عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:6 دقيقه
يوميات الشرق

حفيدة السلطان عبد الحميد الثاني مواطنة طرابلسية

زارها بلال إردوغان في منزلها وتحدثا التركية

بلال إردوغان مع حفيدة السلطان عبد الحميد (الشرق الأوسط)
بلال إردوغان مع حفيدة السلطان عبد الحميد (الشرق الأوسط)
TT
TT

حفيدة السلطان عبد الحميد الثاني مواطنة طرابلسية

بلال إردوغان مع حفيدة السلطان عبد الحميد (الشرق الأوسط)
بلال إردوغان مع حفيدة السلطان عبد الحميد (الشرق الأوسط)

اكتشف الطرابلسيون بمناسبة زيارة بلال إردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لمدينتهم، أن حفيدة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني تسكن بينهم.

فقد استهل إردوغان جولته في مدينة طرابلس، يوم الجمعة، بزيارة مواطنته سلمى السباعي، حفيدة السلطان عبد الحميد الثاني، وسط استغراب كثيرين، وتساؤلهم حول السيدة التي قصدها الزائر التركي.

بلال إردوغان مع حفيدة السلطان عبد الحميد (الشرق الأوسط)

جاء اللقاء مع سلمى السباعي في اليوم الثاني له في لبنان، في منزلها في حي وسط طرابلس، حيث وجد عدد من أفراد العائلة، لا سيما ولديها الموجودين في لبنان، أحدهما باسم السباعي الذي وصف الزيارة بأنها «جلبت لأسرتنا السعادة».

واعتادت العائلة زيارة سفراء تركيا لدى لبنان، لكنها المرة الأولى التي تأتي فيها شخصية على هذا المستوى. وسلمي السباعي هي الحفيدة من الجيل الرابع للسلطان عبد الحميد من سلالة ابنه البكر محمد سليم، وحفيدة هذا الأخير نميكة التي تزوجت في قصر يلدز من علي كنعان بيك، واضطرا كما بقية أفراد العائلة للرحيل عن تركيا، والإقامة في طرابلس التي عاشا فيها وبقيت سلالتهما إلى اليوم.

ويصف باسم السباعي حياة عائلته بأنها كانت بسيطة وفيها كثير من الخفر، «بسبب الخوف من التعرض للأذى بعد مقتل عدد من أفرادها الذين كانوا سفراء حينها على أيدي أرمن». أما والدته سلمى التي بلغت تسعينها اليوم، فقد بقيت تركية رغم زواجها من الطرابلسي نوري السباعي. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «في بيتنا، لم تشاهد أمي يوماً المحطات اللبنانية، بل تتابع القنوات التلفزيونية التركية. وبقيت هي وأهلها يتحدثون التركية، وعاشوا عاداتهم التي حملوها معهم». ورغم أنهم حصلوا على الجنسية اللبنانية، فإنهم استعادوا أيضاً جنسيتهم التركية فيما بعد، وسمح للنساء بالعودة لزيارة بلادهن عام 1954، قبل أن يسمح للرجال في وقت متأخر. «أمي تتحدث العثمانية القديمة، فيما التركية التي كان يتحدثها الضيف بلال إردوغان لا تتطابق تماماً مع التي لا تزال تتحدثها أمي».

صورة خاصة بالـ«الشرق الأوسط» للقاء العائلة مع اردوغان تغيب عنها سلمى (الشرق الأوسط)

الحفيدة سلمى حاولت جاهدة متابعة مسلسل السلطان عبد الحميد، لكنها كانت في كل مرة تبكي بفيض من الحزن، وتطفئ جهازها، قائلة إنها لا تتحمل رؤية ما تعرض له جدها من إجحاف.

