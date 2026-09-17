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يوميات الشرق

«الشرق الأوسط» في مهرجان تورونتو (2): مشكلة اسمها «هوليوود الحذرة»

رغم ميزانيته الضخمة وحضور بمئات الألوف

إيزابل أوبير (اليسار) في «كل شيء عن كورين» (أڤنيو ب برودكشنز)
إيزابل أوبير (اليسار) في «كل شيء عن كورين» (أڤنيو ب برودكشنز)
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«الشرق الأوسط» في مهرجان تورونتو (2): مشكلة اسمها «هوليوود الحذرة»

إيزابل أوبير (اليسار) في «كل شيء عن كورين» (أڤنيو ب برودكشنز)
إيزابل أوبير (اليسار) في «كل شيء عن كورين» (أڤنيو ب برودكشنز)

شهد مهرجان تورونتو في نصف قرن مضى تحوّلين أساسيين امتد كل منهما لبضعة عقود.

في البداية أراد هذا المهرجان الكندي الكبير منذ إطلاق دورته الأولى سنة 1976، أن يكون حدثاً متواضعاً. أطلق على نفسه اسم «مهرجان المهرجانات» لأنه لم يرغب في المنافسة مع مهرجانات أميركية أو أوروبية ولا حتى استقطاب عروض دولية أولى. ما سعى إليه هو استقطاب أفضل ما عرضته المهرجانات الأخرى من برلين وكان ولوكارنو وفينيسيا وكارلوڤي ڤاري وسان سيباستيان وقليل سواها، وتقديمها لجمهوره.

لم ير داعياً لجوائز ذهبية وفضّية، وبالتالي لم يصرف سنتاً واحداً على دعوة سينمائيين يؤلّفون لجان تحكيم. الغاية كانت توفير الأفضل لسكان مدينة تورونتو والقادمين إليها لا أكثر من ذلك.

هذا القرار أبعده، منذ البداية، عن طرح نفسه منافساً للمهرجانات الكبيرة المذكورة أعلاه وسواها.

كان سبقه إلى هذا المنوال مهرجان لندن الذي افتتح دوراته سنة 1957 متبعاً المبدأ ذاته، ولو أنه في ذلك الحين كان أصغر حجماً من تورونتو، على عكس ما بات عليه اليوم من حيث الحجم والشأن وتعدد الصالات التي تعرضه وكثرة الأفلام التي تقصده. هو بدوره استمتع لحين بعبارة «مهرجان المهرجانات» التي تصف باختصار ما كان عليه.

حضور...

التحوّل الثاني لمهرجان تورونتو حدث في عام 1994 عندما تخلّى عن ذلك التواضع السابق ومحى عبارة «مهرجان المهرجانات» وأضاف لاسمه، ولأول مرّة، كلمة «الدولي» فبات يُعرف من حينها بـ«مهرجان تورونتو السينمائي الدولي».

استمر المهرجان على نهجه بالاستغناء عن لجان التحكيم الرسمية وعدم منح جوائز باستثناء تلك التي لا علاقة للإدارة بها. جائزته الوحيدة باسمه لم تتطلب لجنة تحكيم لأنها نتيجة تصويت المشاهدين، وهؤلاء تزايد عددهم عاماً بعد عام خصوصاً في العقود الثلاث الأخيرة. وحسب مصدر من إدارة المهرجان بلغ عدد حضور دورة 2010 قرابة 286 ألف مشاهد. بعد خمس سنوات ارتفع العدد إلى 384 ألف مشاهد، وفي عام 2020 وصل إلى 480 ألف مشاهد، وهو المعدّل الذي ما زال المهرجان عليه.

هذه السنة شهد المهرجان حضور النجوم بنيلوبي كروز وخافييه باردام لحضور عرض فيلمهما «ملجأ» (Bunker) وحضرت هيلين ميرين عن فيلم «موهبة للجريمة» (A Talent for Murder) وتؤدي فيه دور الكاتبة المتخصصة في أدب الجريمة النفسية باتريشا هايسميث. كما حضر النجم غاري أولدمان (دعوة خاصّة) وكريس روك عن «أخضر ضبابي» (Misty Green) وإيرابل أوبير عن «كل شيء عن كورين» (All About Corinne) ومارك روفالو عن فيلم الافتتاح (Being Heumann). وشهد المهرجان أيضاً حضور النجوم أدام درايڤر وميشيل يوه وأماندا سايفرايد وماهرشالا ألي وآنا كندريك وناوومي ووتس وكريستوفر وولكن، كل بمصاحبة فيلمه الذي خصص له افتتاح دولي في قسم «غالا».

