رئيس وزراء بريطانيا يحذر من إلغاء حظر بث مباريات السبت

حذّر رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنهام، من التسرع في إلغاء الحظر المفروض على البث التلفزيوني لمباريات كرة القدم التي تقام عند الساعة الـ3 عصراً أيام السبت، مؤكداً، وفق شبكة «بي بي سي» البريطانية، أن حماية الأندية في الدرجات الأدنى، والحفاظ على استقرار منظومة كرة القدم البريطانية، يجب أن يتقدما على الرغبة في زيادة عدد المباريات المنقولة مباشرة.

ويعود تطبيق هذا الحظر إلى ستينات القرن الماضي، عندما شجع بوب لورد، رئيس نادي بيرنلي آنذاك، «رابطة الدوري الإنجليزي» على معارضة نقل مباريات السبت التي تنطلق عند الـ3 عصراً، خشية أن يؤدي البث التلفزيوني إلى تراجع الحضور الجماهيري في مباريات الدرجات الأدنى.

وبموجب القاعدة الحالية، يُمنع عرض مباريات كرة القدم على شاشات التلفزيون داخل المملكة المتحدة بين الـ02:45 والـ05:15 دقيقة مساء كل سبت.

ويستند الحظر إلى «المادة 48» من النظام الأساسي لـ«الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)»، وتطبقه اتحادات كرة القدم في إنجلترا وأسكوتلندا عندما تكون 50 في المائة من مباريات أعلى درجتين مقررة عند الساعة الـ3 عصراً.

وتأتي تصريحات بيرنهام في وقت يشهد فيه الدوري الإنجليزي الممتاز عقداً قياسياً لحقوق البث المحلية، تبلغ قيمته 6.7 مليار جنيه إسترليني، مع شبكتي «سكاي» و«تي إن تي»، لنقل ما يصل إلى 270 مباراة مباشرة في الموسم الواحد.

ومع ذلك، فإن القاعدة التاريخية قد تكون أمام مراجعة خلال دورة حقوق البث المقبلة، خصوصاً أن العقود التلفزيونية الحالية لـ«الدوري الإنجليزي الممتاز» و«رابطة الدوري الإنجليزي» و«الدوري الأسكوتلندي للمحترفين» تنتهي جميعها بنهاية موسم 2028 - 2029.

وأكد بيرنهام، في تصريحات نقلتها شبكة «بي بي سي»، أن أي قرار بإلغاء الحظر يجب أن يخضع لدراسة دقيقة لتداعياته الاقتصادية والرياضية.

وقال: «أدعو إلى توخي بعض الحذر بشأن هذا الحظر؛ لأنه يحمي إيرادات أندية الدرجات الأدنى».

وأوضح أن إتاحة مباريات «الدوري الإنجليزي الممتاز» على مدار ساعات اليوم قد تقلص دوافع المشجعين للذهاب إلى الملاعب ومتابعة مباريات الدرجات الأدنى أو مسابقات الأندية غير المحترفة.

وأضاف: «إذا أصبحت مباريات الدوري الممتاز متاحة تلفزيونياً طيلة الوقت تقريباً، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف الحافز للذهاب ومشاهدة مباريات (رابطة الدوري) أو الأندية خارج منظومة (الدوري المحترف)».

وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أنه لا ينظر إلى القضية من زاوية المستهلك وحده، وإنما من منظور المصلحة العامة لكرة القدم.

وقال: «أعتقد أن الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية. لن أتبنى هنا وجهة النظر التي تركز على المستهلك وحده، بل سأنظر إلى صحة منظومة كرة القدم عند التعامل مع هذه المسألة».

ويُسمح حالياً بنقل نهائي «كأس الاتحاد الإنجليزي»، الذي تنطلق مبارياته تقليدياً عند الـ3 عصراً، بوصفه الاستثناء الوحيد من الحظر خلال تلك الفترة الزمنية.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلنت «رابطة الدوري الأسكوتلندي للمحترفين» أنها تتعامل بمرونة مع عدد المباريات التي يمكن إدراجها في اتفاق حقوق البث الجديد.

ووفق المعلومات المتاحة، فإن المناقشات تشمل إمكانية نقل مباريات تقام بعد ظهر السبت؛ مما قد يمهد لتغيير القاعدة التاريخية في أسكوتلندا قبل إنجلترا.

وكان ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لـ«الدوري الإنجليزي الممتاز»، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن القرار بشأن استمرار الحظر أو إلغائه سيتعين اتخاذه مستقبلاً.

لكن بيرنهام شدد على أن أولويته ستظل حماية الهيكل الاقتصادي والرياضي لكرة القدم الإنجليزية، قبل الموافقة على توسيع نطاق البث المباشر.

وقال: «أريد أولاً حماية هرم كرة القدم قبل أن أوافق على القول: دعونا نُتِحْ مزيداً من المباريات المباشرة».

وأضاف أن المسألة تتعلق كذلك بحماية تجربة المشجع الذي يدفع المال لحضور المباريات، وليس فقط بإتاحة مزيد من المحتوى التلفزيوني.

واختتم موقفه بالتأكيد على أن حماية المشجعين الذين يحضرون إلى الملاعب، والمحافظة على منظومة كرة القدم بمختلف درجاتها، تمثلان أولويتين أساسيتين بالنسبة إليه.