ويخبرنا باسم السباعي عن زيارة خاصة قامت بها عائلة السلطان عبد الحميد الموجودة في لبنان إلى تركيا عام 2015 بدعوة من الرئيس رجب طيب إردوغان: «كنا نحو 25 شخصاً، استقبلونا استقبال الملوك بدءاً من الطائرة، وفي الفنادق. فتحت لنا القصور، وواكبنا رجال الأمن، وأقيمت لنا المآدب، ونظمت لنا الجولات في الأماكن التي عاش فيها أجدادنا. تلك كانت زيارة لا تنسى».

استمرت «زيارة بلال إردوغان ربع ساعة، لكنها رفعت معنوياتنا»، يقول باسم السباعي. «فضريبة النفي التي دفعها أجدادي كانت غالية جداً. طردوا من حياة القصور المترفة، وعاش بعضهم في باريس حمّالين ينقلون الشنط، وسائقي سيارات أجرة».

صورة سابقة لسلمى السباعي قبل أن يسوء وضعها الصحي (الشرق الأوسط)

الحفيدة سلمى كانت تزور كل صيف إسطنبول بعد أن استرجعت بعض إرثها وبات لها بيت هناك، تقيم لأشهر ثم تعود، لكن خالتها وخالها، توفيا وكانا آخر من تبقى لها من العائلة هناك، ولم تعد ترغب في العودة. أما الجيل الخامس الذي ينتمي إليه باسم، فينظر إلى ماضي العائلة بحزن. أما عما بقي لهم في تركيا، فيخبرنا أنها الجذور، والتاريخ، وكذلك إرث السلطان عبد الحميد وتركته التي لم تقسّم بعد. كانت له أملاك كثيرة، قبل توليه السلطة، وهذه منعت عن ورثته، ويبدو أن ثمة تسوية تجري لإعادتها لأصحابها.

وهذه ليست السلالة الوحيدة للسلطان عبد الحميد في لبنان، إذ إن نجله الأصغر الأمير عابدين، كان قد ترك تركيا وأقام في جونية شمال لبنان، وتوفي وليست له ذرية.

وتنتمي السباعي إلى الجيل الرابع من أحفاد السلطان عبد الحميد الثاني، وهي مولودة في دمشق عام 1937، وحفيدة أمينة نميكة إيسين، إحدى حفيدات السلطان. وكانت قد تحدثت في مقابلة مع وكالة «الأناضول» عام 2015 عن الظروف الصعبة التي عاشها أفراد من العائلة العثمانية بعد مغادرتهم تركيا عام 1924، واستقرار بعضهم في باريس.

وأظهرت المقابلة احتفاظها بمقتنيات عائلية تعود إلى الحقبة العثمانية، بينها أوسمة وسرير نُقل من قصر يلدز، فيما حصلت على الجنسية التركية عام 2010.

وسبق أن استقبلت السباعي عام 2017 قريبها أورخان عثمان أوغلو، أحد أحفاد السلطان، في لقاء جمعهما بعد انقطاع منذ عام 2004، واستعادا خلاله ذكريات العائلة التي توزّع أفرادها على بلدان عدة.

مواضيع
لبنان تركيا

الأكثر قراءة

 
 
يوميات الشرق

حفيدة السلطان عبد الحميد الثاني مواطنة طرابلسية

بلال إردوغان مع حفيدة السلطان عبد الحميد (الشرق الأوسط)
بلال إردوغان مع حفيدة السلطان عبد الحميد (الشرق الأوسط)
TT
TT

حفيدة السلطان عبد الحميد الثاني مواطنة طرابلسية

بلال إردوغان مع حفيدة السلطان عبد الحميد (الشرق الأوسط)
بلال إردوغان مع حفيدة السلطان عبد الحميد (الشرق الأوسط)

اكتشف الطرابلسيون بمناسبة زيارة بلال إردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لمدينتهم، أن حفيدة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني تسكن بينهم.

فقد استهل إردوغان جولته في مدينة طرابلس، يوم الجمعة، بزيارة مواطنته سلمى السباعي، حفيدة السلطان عبد الحميد الثاني، وسط استغراب كثيرين، وتساؤلهم حول السيدة التي قصدها الزائر التركي.