الممثلة البريطانية هيلين ميرين حاضرة (غيتي)

على ذلك، فإن مدى هذا النجاح قياساً بنجاح المهرجانات الأخرى الكبيرة يطرح تساؤلات محقّة.

قبل نحو ست سنوات بدا أن مهرجان تورونتو قد قلب المعادلة ليصبح مستقبل المهرجانات السينمائية. التساؤل حول مصير المهرجانات ذات الجوائز انطلق من النموذج الكندي المتمثّل هنا؛ إذ هو كبير الحجم والشأن معاً ويعتبر بوابة لسينمات العالم الطامحة في دخول السوق الأميركية.

لكن نجاح تورونتو المضطرد لم يؤثر على المهرجانات الأوروبية إلا من حيث أنه بات رسمياً المهرجان الذي تقصده الأفلام الباحثة عن فرصة دخول موسم الجوائز، وصولاً إلى الأوسكار أو العروض التجارية في الولايات المتحدة.

بذلك ما زال تورونتو مقصداً مهمّاً وخاصة في الوقت الذي لا يبدو أن هوليوود مهتمّة كثيراً بالمهرجانات الأوروبية مثل كان وبرلين و- إلى حد - فينيسيا، ولكنها ما زالت تقبل على تورونتو إن لم يكن لشيء فبسبب جمهوره الكبير وابتعاده عن منهج المسابقات التي، بحكم طبيعتها، ترفع شأن بعض الأفلام وتحط شأن بعضها الآخر.

ما يؤخذ على مهرجان تورونتو هذا العام والأعوام القليلة السابقة أن اهتمامه بالبقاء على القمّة عبر حشد الأفلام الأميركية يتمّ على حساب النوعية، خصوصاً بالنسبة للأفلام الآتية من هوليوود.

... وغياب

لا يفتقر تورونتو إلى التمويل، فالحكومة الكندية تدعمه بـ23 مليون دولار كل سنة، ما يسمح له بالمحافظة على مكانته ونجاحه المتواصل. لكن تبقى هناك مشكلة تتمثل في أن نوعية الأفلام الأميركية التي يخصص لها ولنجومها قسم «غالا» ليست بالمستوى المطلوب فنياً.

في الواقع لن نجد في هذه الدورة فيلم أليخاندرو غونزاليز إيناريتو الجديد «حفّار» (Digger) بطولة توم كروز، ولا فيلم ديڤيد فينشر «المزيد من مغامرات كليف بوث المتعثرة» (The Further Mis‪ - Adventures of Cliff Booth) من بطولة براد بت.

وتردد أن «العقل والعاطفة» (Sense and Sensibility) وهو الاقتباس الأحدث عن رواية جين أوستن سيشهد عرضه العالمي في تورونتو هذا العام، لكن هذا لم يحدث كما كان متوقعاً.

فيلمان آخران كانا من المنتظر أن يسعيا إلى شاشات تورونتو هذا العام هما «ويروولف» (Werwulf) لروبرت إيغرز و«المحاسبة المجتمعية» The Social Reckoning لكن هذا لم يحدث.

«المحاسبة المجمعية» (ألكون انترتاينمنت)

بالنسبة لمهرجان بنى نجاحه على أفلام العروض الاحتفائية، فإن غياب مثل هذه الأفلام المهمّة، مع غياب نجومها ومخرجيها، يتبدّى كتحذير لما قد يصبح انحساراً للعروض الأميركية النوعية كحال ما يحدث في المهرجانات الأوروبية حالياً.

