ظهور استثنائي لنجاة في «أبوظبي للكتاب» يخطف اهتمام مصريين

خطف ظهور استثنائي للمطربة المصرية الكبيرة نجاة بمعرض «أبوظبي للكتاب» بدورته الـ35 اهتمام مصريين، وذلك خلال تكريمها ومنحها جائزة «شخصية العام الثقافية» خلال الدورة العشرين لجائزة «الشيخ زايد للكتاب لعام 2026»، تقديراً لإسهاماتها البارزة في إثراء الأغنية العربية، وهي المرة الأولى التي يتم فيها منح هذه الجائزة لفنانة، لمسيرتها المتميزة التي امتدت لعقود. وتصدر تكريمها «الترند» عبر«غوغل»، و«إكس» بمصر، الخميس.

وفي فيديو أعدته إدارة الجائزة تضمن لقطات من أغنيات أفلامها وحفلاتها الغنائية، جاء فيه أن نجاة الصغيرة «صوت أسطوري لم يَخفت بريقه»، و«أيقونة طربية لا تُنسى»، و«رحلة مثمرة من العطاء الفني»، عبر أغان وألحان عاشت في وجداننا وقصائد فصحى مغناة، وقد جمعت بين التميز والإبداع، وانتقل ذلك عبر الأجيال.

وتم الإعلان عن منح نجاة الملقبة بـ«صوت الحب» هذه الجائزة في أبريل (نيسان) الماضي، وتأجل تسليمها لظروف الحرب الإيرانية، وجاء ضمن حيثيات منحها الجائزة «لمسيرتها الثرية التي قدمت خلالها عدداً كبيراً من القصائد المُغناة التي أسهمت في إثراء الوجدان، وترسيخ محبة اللغة العربية بين مختلف الأجيال، ولكونها مدرسة فنية متفردة جمعت بين الصوت الدافئ والإحساس المرهف».

وشهد الاحتفال الذي أُقيم بمركز «أدنيك أبوظبي» الأربعاء حضوراً لافتاً من الجمهور والمثقفين العرب رواد المعرض في ظهور نادر للمطربة الكبيرة.

ووصف الناقد زين خيري الاحتفال الذي حضره بأنه «كان احتفاءً كبيراً يليق بها وبهذه الجائزة، ولحظة فخر لمصر»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الفنانة الكبيرة نجاة وصلت أبوظبي برفقة المخرج هاني لاشين منذ بداية (معرض أبوظبي للكتاب)».

الفنانة الإماراتية أحلام في لقاء مع نجاة (حساب أحلام على إكس)

ولفت إلى أنها لم تصعد إلى المسرح مثل باقي الفائزين، «وإنما تفضل بتسليمها الجائزة والتكريم في مقعدها بالصف الأول بالمسرح الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ومعه الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية»، وفق قوله. وأشار إلى أن «المطربة الكبيرة كانت قد سجلت كلمة عُرضت خلال الاحتفال أبدت فيها سعادتها لتكريمها بدولة الإمارات واعتزازها باسم صاحب الجائزة الراحل الشيخ زايد، لا سيما وأنها كانت قد غنت في ذكرى مرور عام على إنشاء دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1972، وأعدت أغنية خصيصاً بهذه المناسبة، وقد أشادت بدور القائمين على الجائزة ووجهت لهم الشكر».

ويلفت خيري إلى أنه بعد تسليم جوائز الفائزين بجوائز الشيخ زايد للكتاب، هبطوا جميعاً من المسرح لالتقاط صورة تذكارية مع نجاة، ولأول مرة لا تؤخذ هذه الصورة على المسرح كالمعتاد لأجل المطربة المصرية الكبيرة، وقد وقفوا خلفها وهي تجلس بالصف الأول وخلفهم الجمهور الذي استقبل لحظة تكريمها بالوقوف والتصفيق تقديراً لها.

وظهرت نجاة بإطلالة أنيقة مرتدية بدلة بيضاء مع «توب» يجمع بين اللونين الأبيض والأسود. وقال زين خيري إنها «تتمتع بحضور لافت وذهن حاضر، وأبدت اهتماماً بكل التفاصيل، وعبّرت عن سعادتها بتكريمها في أبوظبي».

وكانت المطربة الإماراتية أحلام قد التقت نجاة خلال الاحتفال وجمعهما حديث قصير وكتبت أحلام عبر حسابها على «إكس»: «يا صوت الحب السيدة العظيمة نجاة الكبيرة، عيون القلب، لم تسع فرحتنا اليوم بوجودك معنا، وشكراً على الكلام الجميل الذي أطربتي به مسامعنا»، ونشرت صورة تجمعها بها.

المطربة الكبيرة عبّرت عن اعتزارها بهذا التكريم (إدارة الجائزة)

وحسب الناقد الموسيقي المصري أحمد السماحي: «ليست كل الجوائز مجرد لحظات تصفيق عابرة، فهناك جوائز تأتي لتُعيد قراءة تاريخ كامل، وتلفت الأنظار إلى قيمة فنية ربما اعتاد الناس حضورها حتى نسوا حجم تأثيرها»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «هذا بالضبط ما حدث مع المطربة الكبيرة نجاة التي توجت بجائزة شخصية العام الثقافية ضمن جائزة الشيخ زايد للكتاب».

ويتابع: «اللافت في هذا التكريم أنه لم ينظر لنجاة بوصفها صوتاً غنائياً بل بوصفها صاحبة مشروع فني ارتبط بالكلمة والقصيدة، وأسهم في إبقاء اللغة العربية حاضرة في وجدان أجيال متعاقبة». مؤكداً أن «نجاة لم تكن تغني الكلمات فقط، وإنما كانت تمنحها حياة جديدة عبر قصائد كبار الشعراء، على غرار نزار قباني وسعاد الصباح وحسين السيد، وغيرهم لتقوم بدور بالغ الأهمية إذ جعلت القصيدة تصل لجمهور ربما لم يكن يقترب منها عبر دواوين الشعر، لكنه وجدها فجأة أمامه في أغنية آسرة سرعان ما يحفظها ويرددها الناس بكل بساطة. وهنا تكمن أهمية تجربة نجاة التي استطاعت أن تجعل الفصحى تُغنى وتُحفظ، وأن تربط بينها وبين الموسيقى والشعر».

وتعد نجاة (88 عاماً) من أشهر رموز الغناء العربي خلال العصر الذهبي للفن المصري في الخمسينات والستينات، وقد برعت في غناء القصائد، ومن بينها «لا تكذبي»، و«أيظن»، و«أسألك الرحيل»، و«إلى حبيب»، و«ماذا أقول له؟» و«إلهي ما أعظمك». وحظيت نجاة بتكريم سابق خلال حفل جوائز «جوي أوردز» بمدينة الرياض 2024 ، وكان الظهور الأول لها بعد فترة غياب طويلة.