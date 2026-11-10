25 قطعة أثرية تكشف عن أسرار «تاريخ العلا وذاكرتها الحضارية»

من قلب محافظة العلا، يجمع معرضٌ استثنائي 25 قطعةً أثريةً وتراثيةً تختزل تاريخاً ممتداً عبر آلاف السنين، ليعكس غنى الأرض وما شهدته من تعاقب الحضارات وأنشطة الحياة اليومية وحركة التجارة والتواصل الحضاري المبكر.

ويسلط معرضُ «قصة مستمرة»، المُقامُ بحي الجديدة للفنون في العلا، الضوءَ داخل أروقته على تراث المدينة التاريخية، من خلال القطع التي تتنوع بين الأدوات الحجرية العريقة، والنقوش والمسكوكات، والقطع الفخارية والحلي، إضافة إلى الكتب والصور والمواد التاريخية التي ترسم ملامح حركة التجارة والتواصل الحضاري التي شهدتها المنطقة مبكراً.

وتتوزع المقتنيات في مسار سردي مُتقن يتألف من 4 أقسام رئيسية؛ وهو يبدأ بقسم «ما قبل الكتابة»، ثم «كلمات تبقى»، و«طرق التجارة»، وصولاً إلى «التوثيق والذاكرة»، في عرض متحفي أشرف على اختياره وترميمه وتوثيقه فريق مختص من الهيئة الملكية لمحافظة العلا؛ لإعادة إحياء ذاكرة المكان.

مواد تاريخية ترسم ملامح حركة التجارة والتواصل الحضاري التي شهدتها المنطقة مبكراً (واس)

وعمل فريق عمل المعرض على اختيار القطع ودراستها، وصياغة النصوص التي تعرّف بها وتوضح سياقاتها التاريخية، إلى جانب الإسهام في تطوير أساليب عرضها، بإشراف المختصين في المقتنيات والترميم لدى «الهيئة»؛ لتتكامل المقتنيات والمعلومات المصاحبة لها في تعريف الزوار بجوانب من حياة المجتمعات التي وُجدت في العلا.

مجتمع يحمل إرث أرضه

مثّل المعرض خطوة نوعية للتقريب بين المجتمع المحلي وآثار البيئة التي تحيط به وتزخر بأسرار التاريخ، حيث شارك أبناء وبنات العلا في تقديم تاريخ محافظتهم لزوار معرض «قصة مستمرة»، عبر تجربة تجمع بين التعلم والعمل على شواهد من إرث العلا الحضاري.

وشارك في إعداد المعرض 16 متدرباً ومتدربةً، أتاحت لهم التجربةُ اختيارَ المقتنيات الأثرية والتراثية ودراستَها، وإعدادَ النصوص التفسيرية المصاحبة لها، والإسهامَ في تطوير أساليب عرضها.

تتنوع القطع بين الأدوات الحجرية والنقوش والمسكوكات والقطع الفخارية والحلي (واس)

ويأتي المعرض ضمن مخرجات برنامج تدريبي مختص في الدراسات المتحفية وتنسيق المعارض، بالتعاون مع جامعة «إس أو إيه إس (SOAS)» في لندن، وبالشراكة مع «المجلس الثقافي البريطاني»، ضمن «برنامج منح العلا».

ويجمع البرنامج بين «الدراسة والتطبيق العملي، ويتيح للمشاركين اكتساب خبرات في التعامل مع المقتنيات وإعداد محتواها وتطوير أساليب عرضها، ضمن جهود (الهيئة الملكية لمحافظة العلا) في تعزيز الشراكات الثقافية ودعم التبادل المعرفي في المجال المتحفي، وتعزيز مشاركة الكفاءات من أبناء وبنات العلا في حفظ وصون إرثها والتعريف به».

المعرض خطوة نوعية للتقريب بين المجتمع المحلي وآثار البيئة التي تحيط به وتزخر بأسرار التاريخ (واس)

وضمت أعمالُ المشاركين في إعداد المعرض الانتقالَ من دراسة مفاهيم العمل المتحفي إلى تطبيقها على مقتنيات من مجموعات «الهيئة»، والمشاركة في تقديم ما تحمله من دلالات تاريخية وثقافية للجمهور.

وتُبرز مشاركةُ أبناء وبنات العلا في إعداد المعرض «دورَهم في التعريف بإرثها، من خلال دراسة المقتنيات، وإعداد محتوى يوضح صلتها بالإنسان والمكان، ويقرّب معانيها من الزوار؛ مما يعزز حضور المجتمع المحلي في تقديم تاريخ العلا وحضاراتها».

شارك أبناء وبنات العلا في تقديم تاريخ محافظتهم لزوار معرض «قصة مستمرة» (واس)

متحف حي للتاريخ الإنساني

تعدّ العلا متحفاً حياً يحتضن أكثر من 200 ألف عام من التاريخ الإنساني. ويشير المعرض إلى حكاية الجهد العلمي والتوثيقي الذي حظيت به العلا في السنوات القليلة الماضية، للتنقيب في تاريخها المستتر بين الأودية والجبال؛ إذ استخرجت مواسم التنقيب المستمرة كنوزاً تاريخية وآثارية عمقت من معرفة المختصين بتاريخ المنطقة وأثْرت قصة المكان.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا انطلاق موسم الآثار 2026 - 2027، في العلا وخيبر؛ «لمواصلة أعمال البحث والتنقيب والتوثيق وصون التراث الثقافي، وتعزيز مكانة المنطقتين مركزاً عالمياً للبحث الأثري والمعرفة».

شارك في إعداد المعرض 16 متدرباً ومتدربةً اختاروا المقتنيات الأثرية والتراثية ودرسوها وأسهموا في تطوير أساليب عرضها (واس)

ويركز الموسم الحالي على محاور عدة؛ تشمل: الوجود البشري المبكر، والممالك العربية القديمة ومجتمعات الواحات، ومسارات الحج والتجارة، والتاريخ البيئي وإدارة المياه، والنقوش والتراث المكتوب، والثقافة المادية وأنماط المعيشة.

وقال علي بن أحمد؛ الأكاديمي والباحث في التراث المحلي، إن «منطقة العلا ظلت آلاف السنين تنبض بالأسرار والقصص».

وأشار الباحث إلى أن «استكشافَ الآثارِ التاريخية لمملكة دادان القديمة، وتاريخِ الازدهار المُذهل لموقع الحِجْر؛ وهو أول موقع في السعودية يُسجل في (قائمة اليونيسكو للتراث العالمي)، ومُشاهدةَ المكتبة المفتوحة بجبل عِكمة المُذهل، التي تعرض مئات النقوش والرسوم الصّخرية... كل هذا يشير إلى حجم ما يضمه المكان من أسرار التاريخ الحضاري»، منوهاً بـ«خطوة إشراك المجتمع المحلي في سرد تاريخ بيئته ومنطقته للعالم».