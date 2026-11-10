البريطاني هاريسون يفوز بجائزة بوكر عن رواية تتناول الذكاء الاصطناعيhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5339507-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
البريطاني هاريسون يفوز بجائزة بوكر عن رواية تتناول الذكاء الاصطناعي
الكاتب البريطاني إم. جون هاريسون الفائز بجائزة بوكر عن روايته «ذي إند أوف إفريثينغ» (إ.ب.أ)
فاز الكاتب البريطاني إم. جون هاريسون الاثنين بجائزة بوكر عن روايته «ذي إند أوف إفريثينغ» التي تطرح مخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي في قالب ساخر وقاتم يصور بريطانيا في مرحلة ما بعد الكارثة.
وأصبح هاريسون البالغ 81 عاما، أكبر فائز بهذه الجائزة التي تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه استرليني (67 ألف دولار) والتي تساهم في تعزيز مبيعات الفائز ورفع مكانته.
وتغلب هاريسون على الكتاب الذين اختيروا للقائمة القصيرة وهم مارلون جيمس ودوغلاس ستيوارت وإليزابيث ستراوت ولوك كينارد وريبيكا بيري.
وقالت رئيسة لجنة التحكيم ماري بيرد في مؤتمر صحافي إن كتاب «ذي إند أوف إفريثينغ» تفوّق «بفضل أسلوبه الكتابي البارع والاستثنائي، وكذلك بفضل طموحه الهائل».
وتتناول الرواية، وهي الثالثة عشرة لهاريسون، قصة فيليب تيننت الذي يمضي وقته في تمشيط الشاطئ وعمته مارني التي تعاني الخرف، على ساحل إنكلترا العاصف الذي يتعرض لغزو من أجسام غامضة تعرف باسم «آي-غيتي». وتلقي كارثة غامضة بالشخصيتين في عالم كئيب لما بعد نهاية العالم حيث يبدو أن القارة الأوروبية اختفت بينما يثير ظهور كائنات «آي-غيتي» التي يمكنها محاكاة البشر تساؤلات حول التفاعل مع الذكاء الاصطناعي.
وتستحضر هذه الرواية التي تقع في 198 صفحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة «كوفيد-19» وتغلغل التكنولوجيا في الحياة اليومية. وسبق أن ذكر المؤلف أنه استلهم فكرته من الأزمة المالية عام 2008، وأنه أراد كتابة رواية حول «عجز المجتمع عن تقديم تفسيرات».
ومُنحت الجائزة التي تكرّم أفضل الأعمال الروائية الطويلة التي يكتبها مؤلفون من أي جنسية باللغة الإنكليزية وتنشر خلال العام الماضي، الاثنين خلال مراسم أقيمت في لندن.
والعام الماضي، فاز الكاتب البريطاني-المجري ديفيد سالاي بالجائزة عن روايته «فلِش»، وهي قصة مؤلمة تدور حول مهاجر مجري في لندن.
دشنت دارة الملك عبد العزيز في الرياض نسخة محققة جديدة من كتاب «عنوان المجد في تاريخ نجد» للمؤرخ عثمان بن بشر، بعد أن حظي الكتاب بمعالجة علمية اعتمدت نسخة نادرة.
عمر البدوي (الرياض)
البريطاني هاريسون يفوز بجائزة بوكر عن رواية تتناول الذكاء الاصطناعيhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5339507-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
البريطاني هاريسون يفوز بجائزة بوكر عن رواية تتناول الذكاء الاصطناعي
الكاتب البريطاني إم. جون هاريسون الفائز بجائزة بوكر عن روايته «ذي إند أوف إفريثينغ» (إ.ب.أ)
فاز الكاتب البريطاني إم. جون هاريسون الاثنين بجائزة بوكر عن روايته «ذي إند أوف إفريثينغ» التي تطرح مخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي في قالب ساخر وقاتم يصور بريطانيا في مرحلة ما بعد الكارثة.
وأصبح هاريسون البالغ 81 عاما، أكبر فائز بهذه الجائزة التي تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه استرليني (67 ألف دولار) والتي تساهم في تعزيز مبيعات الفائز ورفع مكانته.
وتغلب هاريسون على الكتاب الذين اختيروا للقائمة القصيرة وهم مارلون جيمس ودوغلاس ستيوارت وإليزابيث ستراوت ولوك كينارد وريبيكا بيري.
وقالت رئيسة لجنة التحكيم ماري بيرد في مؤتمر صحافي إن كتاب «ذي إند أوف إفريثينغ» تفوّق «بفضل أسلوبه الكتابي البارع والاستثنائي، وكذلك بفضل طموحه الهائل».
