فيديو: طهاة بلا سكاكين... وهواة يتنافسون على اللقب

توالت عبارات الرثاء والتعازي على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وفاة الممثل البريطاني المخضرم باتريك ستيوارت وخصصت نشرات الأخبار على محطات التلفزيون فقرات خاصة لاستعراض مراحل حياته وعمله.

وتدفقت مشاعر زملاء المهنة الذين حرصوا على رثائه ووصف تأثيره عليهم، فقالت الممثلة هارييت والتر، التي عرفت ستيوارت لأكثر من أربعين عاماً ومثّلت أمامه على خشبة المسرح في مسرحية «أنطونيو وكليوباترا» في مسرح شكسبير الملكي عام 2006، لقناة «بي بي سي»، إن العالم «سيكون فقيراً جداً» من دونه. وأضافت: «لا أستطيع حقاً تخيّل عالم من دونه. الأمر أشبه بسقوط شجرة عملاقة في الغابة. لم أسمع كلمة سيئة واحدة عنه قط».

الممثل الراحل باتريك ستيوارت أثناء مشاركته في مؤتمر «دراغون كون» للقصص العلمية والخيالية في عام 2014 (إ.ب.أ)

وقال الممثل ويليام شاتنر، زميله في سلسلة «ستار تريك»، على مواقع التواصل: «من خشبة المسرح إلى جسر سفينة «إنتربرايز»، أضفى ذكاءً ورقياً وحساً إنسانياً عميقاً على كل ما قدمه. لقد كان الكابتن بيكارد رمزاً لأفضل ما فينا، وكذلك كان الممثل الذي جسّد شخصيته».

ونشر الممثل هيو جاكمان، زميله في فيلم «إكس-من»، على «إنستغرام»: «لقد فقدنا اليوم أحد عمالقة المسرح والشاشة. وفي نظري، كان صديقاً وإنساناً عظيماً. لقد تعلمت منه الكثير. سأفتقدك يا ​​باتريك ستيوارت طيلة حياتي».

أما صديقه القديم وزميله الممثل السير إيان ماكيلين، فوصفه بأنه «الممثل الأكثر احتراماً ومحبة في جيله على جانبي المحيط الأطلسي».

وقالت فرقة شكسبير الملكية، التي قضى فيها أيامه الأولى على خشبة المسرح، إنه كان «عملاقاً في المسرح والشاشة».

رحلة عمر

توفي باتريك ‌ستيوارت عن عمر ناهز 86 عاماً، بعد مسيرة بدأت من الفقر في إنجلترا وقادته إلى أن يصبح ممثلاً مسرحياً كبيراً في أعمال شكسبير، قبل أن يحقق شهرة ​عالمية بدور القبطان جان-لوك بيكارد في مسلسل «ستار تريك: الجيل التالي» (ستار تريك: نيكست جينيريشن) وبشخصية بروفسور تشارلز زافيير في سلسلة أفلام «رجال إكس» (إكس-من).

وذكر بيان نشر على حساب ستيوارت على منصة «إكس» أن الممثل، الذي منحته الملكة إليزابيث الثانية لقب فارس عام 2010 تقديراً لإسهاماته في مجال الدراما، توفي في منزله بمدينة لوس أنجليس.

باتريك ستيوارت يعرض وسام «الفارس» الذي قلدته إياه الملكة إليزابيث الثانية في عام 2010 (رويترز)

وجاء في البيان: «نعلن ببالغ الحزن وفاة السير باتريك ستيوارت أمس في منزله بلوس أنجليس؛ إذ كان يتلقى الرعاية ‌من زوجته ‌المحبوبة ساني، بعد رحلة قصيرة ومؤثرة مع مرض ​ألزهايمر ‌وخرف ⁠أجسام ​ليوي».

البداية من المسرح

بدأ ستيوارت ⁠التمثيل في سن الثامنة عشرة، ونال إشادة واسعة على خشبة المسرح حين كان عضواً في فرقة شكسبير الملكية منذ ستينيات القرن الماضي. غير أن شهرته الواسعة لم تتحقق إلا بعد اختياره في سن السابعة والأربعين للمشاركة في مسلسل «ستار تريك: الجيل التالي»، الذي عرض بين عامي 1987 و1994 باعتباره امتداداً للمسلسل الأصلي «ستار تريك» الذي انطلق في ستينيات القرن الماضي، فيما واصل التمثيل ⁠حتى بعد بلوغه الثمانينيات من عمره، حسب تقرير لوكالة «رويترز».

باتريك ستيوارت وإيان ماكيلين وصداقة عمر (رويترز)

وتردد ستيوارت في قبول هذا الدور، بعدما ‌نصحه صديقه المقرب وزميله في أعمال شكسبير إيان ماكيلين برفض «ستار تريك» والبقاء في المسرح. لكنه قبل الدور في النهاية، ليصبح من أكثر الشخصيات شعبية لدى المعجبين وعنصراً أساسياً في واحدة من أنجح سلاسل الخيال العلمي. فقد أدى دور بيكارد في ‌176 حلقة على مدى سبعة مواسم، إضافة إلى عدد من أفلام «ستار تريك» ومسلسل البث الرقمي «ستار تريك: بيكارد» ⁠الذي بدأ عرضه عام ⁠2020 عندما كان في التاسعة والسبعين من عمره.

في عام 2022 قال ستيوارت لصحيفة «الغارديان»: «مع مرور مواسم (الجيل التالي) السبعة، أصبح الفارق بين جان-لوك بيكارد وباتريك ستيوارت أقل فأقل، إلى أن بات من المستحيل بالنسبة لي أن أعرف أين تنتهي شخصيته وأين أبدأ أنا. لقد أدخلت الكثير مما أؤمن به وأشعر به في ذلك العمل».

ولد ستيوارت في 13 يوليو (تموز) 1940 في بلدة ميرفيلد بإقليم يوركشير الإنجليزي. ونشأ في أسرة فقيرة، وقال إن والده عاد من الحرب العالمية الثانية مدمناً للكحول ويعاني اضطراب ما بعد الصدمة، وكان يسيء معاملة والدته جسدياً. وتذكّر أنه كان ​يتدخل بجسده بين والده ووالدته في ​محاولة لحمايتها.

تزوج ستيوارت ثلاث مرات ولديه ابن وابنة. وكان زواجه الثالث عام 2013 من الفنانة الموسيقية الأميركية ساني أوزيل.