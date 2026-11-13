حفيدة السلطان عبد الحميد الثاني مواطنة طرابلسية

اكتشف الطرابلسيون بمناسبة زيارة بلال إردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لمدينتهم، أن حفيدة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني تسكن بينهم.

فقد استهل إردوغان جولته في مدينة طرابلس، يوم الجمعة، بزيارة مواطنته سلمى السباعي، حفيدة السلطان عبد الحميد الثاني، وسط استغراب كثيرين، وتساؤلهم حول السيدة التي قصدها الزائر التركي.

بلال إردوغان مع حفيدة السلطان عبد الحميد (الشرق الأوسط)

جاء اللقاء مع سلمى السباعي في اليوم الثاني له في لبنان، في منزلها في حي وسط طرابلس، حيث وجد عدد من أفراد العائلة، لا سيما ولديها الموجودين في لبنان، أحدهما باسم السباعي الذي وصف الزيارة بأنها «جلبت لأسرتنا السعادة».

واعتادت العائلة زيارة سفراء تركيا لدى لبنان، لكنها المرة الأولى التي تأتي فيها شخصية على هذا المستوى. وسلمي السباعي هي الحفيدة من الجيل الرابع للسلطان عبد الحميد من سلالة ابنه البكر محمد سليم، وحفيدة هذا الأخير نميكة التي تزوجت في قصر يلدز من علي كنعان بيك، واضطرا كما بقية أفراد العائلة للرحيل عن تركيا، والإقامة في طرابلس التي عاشا فيها وبقيت سلالتهما إلى اليوم.

ويصف باسم السباعي حياة عائلته بأنها كانت بسيطة وفيها كثير من الخفر، «بسبب الخوف من التعرض للأذى بعد مقتل عدد من أفرادها الذين كانوا سفراء حينها على أيدي أرمن». أما والدته سلمى التي بلغت تسعينها اليوم، فقد بقيت تركية رغم زواجها من الطرابلسي نوري السباعي. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «في بيتنا، لم تشاهد أمي يوماً المحطات اللبنانية، بل تتابع القنوات التلفزيونية التركية. وبقيت هي وأهلها يتحدثون التركية، وعاشوا عاداتهم التي حملوها معهم». ورغم أنهم حصلوا على الجنسية اللبنانية، فإنهم استعادوا أيضاً جنسيتهم التركية فيما بعد، وسمح للنساء بالعودة لزيارة بلادهن عام 1954، قبل أن يسمح للرجال في وقت متأخر. «أمي تتحدث العثمانية القديمة، فيما التركية التي كان يتحدثها الضيف بلال إردوغان لا تتطابق تماماً مع التي لا تزال تتحدثها أمي».

صورة خاصة بالـ«الشرق الأوسط» للقاء العائلة مع اردوغان تغيب عنها سلمى (الشرق الأوسط)

الحفيدة سلمى حاولت جاهدة متابعة مسلسل السلطان عبد الحميد، لكنها كانت في كل مرة تبكي بفيض من الحزن، وتطفئ جهازها، قائلة إنها لا تتحمل رؤية ما تعرض له جدها من إجحاف.

ويخبرنا باسم السباعي عن زيارة خاصة قامت بها عائلة السلطان عبد الحميد الموجودة في لبنان إلى تركيا عام 2015 بدعوة من الرئيس رجب طيب إردوغان: «كنا نحو 25 شخصاً، استقبلونا استقبال الملوك بدءاً من الطائرة، وفي الفنادق. فتحت لنا القصور، وواكبنا رجال الأمن، وأقيمت لنا المآدب، ونظمت لنا الجولات في الأماكن التي عاش فيها أجدادنا. تلك كانت زيارة لا تنسى».

استمرت «زيارة بلال إردوغان ربع ساعة، لكنها رفعت معنوياتنا»، يقول باسم السباعي. «فضريبة النفي التي دفعها أجدادي كانت غالية جداً. طردوا من حياة القصور المترفة، وعاش بعضهم في باريس حمّالين ينقلون الشنط، وسائقي سيارات أجرة».

صورة سابقة لسلمى السباعي قبل أن يسوء وضعها الصحي (الشرق الأوسط)

الحفيدة سلمى كانت تزور كل صيف إسطنبول بعد أن استرجعت بعض إرثها وبات لها بيت هناك، تقيم لأشهر ثم تعود، لكن خالتها وخالها، توفيا وكانا آخر من تبقى لها من العائلة هناك، ولم تعد ترغب في العودة. أما الجيل الخامس الذي ينتمي إليه باسم، فينظر إلى ماضي العائلة بحزن. أما عما بقي لهم في تركيا، فيخبرنا أنها الجذور، والتاريخ، وكذلك إرث السلطان عبد الحميد وتركته التي لم تقسّم بعد. كانت له أملاك كثيرة، قبل توليه السلطة، وهذه منعت عن ورثته، ويبدو أن ثمة تسوية تجري لإعادتها لأصحابها.

وهذه ليست السلالة الوحيدة للسلطان عبد الحميد في لبنان، إذ إن نجله الأصغر الأمير عابدين، كان قد ترك تركيا وأقام في جونية شمال لبنان، وتوفي وليست له ذرية.

وتنتمي السباعي إلى الجيل الرابع من أحفاد السلطان عبد الحميد الثاني، وهي مولودة في دمشق عام 1937، وحفيدة أمينة نميكة إيسين، إحدى حفيدات السلطان. وكانت قد تحدثت في مقابلة مع وكالة «الأناضول» عام 2015 عن الظروف الصعبة التي عاشها أفراد من العائلة العثمانية بعد مغادرتهم تركيا عام 1924، واستقرار بعضهم في باريس.

وأظهرت المقابلة احتفاظها بمقتنيات عائلية تعود إلى الحقبة العثمانية، بينها أوسمة وسرير نُقل من قصر يلدز، فيما حصلت على الجنسية التركية عام 2010.

وسبق أن استقبلت السباعي عام 2017 قريبها أورخان عثمان أوغلو، أحد أحفاد السلطان، في لقاء جمعهما بعد انقطاع منذ عام 2004، واستعادا خلاله ذكريات العائلة التي توزّع أفرادها على بلدان عدة.