وتتناول الرواية، وهي الثالثة عشرة لهاريسون، قصة فيليب تيننت الذي يمضي وقته في تمشيط الشاطئ وعمته مارني التي تعاني الخرف، على ساحل إنكلترا العاصف الذي يتعرض لغزو من أجسام غامضة تعرف باسم «آي-غيتي». وتلقي كارثة غامضة بالشخصيتين في عالم كئيب لما بعد نهاية العالم حيث يبدو أن القارة الأوروبية اختفت بينما يثير ظهور كائنات «آي-غيتي» التي يمكنها محاكاة البشر تساؤلات حول التفاعل مع الذكاء الاصطناعي.
وتستحضر هذه الرواية التي تقع في 198 صفحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة «كوفيد-19» وتغلغل التكنولوجيا في الحياة اليومية. وسبق أن ذكر المؤلف أنه استلهم فكرته من الأزمة المالية عام 2008، وأنه أراد كتابة رواية حول «عجز المجتمع عن تقديم تفسيرات».
ومُنحت الجائزة التي تكرّم أفضل الأعمال الروائية الطويلة التي يكتبها مؤلفون من أي جنسية باللغة الإنكليزية وتنشر خلال العام الماضي، الاثنين خلال مراسم أقيمت في لندن.
والعام الماضي، فاز الكاتب البريطاني-المجري ديفيد سالاي بالجائزة عن روايته «فلِش»، وهي قصة مؤلمة تدور حول مهاجر مجري في لندن.
«كاياكوي»... قصة «قرية أشباح» هجرها سكانها منذ أكثر من قرنhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5339420-%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%83%D9%88%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%86
«كاياكوي»... قصة «قرية أشباح» هجرها سكانها منذ أكثر من قرن
قرية كاياكوي (بيكسلز)
في قرية كاياكوي التركية ستجد مدرسة كبيرة، وشوارع ضيقة تصطف على جانبيها منازل تمتد على طرفي وادٍ شديد الانحدار، ونافورة قديمة، وكنائس، إحداها تطل على مناظر خلابة فوق بحر إيجة. لكن، خلال غالبية فترات الـ100 العام الماضية، لم يكن هناك أي سكان.
وتُعد كاياكوي، التي تقع في مقاطعة موغلا بجنوب غربي تركيا، بمثابة «قرية أشباح» هجرها سكانها وتطاردها ذكريات الماضي. وتبدو أشبه بنصب تذكاري توقف به الزمن، وتذكير مادي بأوقات «قاتمة» في تاريخ تركيا، وفق ما ذكرته شبكة «سي إن إن» الأميركية.
ومع تلال تملأها المباني المتداعية التي تبتلعها المساحات الخضراء ببطء، ومناظر لا نهاية لها لحياة قد انقضت، فالقرية تعد أيضاً وجهة سياحية ساحرة بشكل يستدعي الزيارة.
التوترات بين تركيا واليونان
قبل نحو قرن من الزمن، كانت كاياكوي، أو «ليفيسي» كما كانت تُعرف سابقاً، قرية نابضة بالحياة يسكنها ما لا يقل عن 10 آلاف من اليونانيين، وكان العديد منهم من الحرفيين الذين عاشوا بسلام إلى جانب المزارعين الأتراك في المنطقة. لكن، في خضم الاضطرابات التي صاحبت ظهور تركيا جمهورية مستقلّة، تمزقت حياتهم البسيطة.
ووفق «سي إن إن»، فقد أدت التوترات مع اليونان المجاورة بعد انتهاء الحرب اليونانية - التركية في عام 1922 إلى قيام البلدين بطرد الأشخاص الذين تربطهم علاقات بالبلد الآخر.
وبالنسبة لقرية كاياكوي، كان ذلك يعني تبادلاً قسرياً للسكان مع الأتراك الذين كانوا يعيشون في كافالا، فيما يُعرف الآن بمنطقة مقدونيا وتراقيا اليونانية. لكن الأتراك الذين وفدوا للقرية لم يشعروا بالسعادة في وطنهم الجديد، فسارعوا إلى المغادرة، وتركوا كاياكوي لتنهار وتصبح مجرد أطلال.
وتقول المؤلفة المشاركة في كتاب «دليل كاياكوي» السياحي، جين أكاتي، إن الزلازل والعواصف لعبت أيضاً دورها في تدمير مباني القرية، وإنه «ربما أحد أسباب هجر القرية كان الحزن الملموس الذي يخيم على المكان بعد الأحداث المأساوية التي شهدتها فترة عشرينات القرن العشرين».
لم يعجبهم اللون الأزرق
من بين القلائل الذين بقوا في القرية هم أجداد أيسون إيكيز، التي تدير عائلتها اليوم مطعماً صغيراً بالقرب من المدخل الرئيسي لكاياكوي، يقدم المرطبات للسياح القادمين للتجول في أنحاء القرية. وقد تناقلوا قصص تلك السنوات الصعبة عبر الأجيال.
