قرش عالق يخطف الأضواء... 600 ألف زائر لمشاهدته

أصبحت سمكة قرش تقطعت بها السُّبل في قناة بميناء بوسان الكوري الجنوبي أحدث ظاهرة في عالم الحياة البرّية بالبلاد، إذ ذكرت سلطات المدينة أنّ نحو 600 ألف شخص توافدوا لمشاهدتها خلال الأسبوعين الماضيين.

ووفق «رويترز»، شوهدت سمكة القرش، البالغ طولها 3.5 متر، للمرة الأولى في ممر مائي ضيّق في الميناء الشمالي بمدينة بوسان، جنوب شرقي البلاد، في 18 سبتمبر (أيلول).

ومع مرور الأيام من دون أن تتمكّن السمكة من العودة إلى المحيط، أطلقت السلطات عملية إنقاذ، الثلاثاء، لإرشادها إلى المياه المفتوحة، لكن المحاولة باءت بالفشل.

ضلَّ البحر فعثرت عليه المدينة (أ.ف.ب)

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وكالة «يونهاب» أن قوات خفر السواحل وجهات أخرى أرسلت سفناً لرشّ تيارات من المياه خلف سمكة القرش لدفعها برفق نحو المياه المفتوحة، لكنها ابتعدت عن تلك التيارات.

وذكرت صحيفة «تشوسون ديلي» أنّ السلطات تخطّط الآن لاستخدام شبكة في محاولة لتوجيه سمكة القرش إلى خارج القناة، الجمعة.

وأصبحت سمكة القرش، التي يُعتقد أنها من نوع «القرش البرونزي»، نجمة في كوريا الجنوبية، وأُطلق عليها لقب «بوكانجي»، المشتقّ من الاسم الكوري للميناء الشمالي.

وذكر بيان صادر عن مدينة بوسان وتقارير إعلامية أن نحو 480 ألف شخص زاروا الحديقة الواقعة على الواجهة البحرية، حيث تقطّعت السُّبل بسمكة القرش، خلال عطلة استمرّت 4 أيام، مقارنةً بمتوسّط يومي معتاد يبلغ نحو ألفَي زائر خلال العطلات.

بالنسبة إليهم مشهد نادر... وبالنسبة إليه طريق ضائع (رويترز)

وأعلنت مدينة بوسان، الثلاثاء، سمكة القرش سفيرة فخرية للعلاقات العامة للمدينة، بعدما أظهر استطلاع على حساب المدينة الرسمي في «إنستغرام» موافقة 91 في المائة من نحو 8 آلاف مشارك.

وشهدت كوريا الجنوبية سابقاً وقائع أخرى لهروب حيوانات.

وفي وقت سابق من هذا العام، أدّى هروب ذئب من حظيرته في حديقة حيوان كورية جنوبية إلى ظهور عملة رقمية ساخرة، ودفع رئيس البلاد إلى إصدار رسالة أعرب فيها عن قلقه.