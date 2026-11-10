قاض فرنسي يفتح تحقيقاً مع الكاتب ويلبيك بسبب تصريحات عن المسلمين

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات القضائية الفرنسية فتحت تحقيقاً مع الروائي الأكثر مبيعاً والمفكر البارز ميشال ويلبيك، على خلفية تصريحات يُشتبه في أنها تنطوي على تمييز ضد المسلمين، أدلى بها خلال مقابلة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وذكرت عدة وسائل إعلام فرنسية، نقلاً عن مصادر قضائية، أن قاضي تحقيق في مدينة نانتير فتح تحقيقاً قضائياً رسمياً في القضية، للاشتباه في تورط ويلبيك في التحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف.

وتتمحور القضية حول مقابلة مع الفيلسوف ميشال أونفري، ونُشرت في مجلة «فرون بوبولير»، ويُشتبه في أن ويلبيك صوّر المسلمين خلال المقابلة باعتبارهم تهديداً لأمن الفرنسيين من ذوي الأصول الفرنسية.

وبحسب التقارير الإعلامية، قال ويلبيك في المقابلة إن الفرنسيين من أصول فرنسية لا يريدون اندماج المسلمين في المجتمع، وأنه بدلاً من ذلك، على المسلمين التوقف عن سرقة الفرنسيين أو مغادرة البلاد.

كما تحدث عن احتمال وقوع هجمات مستقبلية وصفها بـ«هجمات باتاكلان عكسية»، تستهدف المسلمين، في إشارة إلى الهجمات الإرهابية التي نفذها متطرفون في باريس يوم 13 نوفمبر 2015.

في يناير (كانون الثاني) 2023، قدّم المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية شكوى جنائية ضد ويلبيك وأونفري ورئيس تحرير المجلة، ستيفان سيمون.