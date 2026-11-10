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العالم أوروبا

قاض فرنسي يفتح تحقيقاً مع الكاتب ويلبيك بسبب تصريحات عن المسلمين

الروائي الأكثر مبيعاً والمفكر البارز ميشال ويلبيك (أ.ف.ب)
الروائي الأكثر مبيعاً والمفكر البارز ميشال ويلبيك (أ.ف.ب)
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قاض فرنسي يفتح تحقيقاً مع الكاتب ويلبيك بسبب تصريحات عن المسلمين

الروائي الأكثر مبيعاً والمفكر البارز ميشال ويلبيك (أ.ف.ب)
الروائي الأكثر مبيعاً والمفكر البارز ميشال ويلبيك (أ.ف.ب)

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات القضائية الفرنسية فتحت تحقيقاً مع الروائي الأكثر مبيعاً والمفكر البارز ميشال ويلبيك، على خلفية تصريحات يُشتبه في أنها تنطوي على تمييز ضد المسلمين، أدلى بها خلال مقابلة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وذكرت عدة وسائل إعلام فرنسية، نقلاً عن مصادر قضائية، أن قاضي تحقيق في مدينة نانتير فتح تحقيقاً قضائياً رسمياً في القضية، للاشتباه في تورط ويلبيك في التحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف.

وتتمحور القضية حول مقابلة مع الفيلسوف ميشال أونفري، ونُشرت في مجلة «فرون بوبولير»، ويُشتبه في أن ويلبيك صوّر المسلمين خلال المقابلة باعتبارهم تهديداً لأمن الفرنسيين من ذوي الأصول الفرنسية.

وبحسب التقارير الإعلامية، قال ويلبيك في المقابلة إن الفرنسيين من أصول فرنسية لا يريدون اندماج المسلمين في المجتمع، وأنه بدلاً من ذلك، على المسلمين التوقف عن سرقة الفرنسيين أو مغادرة البلاد.

كما تحدث عن احتمال وقوع هجمات مستقبلية وصفها بـ«هجمات باتاكلان عكسية»، تستهدف المسلمين، في إشارة إلى الهجمات الإرهابية التي نفذها متطرفون في باريس يوم 13 نوفمبر 2015.

في يناير (كانون الثاني) 2023، قدّم المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية شكوى جنائية ضد ويلبيك وأونفري ورئيس تحرير المجلة، ستيفان سيمون.

مواضيع
شخصيات ثقافية فرنسا

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العالم أوروبا

إسبانيا تطالب «تيك توك» بتعليق أنشطته حتى إزالة مواد اعتداء جنسي على أطفال

شعار «تيك توك» في معرض «غيمزكوم» بمدينة كولونيا الألمانية يوم 24 أغسطس 2022 (د.ب.أ)
شعار «تيك توك» في معرض «غيمزكوم» بمدينة كولونيا الألمانية يوم 24 أغسطس 2022 (د.ب.أ)
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إسبانيا تطالب «تيك توك» بتعليق أنشطته حتى إزالة مواد اعتداء جنسي على أطفال

شعار «تيك توك» في معرض «غيمزكوم» بمدينة كولونيا الألمانية يوم 24 أغسطس 2022 (د.ب.أ)
شعار «تيك توك» في معرض «غيمزكوم» بمدينة كولونيا الألمانية يوم 24 أغسطس 2022 (د.ب.أ)

قالت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، إنها طالبت «تيك توك» بتعليق عملياته في إسبانيا لحين إزالة مواد تتضمَّن اعتداء جنسياً على أطفال، وذلك بعد أن وثَّق تقرير إعلامي وجود 1183 منشوراً فاضحاً على التطبيق حظيت بملايين المشاهدات، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكرت وزارة شؤون الشباب، في بيان، أن الوزيرة سيرا ريغو ناشدت ممثلي الادعاء ووكالة حماية البيانات اتخاذ إجراءات بحقِّ موقع التواصل الاجتماعي، في ظلِّ عدم قدرة الوزارة بمفردها على حظر المنصة في إسبانيا.

وقالت ريغو: «لا يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي منطقة خارجة عن القانون».

ويأتي هذا الطلب بعد أشهر من مطالبة حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بإجراء تحقيق مع منصات «إكس»، و«ميتا»، و«تيك توك» على خلفية نشرها مواد تتضمَّن اعتداء جنسياً على أطفال تسنَّى إنتاجها باستخدام الذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي تكثِّف فيه الهيئات التنظيمية الأوروبية رقابتها على شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن المحتوى الضار وغير القانوني.