بلال إردوغان مع حفيدة السلطان عبد الحميد (الشرق الأوسط)

جاء اللقاء مع سلمى السباعي في اليوم الثاني له في لبنان، في منزلها في حي وسط طرابلس، حيث وجد عدد من أفراد العائلة، لا سيما ولديها الموجودين في لبنان، أحدهما باسم السباعي الذي وصف الزيارة بأنها «جلبت لأسرتنا السعادة».

واعتادت العائلة زيارة سفراء تركيا لدى لبنان، لكنها المرة الأولى التي تأتي فيها شخصية على هذا المستوى. وسلمي السباعي هي الحفيدة من الجيل الرابع للسلطان عبد الحميد من سلالة ابنه البكر محمد سليم، وحفيدة هذا الأخير نميكة التي تزوجت في قصر يلدز من علي كنعان بيك، واضطرا كما بقية أفراد العائلة للرحيل عن تركيا، والإقامة في طرابلس التي عاشا فيها وبقيت سلالتهما إلى اليوم.

ويصف باسم السباعي حياة عائلته بأنها كانت بسيطة وفيها كثير من الخفر، «بسبب الخوف من التعرض للأذى بعد مقتل عدد من أفرادها الذين كانوا سفراء حينها على أيدي أرمن». أما والدته سلمى التي بلغت تسعينها اليوم، فقد بقيت تركية رغم زواجها من الطرابلسي نوري السباعي. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «في بيتنا، لم تشاهد أمي يوماً المحطات اللبنانية، بل تتابع القنوات التلفزيونية التركية. وبقيت هي وأهلها يتحدثون التركية، وعاشوا عاداتهم التي حملوها معهم». ورغم أنهم حصلوا على الجنسية اللبنانية، فإنهم استعادوا أيضاً جنسيتهم التركية فيما بعد، وسمح للنساء بالعودة لزيارة بلادهن عام 1954، قبل أن يسمح للرجال في وقت متأخر. «أمي تتحدث العثمانية القديمة، فيما التركية التي كان يتحدثها الضيف بلال إردوغان لا تتطابق تماماً مع التي لا تزال تتحدثها أمي».

صورة خاصة بالـ«الشرق الأوسط» للقاء العائلة مع اردوغان تغيب عنها سلمى (الشرق الأوسط)

الحفيدة سلمى حاولت جاهدة متابعة مسلسل السلطان عبد الحميد، لكنها كانت في كل مرة تبكي بفيض من الحزن، وتطفئ جهازها، قائلة إنها لا تتحمل رؤية ما تعرض له جدها من إجحاف.

ويخبرنا باسم السباعي عن زيارة خاصة قامت بها عائلة السلطان عبد الحميد الموجودة في لبنان إلى تركيا عام 2015 بدعوة من الرئيس رجب طيب إردوغان: «كنا نحو 25 شخصاً، استقبلونا استقبال الملوك بدءاً من الطائرة، وفي الفنادق. فتحت لنا القصور، وواكبنا رجال الأمن، وأقيمت لنا المآدب، ونظمت لنا الجولات في الأماكن التي عاش فيها أجدادنا. تلك كانت زيارة لا تنسى».

استمرت «زيارة بلال إردوغان ربع ساعة، لكنها رفعت معنوياتنا»، يقول باسم السباعي. «فضريبة النفي التي دفعها أجدادي كانت غالية جداً. طردوا من حياة القصور المترفة، وعاش بعضهم في باريس حمّالين ينقلون الشنط، وسائقي سيارات أجرة».