وتقول إيكيز، التي تبيع الآن المجوهرات يدوية الصنع للزوار: «كان اليونانيون يصرخون لأنهم لا يريدون المغادرة. حتى إن بعضهم تركوا أطفالهم ليعتني بهم أصدقاء أتراك لأنهم اعتقدوا أنهم سيعودون. لكنهم لم يعودوا أبداً».
وتشير إيكيز إلى أن عائلة أجدادها كانوا رعاة وتكيفوا بسهولة مع الحياة على أطراف القرية. وتضيف أن غالبية الأشخاص الذين انتقلوا إلى كاياكوي لم يحبوا العيش فيها لأن جدران المنازل كانت مطلية باللون الأزرق، وهو لون يقال إنه يقي من العقارب أو الثعابين.
وتقول إن الأتراك الذين انتقلوا إلى القرية لم يعجبهم هذا الطلاء الأزرق. ولا تزال بقايا اللون الأزرق واضحة على الجدران المتبقية لنحو 2500 منزل تشكل كاياكوي، رغم بقاء القليل من اللمسات الزخرفية الأخرى بعد عقود من تعرضها لعوامل الزمن.
ومع ذلك، فإن ما تبقى لا يزال يستحق الاستكشاف باعتباره لمحة عن أسلوب حياة قديم على أعتاب العصر الحديث. ويدفع زوار اليوم رسوماً قدرها 3 يوروات (أكثر من 3 دولارات بقليل) في كشك صغير على الطريق الرئيسي قبل الدخول إلى كاياكوي. ومن هناك، يمكنهم التجول سيراً على الأقدام صعوداً وهبوطاً في ممراتها وأزقتها شديدة الانحدار وغير المستوية.
«بيروت ترنّم» في سنته الـ19 رحلة من الموسيقى والإيمانhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5339410-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%91%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8019-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
على مشارف عامه العشرين، أعلن مهرجان «بيروت ترنّم» برنامج دورته الـ19، خلال لقاء عُقد في نادي اليخوت وسط العاصمة. ويقدّم المهرجان باقة متنوعة من الترانيم والموسيقى الكلاسيكية والطرب والجاز، عبر حفلات متتالية تمتد على مدى 23 يوماً، وتتوزّع على مسارح جامعات وكنائس ومتاحف. ومن الأول من ديسمبر (كانون الأول) حتى 23 منه، سيكون في وسع اللبنانيين من مختلف الشرائح حضور هذه الأمسيات مجاناً.
ويفتتح المهرجان فعالياته مع عازف البيانو اللبناني العالمي عبد الرحمن الباشا، الذي يشاركه نجله كميل في أمسية تجمعهما للمرة الأولى أمام جمهور العاصمة. ويقدّم الاثنان معاً ثنائية موسيقية تحتضنها كنيسة مار يوسف اليسوعية في منطقة مونو البيروتية.
ويستضيف المهرجان أيضاً أسماء موسيقية عالمية بارزة، من بينها عازف الكمان الصيني نينغ فانغ، أحد أشهر عازفي الكمان الكلاسيكي في العالم، الذي يحيي حفلاً في 21 ديسمبر في قاعة «الأسمبلي هول» بالجامعة الأميركية في بيروت.
كما يشارك فريق «تريو دي بارما»، أحد أبرز الفرق الإيطالية في موسيقى الحجرة، في الليلة السادسة من المهرجان، بحفل يقام في الجامعة نفسها. أما عازفة الكمان الإسبانية ليتيسيا مورينو، فتحيي أمسيتها الموسيقية في 20 ديسمبر في كنيسة مار الياس بمنطقة القنطاري.
ومن الأسماء التي تسجّل مشاركتها الأولى في «بيروت ترنّم» عازف البيانو البولندي زايمون نهرينغ، الذي يقدّم حفله في 18 ديسمبر في قاعة «الأسمبلي هول» بالجامعة الأميركية. وهو من الحائزين على جوائز مرموقة في مسابقات دولية.
ويتضمّن البرنامج لفتة تكريمية للفنانة الفرنسية الراحلة داليدا، في 12 ديسمبر، على مسرح «إروين هول أوديتوريوم» في الجامعة اللبنانية الأميركية. وتتولى إحياء الأمسية الميزو سوبرانو المصرية فرح الديباني، ترافقها الأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي.
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، تؤكد مديرة المهرجان ومؤسسته ميشلين أبي سمرا أن جمهور «بيروت ترنّم» يشكّل نموذجاً حياً عن لبنان الكبير، إذ يقصد لياليه أشخاص من مختلف المناطق احتفاءً بالموسيقى. وتضيف: «يتأثر ضيوفنا العالميون كثيراً بجمهور المهرجان، ولا يتوانون عن التحدث عن تفاعله وثقافته الموسيقية الواسعة في بلدانهم».
