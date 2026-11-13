بعض الأندية أوقفت مفاوضات بيع حصة في الدوري الإيطالي إلى «أفينيو كابيتال»

أفاد ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر بأن بعض أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أبدت تحفظات على بيع حصة في نشاط حقوق الإعلام الدولية للبطولة إلى شركة «أفينيو كابيتال» الأميركية للاستثمار المباشر، مما أدى إلى تأخير المفاوضات بشأن الصفقة وتعقيدها.

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن «أفينيو كابيتال» برزت باعتبارها صاحبة العرض المفضل، إذ يقوم عرضها على استثمار في الأسهم العادية، دون توفير آليات حماية للتدفقات النقدية المستقبلية التي يسعى إليها بعض المنافسين الذين تقدموا بعروض ذات تقييمات أعلى.

وعرضت شركة الاستثمار التي تتخذ من نيويورك مقراً لها 320 مليون يورو مقابل حصة تبلغ نحو 10 في المائة في الكيان الذي سيضم حقوق البث الدولي والرعاية والمراهنات الخاصة بالدوري الإيطالي، بما يقدر قيمته الإجمالية بنحو 3.2 مليار يورو (3.54 مليار دولار).

ومع ذلك، قالت المصادر إن بعض الأندية العشرين التي يتألف منها الدوري لا تبدي اقتناعاً بعرض «أفينيو كابيتال»، وتعارض الدخول في مفاوضات حصرية مع الصندوق، معتبرة أنه ينبغي لرابطة الدوري الإيطالي، خلال دراستها التفصيلية للعرض، الاحتفاظ بحرية النظر في عروض بديلة.

وقال أحد الأشخاص الثلاثة وشخص رابع إن «أفينيو كابيتال» لا تزال في هذه المرحلة الجهة الوحيدة التي تجري مفاوضات نشطة مع الدوري، رغم أن الرابطة لم تمنحها رسمياً حق التفاوض الحصري.

ولم يقدموا أرقاماً محددة، لكنهم قالوا إن عدداً كافياً من الأندية عبرت عن تحفظاتها مما أدى إلى تأجيل العملية. وتتطلب أي صفقة دعم ما لا يقل عن 14 من أصل 20 نادياً في الدوري الإيطالي.

ورفض ممثلو الدوري الإيطالي وشركة «أفينيو كابيتال» التعليق.

ودرست الرابطة في عام 2021 خطة لبيع حصة بنسبة 10 في المائة في وحدة الإعلام المحلية الأكثر ربحية إلى تحالف بقيادة شركة «سي في سي»، لكن المفاوضات انهارت بعد فشلها في الحصول على الأغلبية المطلوبة.

وواجه الدوري الإيطالي، الذي يضم أندية من أبرزها إنتر ميلان ويوفنتوس وميلان ونابولي، صعوبات في بيع حقوقه الإعلامية في الخارج في السنوات القليلة الماضية، مع تراجع اهتمام شركات البث بسبب شعبية الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني، فضلاً عن ازدحام جدول مباريات كرة القدم الدولية بشكل متزايد.

وتحقق وحدة الإعلام الدولية التابعة لرابطة الدوري الإيطالي مبيعات تبلغ نحو 250 مليون يورو سنوياً، وهو جزء ضئيل من المبيعات التي تحققها بطولتا الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني، حسب بيانات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).