صورة سابقة لسلمى السباعي قبل أن يسوء وضعها الصحي (الشرق الأوسط)

الحفيدة سلمى كانت تزور كل صيف إسطنبول بعد أن استرجعت بعض إرثها وبات لها بيت هناك، تقيم لأشهر ثم تعود، لكن خالتها وخالها، توفيا وكانا آخر من تبقى لها من العائلة هناك، ولم تعد ترغب في العودة. أما الجيل الخامس الذي ينتمي إليه باسم، فينظر إلى ماضي العائلة بحزن. أما عما بقي لهم في تركيا، فيخبرنا أنها الجذور، والتاريخ، وكذلك إرث السلطان عبد الحميد وتركته التي لم تقسّم بعد. كانت له أملاك كثيرة، قبل توليه السلطة، وهذه منعت عن ورثته، ويبدو أن ثمة تسوية تجري لإعادتها لأصحابها.

وهذه ليست السلالة الوحيدة للسلطان عبد الحميد في لبنان، إذ إن نجله الأصغر الأمير عابدين، كان قد ترك تركيا وأقام في جونية شمال لبنان، وتوفي وليست له ذرية.

وتنتمي السباعي إلى الجيل الرابع من أحفاد السلطان عبد الحميد الثاني، وهي مولودة في دمشق عام 1937، وحفيدة أمينة نميكة إيسين، إحدى حفيدات السلطان. وكانت قد تحدثت في مقابلة مع وكالة «الأناضول» عام 2015 عن الظروف الصعبة التي عاشها أفراد من العائلة العثمانية بعد مغادرتهم تركيا عام 1924، واستقرار بعضهم في باريس.

وأظهرت المقابلة احتفاظها بمقتنيات عائلية تعود إلى الحقبة العثمانية، بينها أوسمة وسرير نُقل من قصر يلدز، فيما حصلت على الجنسية التركية عام 2010.

وسبق أن استقبلت السباعي عام 2017 قريبها أورخان عثمان أوغلو، أحد أحفاد السلطان، في لقاء جمعهما بعد انقطاع منذ عام 2004، واستعادا خلاله ذكريات العائلة التي توزّع أفرادها على بلدان عدة.

مواضيع
لبنان تركيا
يوميات الشرق

«فاطمة سعيد وخطة عبد الوهاب» وثائقي يستعيد إرث «موسيقار الأجيال»

فاطمة سعيد ومخرج الفيلم في مناقشة مع الحضور عقب عرضه (إدارة المهرجان)
فاطمة سعيد ومخرج الفيلم في مناقشة مع الحضور عقب عرضه (إدارة المهرجان)
TT
TT

«فاطمة سعيد وخطة عبد الوهاب» وثائقي يستعيد إرث «موسيقار الأجيال»

فاطمة سعيد ومخرج الفيلم في مناقشة مع الحضور عقب عرضه (إدارة المهرجان)
فاطمة سعيد ومخرج الفيلم في مناقشة مع الحضور عقب عرضه (إدارة المهرجان)

يفيض الفيلم الوثائقي الطويل «فاطمة سعيد وخطة عبد الوهاب» بعذوبة وسحر الفن والموسيقى، إذ تصحبنا السوبرانو المصرية فاطمة سعيد في رحلة تستعيد من خلالها أعمال «موسيقار الأجيال» وحياته وتأثيره في الموسيقى الشرقية والغناء العربي. وتسعى أيضاً من خلال المشروع إلى المساهمة في الحفاظ على إرثه المهدد بالاندثار في ظل غياب تدوين النوت الموسيقية لكثير من مؤلفاته. وتعمل فاطمة سعيد على نشر إبداعات موسيقار «الأجيال» محمد عبد الوهاب، في مصر والوطن العربي وفي أوروبا، ولا سيما ألمانيا حيث تُقيم، ونجحت في تقديم كنوزه الموسيقية على أكبر وأهم مسارح برلين، ليتفاعل معها الجمهور الألماني ويردد بعض مقاطعها.

