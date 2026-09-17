أكثر من نصف الأميركيين ضحايا للعنف

كشف تقرير جديد عن أن عدد الأميركيين الذين تعرَّضوا للعنف الجسدي أو الجنسي يتجاوز التوقعات بكثير؛ فقد وجد الباحثون أن أكثر من نصف البالغين في الولايات المتحدة عانوا العنف الجسدي في مرحلة ما من حياتهم، في حين تعرض ما يقرب من النصف للعنف الجنسي، وذلك وفق نتائج «الدراسة الوطنية الأميركية حول تجارب العنف على مدار العمر» (USVEX). وأظهرت نتائج الدراسة وجود ارتباط وثيق بين العنف وفئة الشباب، والصعوبات الاقتصادية، وتعاطي المواد المخدرة.

ويرى الباحثون أن النتائج التي اعتمدت على آلية الاستطلاع - لكونه يسأل المشاركين مباشرة عن تجاربهم الشخصية - تقدم تقييماً أكثر دقة لمعدلات العنف في الولايات المتحدة، مقارنة بالدراسات التي تعتمد على تقارير وإحصاءات الجريمة؛ حيث لا يتم الإبلاغ رسمياً عن الكثير من حوادث العنف.

وقالت جاكانا توماس، الباحثة الرئيسية المشاركة وأستاذة العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا الأميركية في سان دييغو: «تمنحنا بيانات دراسة (USVEX) صورة أوضح لمشهد العنف في جميع أنحاء البلاد».

جهود الوقاية

وأضافت في بيان، الأربعاء: «تُظهر هذه النتائج أن جهود الوقاية من العنف لا يمكن أن تتم بمعزل عن غيرها؛ بل يجب أن تكون جزءاً من استراتيجية أوسع تعالج أيضاً الصعوبات الاقتصادية، وقضايا الصحة النفسية، وأشكالاً أخرى من عدم المساواة الاجتماعية المرتبطة بالعنف».

وأجرى الباحثون مسحاً شمل 2720 أميركياً تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق في جميع الولايات الخمسين، وذلك خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2025. وأظهرت النتائج أن 52 في المائة من البالغين الأميركيين تعرّضوا للعنف الجسدي في مرحلة ما من حياتهم، في حين تعرض 49 في المائة منهم للعنف الجنسي.

ويُعد مسح «USVEX» لعام 2025 واحداً من أكثر التقييمات شمولاً لتجارب العنف بين البالغين في الولايات المتحدة؛ وذلك استناداً إلى بيانات سكانية.

ووفقاً للدراسة، طال العنف الممارَس من قِبل الشريك وحده 6 من كل 10 نساء (61 في المائة) وما يقرب من نصف الرجال (45 في المائة).

وأفاد الباحثون بأن امرأةً واحدةً تقريباً من كل خمس نساء (19 في المائة) تعرضت لعنف من الشريك قد يفضي إلى الموت - بما في ذلك الضرب أو الحرق أو الخنق أو العنف باستخدام سكين أو سلاح ناري - مقارنة بـ3 في المائة فقط من الرجال.

أجرى الباحثون مسحاً شمل 2720 أميركياً تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق (بكسباي)

وكشفت الدراسة عن وجود ارتباط وثيق بين ممارسات العنف والصعوبات المالية. وكان الأشخاص الذين تعرَّضوا للإخلاء من مساكنهم هم الفئة أكثر عرضة بسبعة أضعاف للإبلاغ عن تعرضهم لعنف جسدي مؤخراً، وأكثر عرضة بثلاثة أضعاف للتعرض للعنف الجنسي، والأكثر عرضة بخمسة أضعاف تقريباً للإبلاغ عن عنف من الشريك. كما ارتبط التشرد باحتمالية أكبر بخمسة أضعاف للتعرض للعنف الجسدي، وباحتمالية تفوق ثلاثة أضعاف للتعرض للعنف الجنسي، وباحتمالية أكبر بأربعة أضعاف للتعرض لعنف من الشريك.

وأفاد الباحثون بأن الأشخاص الذين أبلغوا عن تعرضهم للعنف مؤخراً كانوا أكثر عرضة بشكل ملحوظ للمعاناة من الاكتئاب والقلق والأفكار أو السلوكيات الانتحارية وتعاطي المخدرات.

كما تبيّن أن فئة الشباب أكثر عرضة لخطر التعرض للعنف؛ إذ تبدأ هذه المخاطر في مرحلة المراهقة وتستمر حتى مرحلة الشباب؛ حيث كشفت الدراسة عن أن ما يقرب من ثلث الشباب أفادوا بتعرضهم للعنف الجنسي.

وقالت أنيتا راج، المؤلفة المشاركة الرئيسية للدراسة والمديرة التنفيذية لمعهد «نيوكومب» بجامعة تولين الأميركية في نيو أورليانز: «لقد اعتمد فهمنا للعنف لفترة طويلة جداً وبشكل كبير على تقارير الجريمة؛ ما أدى إلى بقاء الكثير من التجارب غير مرئية أو غير موثقة».

وأضافت: «تقدم لنا هذه الدراسة صورة أكثر شمولاً عن العنف في الولايات المتحدة؛ فهي لا تكتفي بتوضيح مدى شيوع العنف فحسب، بل تبيّن أيضاً مدى الارتباط الوثيق بين هذه التجارب وبين المصاعب الاقتصادية، والصحة السلوكية، وأشكال أخرى من عدم المساواة الاجتماعية. ويُعدّ فهم هذه الروابط أمراً بالغ الأهمية لتطوير استراتيجيات أكثر فاعلية للوقاية».