ونشرت منصة «مالديتا إي إس» الإسبانية غير الربحية المتخصصة في التحقُّق من صحة الأخبار، الاثنين، تحقيقاً كشف عن أن مقاطع مُصوَّرة تحتوي على مشاهد صريحة لاعتداء جنسي على أطفال شوهدت على المنصة ما لا يقل عن 48 مليون مرة، مع وجود أكثر من 26 ألف حساب علق على هذه المواد وشاركها.

ونشرت المنصة تقرير متابعة، مساء اليوم، ذكرت فيه أن «تيك توك» قيّدت اثنين من مصطلحات البحث التي حدَّدها تحقيق «مالديتا إي إس» على أنها مسارات تؤدي إلى محتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال للمستخدمين في إسبانيا، لكن عمليات البحث من دول أوروبية أخرى لا تزال تؤدي إلى المحتوى نفسه.

مواضيع
تيك توك الأطفال إسبانيا
العالم أوروبا

قاض فرنسي يفتح تحقيقاً مع الكاتب ويلبيك بسبب تصريحات عن المسلمين

الروائي الأكثر مبيعاً والمفكر البارز ميشال ويلبيك (أ.ف.ب)
الروائي الأكثر مبيعاً والمفكر البارز ميشال ويلبيك (أ.ف.ب)
TT
TT

قاض فرنسي يفتح تحقيقاً مع الكاتب ويلبيك بسبب تصريحات عن المسلمين

الروائي الأكثر مبيعاً والمفكر البارز ميشال ويلبيك (أ.ف.ب)
الروائي الأكثر مبيعاً والمفكر البارز ميشال ويلبيك (أ.ف.ب)

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات القضائية الفرنسية فتحت تحقيقاً مع الروائي الأكثر مبيعاً والمفكر البارز ميشال ويلبيك، على خلفية تصريحات يُشتبه في أنها تنطوي على تمييز ضد المسلمين، أدلى بها خلال مقابلة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وذكرت عدة وسائل إعلام فرنسية، نقلاً عن مصادر قضائية، أن قاضي تحقيق في مدينة نانتير فتح تحقيقاً قضائياً رسمياً في القضية، للاشتباه في تورط ويلبيك في التحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف.

وتتمحور القضية حول مقابلة مع الفيلسوف ميشال أونفري، ونُشرت في مجلة «فرون بوبولير»، ويُشتبه في أن ويلبيك صوّر المسلمين خلال المقابلة باعتبارهم تهديداً لأمن الفرنسيين من ذوي الأصول الفرنسية.

وبحسب التقارير الإعلامية، قال ويلبيك في المقابلة إن الفرنسيين من أصول فرنسية لا يريدون اندماج المسلمين في المجتمع، وأنه بدلاً من ذلك، على المسلمين التوقف عن سرقة الفرنسيين أو مغادرة البلاد.

كما تحدث عن احتمال وقوع هجمات مستقبلية وصفها بـ«هجمات باتاكلان عكسية»، تستهدف المسلمين، في إشارة إلى الهجمات الإرهابية التي نفذها متطرفون في باريس يوم 13 نوفمبر 2015.

في يناير (كانون الثاني) 2023، قدّم المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية شكوى جنائية ضد ويلبيك وأونفري ورئيس تحرير المجلة، ستيفان سيمون.

مواضيع
شخصيات ثقافية فرنسا
العالم أوروبا

توقيف عسكري أميركي في بريطانيا للاشتباه بتجسّسه لحساب روسيا

عناصر من الشرطة يقفون للحراسة في العاصمة البريطانية لندن يوم 8 نوفمبر 2026 (رويترز)
عناصر من الشرطة يقفون للحراسة في العاصمة البريطانية لندن يوم 8 نوفمبر 2026 (رويترز)
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توقيف عسكري أميركي في بريطانيا للاشتباه بتجسّسه لحساب روسيا

عناصر من الشرطة يقفون للحراسة في العاصمة البريطانية لندن يوم 8 نوفمبر 2026 (رويترز)
عناصر من الشرطة يقفون للحراسة في العاصمة البريطانية لندن يوم 8 نوفمبر 2026 (رويترز)

أعلنت شرطة لندن توقيف عسكري أميركي عمره 41 عاماً، الثلاثاء، في جنوب غربي إنجلترا للاشتباه بقيامه بالتجسس لحساب روسيا، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت مساعدة مفوض الشرطة فيكي إيفانز في بيان، إن «هذا التوقيف وهذا التحقيق الواسع النطاق هما ثمرة تعاون وثيق بين السلطات البريطانية والأميركية»، فيما تحدث مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) كاش باتيل عن «عملية توقيف مهمة» على خلفية «اتهامات بالتجسس».

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