ونال الفيلم بعد عرضه العالمي الأول، الخميس، إعجاب الجمهور الذي استقبله بتصفيق متواصل أثناء وبعد عرضه بالمسرح الكبير بدار الأوبرا. ويشارك العمل ضمن العروض الخاصة «خارج المسابقة» بالدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقام حالياً، ويستمر حتى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

الفيلم إنتاج ألماني مصري مشترك، وأخرجه الألماني رالف بليجر، ويندرج ضمن مشروع أطلقته فاطمة سعيد بالتعاون مع جامعة «إكسفورد» ومع أسرة الموسيقار الراحل، يهدف لحفظ تراثه الموسيقي وإتاحته للأجيال الجديدة.

رحلة البحث عن الموسيقار

تخوض فاطمة سعيد مغامرة، تنتقل فيها بين كل من القاهرة وبرلين، تبحث عن سبل الحفاظ على موسيقى محمد عبد الوهاب، ونشرها، تغني له في «مترو برلين» وفي شوارعها، فتحظى بتصفيق الجمهور، تؤكد أن شغفها بعبد الوهاب الذي تُعده رائد الفيلم الغنائي، بدأ مع ترديدها لأغنياته مع والدها وهي طفلة، وتشعر أن موسيقاه تُقربها لمصر. تتوقف سعيد عند أغنيات أفلامه، وألحانه لكبار المطربين، وتبهرها أغنية «أنا لك على طول»، التي يقدمها الفيلم في مقطع بصوت عبد الحليم، وتارة بصوتها، تغنيها بكلمات إيطالية، فتبهر جمهوراً لم يسمع عن عبد الوهاب.

وترى أن عبد الوهاب كان مولعاً بموسيقى ورقصة «التانغو»، فتظهر في مشهد وهي تشارك راقصاً ألمانياً في حفل ببرلين أداء رقصة على موسيقى أغنية ليلى مراد «ماليش أمل في الدنيا دي» التي ظهر فيها تأثر الموسيقار الكبير بالتانغو. وبينما بدا الجمهور متحفظاً في البداية، سرعان ما تفاعل معها بقوة ليختتم المشهد بالتصفيق الحار.

فاطمة سعيد تتبعت أثر محمد عبد الوهاب (الملصق الدعائي للفيلم)

في الفيلم تتجه فاطمة سعيد إلي حي «باب الشعرية»، حيث ولد ونشأ محمد عبد الوهاب، باحثة عن المنزل الذي شهد بداياته وتمثاله الذي يقع بميدان باب الشعرية. وتتحدث عن أغانيه الوطنية قائلة إنه لم يشدُ بها فقط لمصر، بل للوطن العربي، وترى أنها تحمل الطابع العاطفي الذي يميز أغنياته الرومانسية. خلال الرحلة تتخذ فاطمة سعيد أدواراً مختلفة، فهي مذيعة تارة، وممثلة تارة أخرى.

عائلة الموسيقار

وتواصل السوبرانو المصرية رحلتها في الفيلم، وتقابل عمر محمد خليل حفيد موسيقار الأجيال الذي يتحدث عن اهتمام أسرته بالحفاظ على إرث جده. وفي مشاهد أخرى تلتقي ابنتيه؛ عصمت وعفت، اللتين ترويان أنه كثيراً ما كان يصيغ ألحانه وهو جالس بينهم. تنهي فاطمة سعيد الرحلة بزيارة متحف محمد عبد الوهاب بوسط القاهرة، وتزور استديوهات الإذاعة بمبنى ماسبيرو، التي شهدت تسجيل بعض أشهر أعماله.

ورغم أن محمد عبد الوهاب رحل عن الدنيا في عام مولدها (1991)، لكن فاطمة سعيد تحمل طموحاً كبيراً بإيصال موسيقاه لخارج حدود العالم العربي، وترى أنه قدّم منجزات فريدة في عالم الموسيقى والغناء كان سابقاً فيها عصره. وتنجح في تقديم حفل لألحانه بأهم قاعات الموسيقى «كونسيرت هاوس» ببرلين.

يختتم الفيلم بلقطة تجمع فاطمة سعيد ووالدها، وهما يغنيان «عيني بترف» من ألحان محمد عبد الوهاب وغناء ليلى مراد.

