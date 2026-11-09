«القاهرة السينمائي» يتذكر فاروق فلوكس ويمنحه «الهرم الذهبي»

قبل 48 ساعة من افتتاح دورته الـ47، أعلن مهرجان القاهرة السينمائي عن تكريم الفنان فاروق فلوكس ومنحه جائزة «الهرم الذهبي» لإنجاز العمر تقديراً لمسيرته الفنية التي امتدت لأكثر من ستة عقود، وذلك خلال حفل الافتتاح الذي يقام الأربعاء بدار الأوبرا المصرية، وهي الجائزة ذاتها التي يمنحها المهرجان هذه الدورة لكل من مدير التصوير السينمائي سعيد شيمي والمؤلف الدكتور مدحت العدل.

وجاء في حيثيات منح فاروق فلوكس لهذه الجائزة «لما قدمه من شخصيات تركت بصمتها في ذاكرة الجمهور المصري والعربي، وللاحتفاء بفنان امتلك موهبة خاصة في تجسيد الشخصيات الإنسانية بمختلف ملامحها وتناقضاتها، واستطاع أن يُضفي على الشخصيات التي يؤديها حضوراً يتجاوز مساحتها على الشاشة أو فوق خشبة المسرح بابتسامته المميزة وتلقائيته في الأداء وقدرته على التقاط التفاصيل الدقيقة للشخصية، وقد صنع لنفسه مكانة خاصة بين ممثلي جيله، وأصبح وجهاً مألوفاً ومحبباً لدى أجيال متعاقبة من المشاهدين».

وعَبّر فاروق توفيق صالح، الشهير بفاروق فلوكس، (89 عاماً)، في تصريحات صحافية عن اعتزازه بهذا التكريم، موجهاً الشكر لمهرجان «القاهرة السينمائي» والفنان حسين فهمي رئيس المهرجان.

وبدأت مسيرة فاروق فلوكس في ستينات القرن الماضي من خلال المسرح الجامعي، ثم شارك مع الفنان فؤاد المهندس وشويكار في مسرحيتي «أنا وهو وهي»، و«سيدتي الجميلة»، وتوالت مشاركاته في عروض ناجحة على غرار «سنة مع الشغل اللذيذ»، و«أولاد علي بمبة»، و«قصة الحي الغربي»، و«الواد سيد الشغال».

ورغم أن اسم فاروق فلوكس لم يتصدر أياً من أفيشات الأفلام، ولم يكن بطلاً سينمائياً، لكن تكريم «القاهرة السينمائي» له يحمل أكثر من دلالة، كما يقول الناقد الفني المصري خالد محمود إنه «ليس شرطاً أن يكون المُكرم نجم شباك، لكن وجود فنان جَسّد شخصيات حققت نجاحاً بأدوار لافتة يستحق أيضاً التكريم»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا القرار يفتح الباب أمام نماذج أخرى لفنانين وفنانات كبار يستحقون التكريم ولم تتصدر أسماؤهم أعمالهم الفنية».

فلوكس يحوز جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر (مهرجان القاهرة السينمائي الدولي)

ووصف محمود، الفنان فاروق فلوكس، بأنه «فنان مخضرم تنوعت أدواره، كما اتسم بكثير من الجرأة في اختياراته مثل دوره بفيلم (الراقصة والسياسي 1990) الذي قدم من خلاله شخصية يخشاها غالبية الممثلين لكنه أداها بتمكن كبير، كما نجح في تقديم نماذج لشخصيات عديدة ارتبطت باسمه في ذهن الجمهور».

ويشير محمود إلى أن الفنان حسن حسني حاز تكريم «القاهرة السينمائي» من قبل ولم يكن بطلاً، لكنه صاحب حضور لافت بأعمال مؤثرة.

وشارك فاروق فلوكس بأفلام عديدة أمام كبار النجوم، من بينها «المحفظة معايا» 1978 مع عادل إمام، و«ضربة شمس» 1980 مع نور الشريف، و«عفواً أيها القانون» 1985 مع نجلاء فتحي، و«قضية عم أحمد» 1985 مع فريد شوقي، و«المرأة والساطور» 1997 مع نبيلة عبيد، وصولاً إلى «صايع بحر» 2004 أمام أحمد حلمي.

ووفقاً لبيان المهرجان عن فلوكس فإن «هذه الأفلام وغيرها كشفت عن جانب أساسي في تجربته تمثل في قدرته على منح الشخصيات المساعدة قيمة درامية واضحة وتحويل حضورها إلى عنصر مؤثر في بناء العمل، فقد امتلك حساً خاصاً في التعامل مع تفاصيل الأداء، من نبرة الصوت وتعبيرات الوجه إلى الحركة والإيقاع، مما منحه خصوصية جعلت بعض شخصياته لا تزال حاضرة في أذهان الجمهور، وأن تكريم (القاهرة السينمائي) له يمثل تقديراً لنموذج فني أسهم في إثراء السينما بأعماله».

الفنان فاروق فلوكس قدم العديد من الأدوار السينمائية المميزة (يوتيوب)

وعَدّ الناقد الفني المصري محمد عبد الخالق تكريم مهرجان القاهرة لفاروق فلوكس «أمراً مستحقاً لفنان كبير يمتد مشواره الفني لأكثر من 60 عاماً في مجالات السينما والمسرح والدراما التلفزيونية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «إنجاز العمر» لا يقتصر على الإنجاز السينمائي فقط، إذ لا يجب أن ننسى دوره العابر للأجيال في مسرحية «سيدتي الجميلة»، أو «أدوراه السينمائية»، فرغم أنه لم يقدم دور بطولة لكنه ترك بصمة قوية عبر الأدوار المساعدة التي قدمها على مدى مشواره.

وأصدر فاروق فلوكس قبل ثلاث سنوات مذكراته الشخصية في كتاب بعنوان «الزمن وأنا... بين الهندسة والفن والحياة»، تطرق فيها إلى بداياته منذ دراسته للهندسة وحبه للتمثيل، وكواليس عمله مع كبار النجوم أمثال فؤاد المهندس وعادل إمام.