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تعاطف في مصر مع سامح حسين بعد تعرضه لأزمة صحية

سامح حسين قدم العديد من العروض المسرحية (حسابه على فيسبوك)
سامح حسين قدم العديد من العروض المسرحية (حسابه على فيسبوك)
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تعاطف في مصر مع سامح حسين بعد تعرضه لأزمة صحية

سامح حسين قدم العديد من العروض المسرحية (حسابه على فيسبوك)
سامح حسين قدم العديد من العروض المسرحية (حسابه على فيسبوك)

حظي الفنان المصري سامح حسين بتعاطف واسع عقب الإعلان عن تعرضه لأزمة صحية طارئة استدعت دخوله الرعاية المركزة قبل أيام في حالة غير مستقرة، وتداول صورته على سرير المرض بأحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة على نطاق واسع، والمطالبة بالدعاء له، وتصدر اسمه مؤشرات البحث على «غوغل» في مصر الخميس.

وتباينت الأخبار حول تفاصيل الحالة الصحية لسامح حسين وفق منشورات «سوشيالية»، أوضحت أن المضاعفات كانت عقب دخوله المستشفى لإجراء عملية بسيطة، وأخرى تشير لشعوره بالتعب أثناء عرض مسرحيته «بوكس العيلة»، رغم عدم وجود تصريح رسمي من أسرته عن حقيقة حالته الصحية حتى الآن.

وتواترت التعليقات «السوشيالية» من جمهور ومحبي الفنان المصري بتكثيف الدعاء له، وكان من بينهم المذيع طارق علام، مؤكدين أنه كان سبباً في إضحاك الناس طوال مشواره الفني، ودخل البيوت بشخصياته وخفة ظله.

الفنان المصري سامح حسين (حسابه على فيسبوك)

بدورها، عبرت السيدة وسام حامد زوجة الفنان سامح حسين عن امتنانها لمن تواصل معها للاطمئنان على حالته، وكتبت عبر حسابها على موقع «فيسبوك»: «في مثل هذه المواقف مهما قولنا فلن يكون كافياً، شكراً من كل قلبي لكل شخص حاول التواصل معي لكي يطمئن على سامح، وشكراً لكل دعوة صادقة بالشفاء، ولكل مشاعر الحب والاهتمام التي غمرتمونا بها».

وأكدت زوجة الفنان المصري في منشورها أن «اهتمام الناس بحالة زوجها وتواصلهم هَوّنا كثيراً من الأزمة التي يمرون بها»، مطالبة باستمرار الدعاء لزوجها، ونوهت بأن حالته في تحسن، لكنه ما زال في الرعاية المركزة ويحتاج إلى متابعة مستمرة، كما أن الزيارة ما زالت ممنوعة.

من جانبه، أكد الكاتب المصري أحمد الملواني مؤلف مسرحية «بوكس العيلة»، أحدث العروض المسرحية التي يتصدر بطولتها الفنان سامح حسين، أن عرض المسرحية في مدينة بورسعيد كان يوم 4 سبتمبر (أيلول) الحالي، وبعدها عاد سامح مجدداً للقاهرة بسلام.

سامح حسين في أحد عروضه المسرحية (حسابه على فيسبوك)

وأضاف الملواني لـ«الشرق الأوسط»: «عرض المسرحية أو شعوره بأي تعب هناك ليس له علاقة مباشرة بالحالة التي عليها الآن واستدعت دخوله الرعاية المركزة»، موضحاً أنه تواصل مع أحد أعضاء فريق مسرحية «بوكس العيلة» للاستفسار عن حالته أثناء العرض في بورسعيد، وأكد له أن الذهاب والعودة كانا في حافلة جماعية، وكانت حالته مستقرة جداً.

وأضاف الملواني أن «المصدر نفسه أكد أن عملية بسيطة خضع لها سامح حسين منذ أيام كانت السبب في مضاعفات أدت لأزمته الحالية».

وفي السياق، أكد صديق مقرب من الفنان سامح حسين، ما قاله الكاتب أحمد الملواني، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «حالته مستقرة الآن، لكنه ما زال في العناية المركزة، وممنوع عنه الزيارة».

وعن رأيه في تعاطف الناس مع سامح حسين بكثافة منذ الإعلان عن حالته الصحية، وهل أدوار الفنان التمثيلية تلعب دوراً، وتكون حلقة وصل إيجابية بينه وبين جمهوره، قال الناقد الفني المصري عماد يسري: «بالفعل سامح حسين له مكانة كبيرة في قلوب الجميع، وهذه المكانة اكتسبها عبر مشواره الفني وتواصله الإنساني، واجتهاده في تقديم أعمال حازت على الإعجاب».