تحديات

وعقب انتهاء العرض، تحدثت فاطمة سعيد مع الجمهور عن التحديات التي صاحبت إنجاز الفيلم، موضحة أن تصويره استغرق 4 سنوات، وهي فترة طويلة اضطرت فيها للتنقل بين القاهرة وبرلين بشكل مستمر بالتوازي مع ارتباطاتها الموسيقية.

كما أشارت إلى أن التجربة شكّلت أولى خطواتها في مجال التمثيل، لكنها اعتبرت التجربة ممتعة جداً على حد تعبيرها.

لم يحظَ بما يستحقه من الاحتفاء

وعلّق الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، مؤكداً أنه من محبي عبد الوهاب، وأنه عرفه عن قرب كما قدمه في حفله الأخير بلندن. وذكر أن فاطمة سعيدة أخبرته برغبتها في أن يكون العرض الأول للفيلم بمهرجان القاهرة، ورغم أن وقت التسجيل قد انتهى، فإنه طلب فتح باب التقديم من جديد لأجل الفيلم الذي شاهد مقاطع غير مكتملة جذبته بشدة، وطلب تأليف قطعة موسيقية تصاحب عرض الفيلم في المهرجان.

ولفت فهمي، في كلمته، إلى أن عبد الوهاب لم يحظَ بما يستحقه من الاحتفاء خلال السنوات الأخيرة، ولفت إلى غياب أعمال سينمائية ومسلسلات درامية تتناول سيرته وإرثه الفني الغنائي والسينمائي، مشيداً بجهود فاطمة سعيد ومخرج الفيلم.

السوبرانو فاطمة سعيد تتوسط طاقم فيلمها على الرد كاربت (إدارة المهرجان)

وخطف المخرج رالف بيلجر الأنظار على مسرح الأوبرا حين ظهر واضعاً كوفية فلسطينية، وقال إن ولعه بموسيقى عبد الوهاب واهتمام فاطمة سعيد جعلاه يتحمس للفيلم، خصوصاً في ظل اهتمامه بتقديم أفلام عن موسيقيين عظام على غرار بيتهوفن وتشايكوفسكي.

وثائقي وروائي

وقال الناقد المغربي خالد الخضري إن الفيلم يتجاوز التوثيق، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «رأيي أنه ليس وثائقياً فقط، يكشف لنا مسيرة عبد الوهاب ويستعيد ألحانه، لكنه أيضاً فيلم روائي يتميز بحيوية وتغمره الموسيقى والأغنيات الخالدة»، مؤكداً أن هذا الفيلم جعلنا نحب عبد الوهاب وموسيقاه أكثر، ونُعيد اكتشافه كموسيقي ترك أثراً خالداً في الغناء العربي، كما أكد الخضري أن «الفيلم يكشف عن موهبة بطلته، ليس في الغناء فقط، بل التمثيل أيضاً».

وجمع الموسيقار محمد عبد الوهاب، المولود عام 1901، بين الغناء والتلحين والتمثيل، وكان قد بدأ الغناء في سن 17 وتبناه الشاعر الكبير أحمد شوقي منذ نبوغه المبكر.

وتغنى بألحان عبد الوهاب، الذي لقب بـ«موسيقار الأجيال»، كبار المطربين المصريين والعرب، من بينهم أم كلثوم وفيروز، وليلى مراد، وعبد الحليم حافظ، ونجاة، وصباح، وفايزة أحمد.

