الماضي. ولم يُعَد اكتشافها إلا في عام 2017، لتبدأ منذ ذلك الحين أعمال بحث أثري ودراسة تاريخية وترميم استمرت سنوات، شارك فيها موظفو مؤسسة «ناشيونال تراست» ومتطوعون وشركاء متخصصون.
وبالتوازي مع أعمال الترميم، أجرى متطوعون أبحاثاً حول حياة الأشخاص الذين خدموا في موقع «فان باي»، وكشفوا عن قصص شخصية أسهمت في إلقاء ضوء جديد على تاريخ المنشأة خلال الحرب.
وقال غوردون وايز، المتطوع لدى مؤسسة «ناشيونال تراست» في موقع المنحدرات البيضاء بدوفر: «إن البحث في حياة الأشخاص الذين عملوا هنا غيّر نظرتي إلى هذه الغرفة. فاسم يرد في سجل الخدمة العسكرية، أو تفصيل يظهر في صورة فوتوغرافية، يمكن أن يربط بين الآثار التي لا تزال باقية على الجدران ويوم عمل أحد الأشخاص في هذا المكان».
وأضاف وايز: «لا تزال هناك أسئلة تحتاج إلى إجابات، لكن كل اكتشاف جديد يساعدنا على تكوين صورة أكثر وضوحاً عن الأشخاص الذين كانوا يقفون وراء هذه الآلات والتقنيات».