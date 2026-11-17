تعيش قناة «إم تي في» المحلية في الفترة الأخيرة مواسم من البهجة والتجدّد والاحتفالات. وقد استهلّتها بعرض أوّل لفيلم «شربل»، حضره مئات المدعوين، لتحتفل بعدها بمرور 5 سنوات على انطلاقة قناتها «وان تي في». واليوم، تعود إلى واجهة المشهد الإعلامي الترفيهي مع إطلاق الموسم الخامس من برنامج «رقص النجوم».

اعتمدت القناة مجموعة من التغييرات في الموسم الجديد، فاستعانت بصنّاع محتوى مشهورين على وسائل التواصل الاجتماعي، يشارك بعضهم في المنافسة على اللقب، بينما يضفي آخرون طابعاً كوميدياً على الحلقات من خلال فقرات خاصة. وشملت التغييرات أيضاً الراقصين والمدرّبين ومقدّمي البرنامج، إلى جانب انضمام الممثلة دانييلا رحمة إلى لجنة التحكيم.

وجاء المشهد العام مواكباً للعصر، بمستوى بصري رفيع يليق بعودته بعد غياب. كما استعانت القناة بتقنيات متطورة تُستخدَم للمرة الأولى، ما أضفى مزيداً من الحيوية والإبهار.

الممثلة ورد الخال تشارك في البرنامج (الشرق الأوسط)

وقدَّمت مجموعة من نجوم التمثيل والرياضة والغناء لوحات راقصة أمام لجنة تحكيم تضمّ خبراء في الرقص، هم ربيع نحاس، وميرا سماحة، ودارين بينيت، وانضمت إليهم الممثلة دانييلا رحمة، الفائزة بلقب البرنامج في موسمه الثاني.

وكما الممثلون ورد الخال ووسام فارس وميا علّاوي وستيفاني عطالله، يتنافس على اللقب أيضاً بطل كرة السلة اللبنانية إيلي مشنتف، والعدّاء أرز زهر الدين، والكوميدي ماريو باسيل.

واختارت «إم تي في» للمشارَكة في هذا الموسم اثنين من أبرز المدونين على وسائل التواصل الاجتماعي، هما بيرت واكد وميلاد رحّال. وتضمّ قائمة المشاركين كذلك المغني والممثل تامر نجم، والممثلة جنيفر عازار، وملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي.

مقدما «رقص النجوم» جيسيكا عازار وأنطوان سعادة (الشرق الأوسط)

ويتولى الإعلاميان جيسيكا عازار وأنطوان سعادة تقديم حلقات البرنامج، بينما يوقّع باسم كريستو إخراجه. ولم تشهد حلقة الافتتاح خروج أي من المتسابقين الثلاث عشرة، على أن تبدأ عملية الإقصاء اعتباراً من الأسبوع المقبل، استناداً إلى تصويت المشاهدين، بحيث يغادر البرنامج المتسابق الذي يحصد النسبة الأدنى من الأصوات.

وشكّلت حلقة الافتتاح، التي أعقبت غياباً دام 9 سنوات، مشهداً بصرياً ترفيهياً نجح في استقطاب اللبنانيين من مختلف الأعمار. فتحلّقت العائلات حول الشاشة الصغيرة، التي افتقدت في السنوات الأخيرة برامج مماثلة. كذلك، حظيت لوحات الرقص بتداول واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، ليصبح البرنامج حديث الناس ويتصدّر الـ«ترند».

وكانت الممثلة ورد الخال صاحبة الرقصة الافتتاحية، تلتها عروض بقية المتسابقين. وحصدت الممثلتان ستيفاني عطالله وميا علّاوي أعلى علامات التقييم من أعضاء لجنة التحكيم.

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، أعربت الممثلة دانييلا رحمة عن اعتزازها بالمشاركة في هذا البرنامج، واصفة إياه بالساحر. وقالت: «سعيدة بهذه النقلة من المسرح إلى لجنة التحكيم، وقلبي مع المتسابقين. أشعر كأنني أعود إلى مساحة حلم سبق أن خضتها بفرح قبل نحو 12 عاماً. وأعدّها من أجمل التجارب التي عشتها في مشواري». وعمّا لفتها في هذه العودة، أجابت: «هناك تغييرات كثيرة لاحظتها، بدءاً من المسرح الذي أصبح أجمل وأضخم، وصولاً إلى عملية الإخراج المتطورة». أما عن رأيها بالمشاركين، فقالت: «هذا الموسم يتميّز بمتسابقين ممتازين، ويحمل لنا مفاجآت كثيرة من حيث المستوى الذي يتمتعون به».

من ناحيتها، رأت ميرا سماحة، التي تشارك في لجنة تحكيم البرنامج منذ موسمه الأول، أن هذا الموسم سيشهد منافسة مختلفة عمّا سبقه. وتعليقاً على مشاركة متسابقين في أعمار متقدمة، أوضحت لـ«الشرق الأوسط»: «رأينا في هذا البرنامج متسابقين كثيرين من أعمار مختلفة، تجاوز بعضهم الأربعين. ولعلّ الفنانة مادونا أفضل مثال على ذلك، إذ نجحت في البقاء في البرنامج حلقات متتالية خلال أحد المواسم السابقة. فالمفاجآت التي يحملها لنا «رقص النجوم» لا يمكن التكهن بها أو توقعها مسبقاً».

من صناع المحتوى المتنافسين على اللقب ميلاد رحّال (الشرق الأوسط)

أما ربيع نحاس، الذي يُعدُّ من أعضاء لجنة التحكيم الأكثر موضوعية، ولا يتساهل في ملاحظاته، فقال إن العمر لا يشكِّل عائقاً في عالم الرقص. فهو أسلوب تعبير يعتمده الإنسان تلقائياً مع الموسيقى ومن دون شروط. وأضاف: «سيكون الموسم هذه السنة نارياً، لا سيما أن الناس اشتاقت إلى متابعته بعد غياب. كما أن المتبارين يتمتعون بمستوى عالٍ في الرقص والتقنيات. وهو ما يجعلنا نستعد لمفاجآت كثيرة منذ الحلقة الأولى».

واستعانت «إم تي في» بصانع المحتوى الكوميدي سامر مومنة لإضفاء نكهة طريفة على البرنامج، من خلال فقرة خاصة يصوّر فيها كواليسه. ويُعدُّ مومنة من أبرز صنّاع المحتوى الكوميدي والتمثيلي في لبنان، وحققت أعماله أكثر من 100 مليون مشاهدة.

وتوزّعت أدوار أعضاء لجنة التحكيم بين تقديم الملاحظات التقنية والتشجيع والثناء، كما فعلت ميرا سماحة ودارين بينيت. أما دانييلا رحمة، فاختارت أن تكون إلى جانب المتسابقين، فتمنحهم جرعات من الدعم والمساندة، وتحفّزهم على تقديم الأفضل.