مواضيع
مهرجان موسيقى سينما غناء مصر
يوميات الشرق

نوري أوزدوغان: «الكلاب الميتة لا تعض» يكشف العالم الخفي لتجارة النفايات

يعرض الفيلم ضمن مهرجان القاهرة السينمائي (الشركة المنتجة)
يعرض الفيلم ضمن مهرجان القاهرة السينمائي (الشركة المنتجة)
TT
TT

نوري أوزدوغان: «الكلاب الميتة لا تعض» يكشف العالم الخفي لتجارة النفايات

يعرض الفيلم ضمن مهرجان القاهرة السينمائي (الشركة المنتجة)
يعرض الفيلم ضمن مهرجان القاهرة السينمائي (الشركة المنتجة)

قال المخرج التركي نوري جيهان أوزدوغان إن فيلمه الروائي الطويل الأول «الكلاب الميتة لا تعض» انطلق من حكاية صديقين يسعيان إلى الصعود في عالم الجريمة، قبل أن يتخذ مساراً مختلفاً مع اكتشافه حجم الأضرار الناجمة عن تجارة النفايات.

وأضاف أوزدوغان في حواره مع «الشرق الأوسط» أن البحث في هذه التجارة كشف له مدخلاً إلى حياة «عصمت»، الشاب الذي يحمل أثر تخلّي والده عنه في طفولته، ويعمل في دفن النفايات السامة لتوفير ثمن دواء أمه.

مخرج الفيلم نوري أوزدوغان (الشركة المنتجة)

ويشارك الفيلم في قسم «البانوراما الدولية» بالدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان «روتردام».

وأكد أوزدوغان أن ما عرفه خلال البحث مسّه شخصياً؛ لأن التلوث يهدد الأرض التي يعيش فيها مع أحبائه. ومن التفاصيل التي لفتت انتباهه أن العاملين في هذه التجارة يطلقون على النفايات اسم «المواد الخام»، وهو تعبير يمنحها قيمة في السوق، ويحجب الأضرار التي يتحملها العاملون فيها وسكان المناطق القريبة من أماكن دفنها.

وتدور أحداث الفيلم حول صديقين منذ الطفولة يعملان في أدنى مراتب شبكة للاتجار غير المشروع بالنفايات، ويتوليان التخلص من الشحنات المستوردة غير القابلة لإعادة التدوير. ويحلم الاثنان بإدارة نشاط لحسابهما، لكن بينما يحاول «عصمت» تأمين ثمن الدواء لأمه المصابة بالسرطان، تدخل العصابات المحلية في صراع على أرباح التجارة. ويقبل الصديقان مهام أكثر خطورة طمعاً في الصعود، فتبدأ علاقتهما في التصدع.

وأوضح أوزدوغان أن المفارقة التي بنى عليها مسار عصمت تكمن في أن الشاب، وهو يحاول إبقاء أمه على قيد الحياة، يصبح جزءاً من المنظومة التي أسهمت في مرضها. وهكذا يعود المال الذي يحصل عليه مقابل دفن النفايات إلى الجهات المستفيدة من التجارة، حين ينفقه على العلاج.

وقال إن تخلّي الأب عن عصمت في طفولته يساعد على فهم تعلّقه بصديقه «دوغو»، فهو يرى فيه القوة والجرأة اللتين يفتقدهما، ويحتاج إلى علاقاته كي يجد مكاناً له في عالم الجريمة، فيما يستمد دوغو إحساسه بقوته من الإعجاب الذي يراه في عينَي عصمت.

مخرج الفيلم صور العمل كاملاً في تركيا (الشركة المنتجة)

وأشار أوزدوغان إلى أنه كتب شخصية عصمت وفي ذهنه الممثل كمال بوراك ألبَر، الذي سبق أن عمل معه في فيلمه القصير «Sirayet». والتقيا مراراً خلال مرحلة الكتابة، ثم عملا في البروفات على إظهار تحولات الشخصية من خلال النظرات والصمت والتغير التدريجي في استجابتها لدوغو.

وأضاف أن العلاقة التي نشأت بين الممثلين خلال التحضير دفعته إلى إعادة النظر في تصوره الأول للعلاقة بين الصديقين. ففي السيناريو كان دوغو أكثر هيمنة، لكن الممثلين أضافا قدراً من الندية اختار المخرج الاحتفاظ به.