وتصف أبي سمرا الدورة الـ19 بأنها استكمال لرحلة طويلة من الإيمان بلبنان. وتؤكد أنه، رغم الظروف القاسية التي يمرّ بها، لا بدّ أن تشرق الشمس على شعبه، تماماً كما تطلّ في عزّ أيام الشتاء.
وتشير إلى أن داعمي المهرجان ينتمون إلى لبنان الحقيقي، الفخور بكل أطيافه من دون استثناء، مشيرة إلى أن هذا الالتفاف هو ما أتاح للمهرجان الوصول إلى ما هو عليه اليوم.
وجرى اللقاء الصحافي بحضور وزيرة السياحة اللبنانية لورا الخازن لحود، التي أكدت في كلمة ألقتها بالمناسبة، أن «بيروت ترنّم» أصبح جزءاً من المدينة، وأن حفلاته المجانية تجمع اللبنانيين من مختلف المناطق والخلفيات حول الموسيقى خلال فترة الأعياد.
من جهته، وزّع ريشار عازوري، مدير مشروع «بيروت ترنّم السيستيما»، الجوائز على الفائزين الستة في مسابقة لعزف الكمان، تُنظّم بالتعاون مع السفارة البولندية في لبنان. وتتراوح أعمار الفائزين بين 8 و17 عاماً، وقدّموا في ختام اللقاء مقطوعات موسيقية مباشرة أمام الحضور.
وفي حديث معها، أكدت الفائزة إيلا أنها تحلم بالوقوف يوماً ما على مسرح «بيروت ترنّم»، أسوة بأسماء لبنانية وعالمية مرموقة تشارك في فعالياته. وتقول: «يتطلّب الأمر مهارة وجهداً، لكنه حلم يستحق التعب الذي يبذله صاحبه، لأنه يزيده تألقاً». وعن عازف الكمان الذي ترك أثراً فيها، تجيب: «أكنّ كل الإعجاب والتقدير لأستاذي وقائد أوركسترا (بيروت ترنّم) رمزي قندلفت. فهو مصدر إلهامي، ومن علّمني حب الالتزام بما أقوم به في عالم الموسيقى».
أما الفائزة الأصغر سناً، صوفي، فتؤكد أن حلمها الأول والأخير هو أن تصبح عازفة كمان من مستوى رفيع، فيما وجدت في عازف الكمان البولندي شيمون تيليسكي الصورة المثالية للموسيقي الذي يلهمها.
ويخصّص المهرجان مساحة للموسيقيين اللبنانيين المشاركين في حفلاته، وفي مقدّمهم المغني وعازف العود فراس عينداري، الذي يجتمع في أمسية 9 ديسمبر مع عازف القانون محمد نحاس، وخليل البابا على الكمان، ومجدي زين الدين على آلة البركشن. وتُقام الأمسية في كاتدرائية مار الياس للروم الملكيين الكاثوليك في بيروت.
أما السوبرانو شوغيغ طوروسيان، اللبنانية من أصول أرمنية، فتحيي حفلاً غنائياً برفقة عازفين على البيانو في 11 ديسمبر، في كنيسة مار مارون بالجميزة.
وتحلّ جوقة الفيحاء الوطنية ضيفة على المهرجان في أمسية 13 ديسمبر، لتؤدي مجموعة من الأغاني اللبنانية بقيادة المايسترو باركيف تاسلاكيان، وبمشاركة ضيف الشرف جورج خباز. ويجتمع الفنانون في هذه الأمسية تحت سقف كنيسة مار الياس للروم الملكيين الكاثوليك في بيروت.
ولمحبي موسيقى فيفالدي، موعد في 19 ديسمبر مع أوراتوريو «Du Fiat au Gloria»، في كنيسة مار يوسف بمنطقة مونو البيروتية.
ويختتم المهرجان فعالياته في 23 ديسمبر مع حفل «بصيص أمل»، الذي تحييه جوقة جامعة سيدة اللويزة بقيادة الأب خليل رحمة، بمشاركة الميزو سوبرانو ماري جو أبي ناصيف، وزميلتها ماييل جافلو، إلى جانب التينور غاييل لوفيفر.
ومع اقتراب المهرجان من الاحتفاء بعقده الثاني، تشير ميشلين أبي سمرا إلى أن اللبنانيين على موعد مع نسخة حافلة بالمفاجآت، وتقول: «أنتظر بفارغ الصبر حلول عامنا العشرين، وما سيحمله من حفلات تكون بمثابة تحية استثنائية تفيض بالدهشة لعاصمة تستحقّها».