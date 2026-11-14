تصريحات أحمد الفيشاوي حول «هوية المصريين» تفجر جدلاً

فجّرت تصريحات للفنان المصري أحمد الفيشاوي حول «هوية المصريين» وأصولهم جدلاً واسعاً، بعد تأكيده أن المصريين أفارقة، لانتمائهم لأفريقيا، و«فراعنة»، لامتداد جذورهم للحضارة المصرية القديمة، وليسوا عرباً، رغم أنهم يتحدثون العربية.

وتصدَّر أحمد الفيشاوي قوائم «الترند» على «إكس»، السبت، في مصر، عقب تصريحاته في برنامج «بودكاست»، عبر قناة «المشهد» الفضائية، قال فيها إنه «أفريقي وفرعوني، بلدي مصر في قلب القارة السمراء، وأتحدَّث العربية، لكني لستُ عربياً».

وأثار التعليق استغراب المحاورة لهذا النفي لصفة العربية، وأشارت إلى أن مصر جزء من الوطن العربي، وتقع في قلب خريطته، غير أن الفنان تمسَّك بتصريحه حول الهوية الأفريقية والأصول «الفرعونية» للمصريين، مشيراً إلى أصول والده من محافظة المنوفية ووالدته من محافظة الشرقية من مصر.

وفي الوقت نفسه، قال الفيشاوي إن هذا الكلام ليس رأيه الشخصي، وإنما الواقع والحقيقة المعروفة عالمياً، مشيراً إلى أن هذه المعلومات موجودة على الإنترنت.

ووصف فكرة الوحدة العربية بأنها «كذبة كبيرة»، مستدركاً: «لكن العرب إخوتنا وحبايبنا وجيراننا، لكننا لسنا عرباً بل أفارقة».

ويُعدّ أحمد الفيشاوي من الفنانين الشباب الذين قدموا العديد من البطولات المطلقة، وهو نجل الفنان الراحل فاروق الفيشاوي والفنانة الراحلة سمية الألفي، ومن الأعمال السينمائية التي قدمها: «شيخ جاكسون» و«يوم للستات» و«هاتولي راجل» و«عادل مش عادل»، وأحدث أعماله السينمائية كان فيلم «سفاح التجمع».

أحمد الفيشاوي خلال البودكاست (إكس)

ويرى الناقد الفني المصري أحمد سعد الدين أن «هذا التصريح لأحمد الفيشاوي ليس جديداً؛ فهو يعود لفترة قديمة كان يتحدث فيها عن الحضارة، وأننا أفارقة وفراعنة ولسنا عرباً»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «أحمد الفيشاوي ممثل، وليس حجة على التاريخ. لو صدر هذا الكلام من متخصص في التاريخ أو الحضارة، مثل زاهي حواس أو غيره، يمكن أن يكون له ما يبرر النقاش حوله، لكن هذا مجرد اجتهاد من فنان».

ويتابع: «المشكلة الحقيقية الآن أن كل شخص يقول رأياً هو مقتنع به يتم تضخيم هذا الرأي على (السوشيال ميديا) من دون داعٍ. المفروض ألا يتدخل الفنان في موضوعات مثيرة للجدل مثل هذه، ولها متخصصون يتحدثون عنها».

وعُرف الفيشاوي بإثارته للجدل في أكثر من موقف على مدى مشواره الفني الذي يمتد من الثمانينات حتى الآن، سواء بمواقفه ولقاءاته وظهوره، أو تصريحاته التي يصفها البعض بالحدة، ويصفها آخرون بالصريحة والجريئة. وهو ما انعكس على التصريحات التي انتشرت أخيراً، والتي قوبلت بانتشار كبير وهجوم من بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرى الخبير في «السوشيال ميديا» والإعلام الرقمي محمد فتحي أن «تصريحات أحمد الفيشاوي فجّرت نقاشاً أكبر من مجرد رأي فنان مصري في هوية المصريين؛ لأنها لمست واحدة من أكثر القضايا حساسية؛ فالهوية المصرية ليست اختياراً من متعدد. مصر دولة أفريقية جغرافياً، صاحبة حضارة فرعونية تاريخياً، وأصبحت جزءاً أصيلاً من الثقافة واللغة والحضارة العربية. هذه دوائر هوية متداخلة، وليست متناقضة».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «أما سر الانتشار (السوشيالي)، فيعود إلى عدة عوامل، فتصريحات أحمد الفيشاوي دائماً ما تثير الجدل لأنه درج على استخدام تعبيرات حادة، وهو ما يضمن تفاعلاً واسعاً، بخلاف أن القضية تمس مشاعر الانتماء والاعتزاز بالهوية، وهي قضية تشهد استقطاباً كبيراً بين مؤيد ومعارض».