وأوضح أنه أراد أن يختبر الجمهور شيئاً من شعور عصمت بالتخلّي، حين يفقد فجأة الشخصية التي اعتاد أن يرى العالم من خلالها. وامتد هذا الاختيار إلى موضع الكاميرا؛ إذ بقيت داخل سيارة الصديقين وكأنها طرف ثالث في العلاقة بينهما، في حين راقبت من الخارج سيارات أصحاب النفوذ في الشبكة، الذين لا يرى عصمت من عالمهم سوى ما يصل إليه بحكم عمله.

وعن المكان، قال أوزدوغان إنه كتب السيناريو وفي ذهنه البلدة الساحلية التي صوّر فيها الفيلم، «كاراطاش» بمحافظة أضنة، لافتاً إلى أن معرفته بالمنطقة وأهلها، وحتى بمواضع شروق الشمس وغروبها في مختلف فصول العام، انعكست على اختياراته خلال التصوير.

وأوضح أنه درس أفلام المخرج الإيطالي ماتيو غاروني لقطةً لقطة قبل التصوير، ليتأمل كيفية توظيفه الأماكن الحقيقية في سرد حكاياته. وأشار إلى أن تأثره بالواقعية الإيطالية الجديدة دفعه إلى التصوير، بالتعاون مع مدير التصوير مصطفى يشيل أوفا، في شوارع البلدة ومرافئها ومنشآت معالجة النفايات.

وأضاف أنه قرّب الكاميرا من وجه عصمت في مشاهد العمل بين النفايات، وصوّر الجرذان وهي تتحرك بين المخلفات من زاوية رؤية الشاب، مؤكداً أنه أراد نقل خوف عصمت وإحساسه بضيق المكان إلى المتفرج، حتى يكاد يتخيل رائحة المكان. وفي افتتاح الفيلم، استخدم تقارير إذاعية وتلفزيونية لشرح آليات تجارة النفايات، قبل أن يتتبع أثرها في حياة من يدفعون ثمنها؛ من العامل الذي يقضي يومه بين المخلفات، إلى الأم التي تحتاج إلى الدواء، والصديقين اللذين تتفكك علاقتهما مع تورطهما في التجارة.

المخرج خلال تصوير الفيلم (الشركة المنتجة)

وقال أوزدوغان إن صديقه المخرج توناهان كورت اقترح عنوان «الكلاب الميتة لا تعض»، رابطاً إياه بقسم الولاء الذي يفتتح الفيلم، وبالكلاب الضالة التي تبحث عن طعامها في المكبّات. ورأى في العنوان أيضاً وصفاً لطريقة عمل العصابات التي تستفيد من الأشخاص ما داموا يخدمون مصالحها، ثم تقصيهم حين يشكلون خطراً عليها.

وأضاف أن محدودية الميزانية دفعته إلى تعديل بعض تفاصيل السيناريو بما يتناسب مع أماكن التصوير والموارد المتاحة، مع حرصه خلال الإخراج على تقديم العنف من دون إضفاء جاذبية على عالم الجريمة. وأكد أن عرض الفيلم للمرة الأولى في «روتردام» كان مهماً بالنسبة إليه، فالمدينة تضم أحد الموانئ الكبرى في العالم، وهولندا من الدول الأوروبية التي تصدّر النفايات إلى تركيا.

وقال إن بعض المشاهدين الهولنديين تساءلوا بعد العرض عن دور بلدهم في هذه التجارة، مؤكداً أن «عصمت» يتحمل مسؤولية اختياره العمل في دفن النفايات، فيما تقع المسؤولية الأكبر على أصحاب النفوذ الذين يديرون التجارة ويجنون أرباحها.

وعن عرض الفيلم في القاهرة، قال أوزدوغان إن ما تركه المصريون قبل آلاف السنين لا يزال يلهم العالم، معرباً عن أمله في أن يناقش مع الجمهور ما سيتركه عصرنا لمن يأتي بعدنا، ومن بين ذلك كميات هائلة من النفايات التي يتعذر تدويرها.

مواضيع
سينما مهرجان تركيا مصر