متسابق عمره 91 عاماً يخطف الأضواء في «دولة التلاوة» بمصر

خطف الشيخ عوض الفردي الأضواء في برنامج «دولة التلاوة»، وأبكى المتسابق، الذي بلغ من العمر 91 عاماً، لجنة التحكيم التي تضم الشيخ حسن عبد النبي، والدكتور طه عبد الوهاب، والشيخ طه النعماني، والداعية مصطفى حسني، وذلك في أولى حلقات الموسم الثاني، الذي بدأ عرضه على منصات مصرية، مساء الجمعة، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف المصري.

وأعلن الدكتور أسامة الأزهري انطلاق الموسم الثاني من البرنامج، الذي يرفع شعار اسم الله «اللطيف». وحسب بيان لوزارة الأوقاف المصرية، انطلق الموسم الثاني من «دولة التلاوة» بمنافسة قوية وتقارب لافت في درجات المتسابقين، الذين قدموا تلاوات قرآنية عكست تنوعاً في الأصوات والأداء. وشهدت الحلقة تقارباً ملحوظاً في درجات التقييم، بما يعكس قوة المنافسة منذ انطلاقتها، ويمنح الموسم الجديد بداية حافلة بالتحدي والترقب.

وأوضح البيان أن الشيخ عوض الفردي يشارك في الموسم الثاني بصفة «ضيف شرف»، حيث تأتي مشاركته في جميع حلقات الموسم، دعماً للأجواء القرآنية وإثراءً للحلقات بحضوره.

ووصف الحساب الرسمي لوزارة الأوقاف المصرية على موقع «فيسبوك» برنامج «دولة التلاوة» بأنه عودة لـ«أيام الجمال والصفاء وسهرات الأنس والفرح بالقرآن من جديد».

ونشر حساب الوزارة صورة جمعت الدكتور أسامة الأزهري والشيخ عوض الفردي، مصحوبة بتعليق: «باب من السعادة والجمال ندخل به كل بيت، ونبع من الجمال يتدفق من مصر ليملأ أذن الدنيا جمالاً وأنساً وفرحاً بالله ورسوله. أرض تعودت أن تلد المواهب المبدعة، وستظل إلى يوم القيامة دولة التلاوة».

وتصدرت الحلقة الأولى من الموسم الثاني لبرنامج «دولة التلاوة»، التي تضمنت تلاوات قرآنية لافتة لعدد من المتنافسين على جوائز مليونية، إلى جانب تسجيل القرآن الكريم كاملاً، قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً (الترند) على موقع «إكس» في مصر، السبت. وأشادت تعليقات ومشاركات تضمنت مقاطع وصوراً من الحلقة الأولى بمحتوى البرنامج والأصوات المشاركة.

وزير الأوقاف مع الشيخ عوض الفردي (وزارة الأوقاف)

من جانبه، وصف خبير الأصوات والمقامات، وعضو لجنة التحكيم في «دولة التلاوة»، الدكتور طه عبد الوهاب، البرنامج، بأنه «نفحة إلهية»، بعدما غيّر ثقافة الشارع وسلوكيات الناس والمفردات المستخدمة في حياتهم اليومية. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن ردود الأفعال كانت رائعة، وأنه لمس بنفسه إشادة الناس بالبرنامج وحديثهم عنه.

وقال عضو لجنة التحكيم إنه بوصفه أحد المشاركين في العمل كان يضع يده على قلبه انتظاراً للنتيجة وردود الأفعال، لكنه فوجئ بأن البرنامج أضفى على الشارع المصري والعربي حالة من الهدوء والسكينة.

ووصف الدكتور طه عبد الوهاب مشاركة الشيخ عوض الفردي بأنها «حالة متفردة»، مشيراً إلى أنه حتى أثناء إعلان الدرجات كان في عالم آخر يراجع الحفظ، ولا يفكر في الأرقام. وأضاف: «البرنامج في الأساس يمنح الفرص للشباب والأعمار الصغيرة أكثر، لكي يكونوا مدارس جديدة، لكن الشيخ عوض كان حالة استثنائية بسبب سنه الكبيرة وذاكرته القوية».

وكشف الدكتور طه أنه أجرى مسابقة بين طفل وشاب لتحديد الأسرع في تسميع أسماء السور، وكان الشيخ عوض هو الأسرع. ولفت إلى أن تأثر لجنة التحكيم بحالة الشيخ عوض الفردي وبكاء أعضائها يعودان إلى كونه رجلاً ترك الدنيا ويعيش مع القرآن، إلى جانب صوته العذب رغم تقدمه في العمر، مشيراً إلى أن ذلك يدل على أن التعلم والمشاركة في المسابقات متاحان للجميع، دون التقيد بسن محددة.

وتعليقاً على مشاركة الشيخ عوض الفردي في «دولة التلاوة»، كتب الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين في مصر، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «شاهدت الليلة أجمل ما رأت عيني وأكثر ما أبكاها. شاهدت شيخاً جليلاً عمره 91 عاماً يتلو كتاب الله ويرتل القرآن ترتيلاً في هذه السن الكبيرة... هذا الشيخ الجليل له في رقابنا جميعاً دَين لا بد أن نوفيه».

واستكمل نقيب الموسيقيين منشوره داعياً المسؤول النقابي في محافظة البحيرة إلى التنسيق لمنح الشيخ عوض الفردي عضوية النقابة في «شعبة القراء والمنشدين»، حتى تتمكن النقابة من تقديم ما يمكنها من خدمات إليه.