ووصف عماد يسري، الفنان سامح حسين بأنه «فنان العائلة»، لأنه مهموم بالقضايا المجتمعية، لافتاً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «ممثل شامل ومنتج وصاحب رؤية وله بصمة فنية مميزة، وحالة خاصة برزت أكثر بعد انخراطه ببرامج جعلته في حالة تواصل دائم مع الجمهور».

وفنياً، قدم سامح حسين خلال مشواره مسرحيات عدة من بينها «حلم جميل»، و«المتفائل»، و«عامل قلق»، كما شارك في موسم رمضان الماضي عبر المسلسل الإذاعي «رمضان أون لاين» إلى جانب بطولته لأفلام من بينها «عسل أبيض»، و«جيران السعد»، ومسلسلات مثل «الزناتي مجاهد»، و«اللص والكتاب»، بالإضافة لمشاركته الشهيرة في مسلسل «راجل وست ستات»، وتقديمه للبرنامج السوشيالي «قطايف» الذي لاقى رواجاً كبيراً وقت عرضه.

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قضايا مصر
يوميات الشرق

«إيزيس لمسرح المرأة» يراهن على تجارب نسائية عابرة للحدود

عرض «شنب البنات» للمعهد العالي للفنون المسرحية (إدارة المعهد)
عرض «شنب البنات» للمعهد العالي للفنون المسرحية (إدارة المعهد)
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«إيزيس لمسرح المرأة» يراهن على تجارب نسائية عابرة للحدود

عرض «شنب البنات» للمعهد العالي للفنون المسرحية (إدارة المعهد)
عرض «شنب البنات» للمعهد العالي للفنون المسرحية (إدارة المعهد)

يستعيد مهرجان «إيزيس الدّولي لمسرح المرأة» في دورته الرابعة سيرة الفنانة المصرية الراحلة سناء جميل، بوصف تجربتها الفنية واحدة من النماذج التي اختبرت قدرة المرأة على صناعة مسارها في مواجهة القيود الاجتماعية والمهنية.

وتحمل الدورة الجديدة اسم سناء جميل، فيما يقدم المهرجان 13 عرضاً مسرحياً من مصر ودول عربية أخرى وأجنبية، إلى جانب السينما والورش والفعاليات الفكرية، في برنامج يحاول النظر إلى المسرح بوصفه مساحة للأسئلة والتجربة وإعادة اكتشاف العلاقة بين الفن والحياة.

وتقام الدورة الجديدة خلال الفترة من 25 سبتمبر (أيلول) الحالي وحتى 2 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وتضع مفهوم «الرعاية» في قلب اختياراتها، من خلال عروض تتقاطع مع موضوعات العائلة والأمومة والصداقة والدعم النفسي والتعافي والأمان والمسؤولية، حيث يقدم المفهوم بوصفه مدخلاً لقراءة التجارب الإنسانية التي تقف وراء عدد من العروض، بما يوسِّع مساحة المسرح من التعبير عن قضايا المرأة إلى مساءلة الظروف والعلاقات التي تشكل حياتها.

وأكدت عبير لطفي، رئيسة المهرجان، خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم مساء (الأربعاء) في القاهرة، أن اختيار اسم سناء جميل يحمل دلالات تتجاوز التكريم بالنظر إلى رحلتها التي بدأت من ملوي في المنيا بصعيد مصر ووصلت إلى القاهرة في وقت كانت فيه الخيارات المتاحة أمام النساء أكثر ضيقاً، مؤكدة أنها استطاعت «كسر كل القيود والحواجز من أجل أن تصبح ممثلة» لتكون تجربتها قادرة على إلهام أجيال جديدة من الفنانات.

جانب من الحضور (إدارة المهرجان)

وتمنح الدورة العام الحالي تكريمها لأربع شخصيات نسائية تنتمي إلى مجالات مختلفة من المشهدين الفني والثقافي، في مقدمتها الفنانة سماح أنور، إلى جانب الفنانة نيفين علوبة، والناقدة والباحثة الدكتورة سامية حبيب، والشاعرة كوثر مصطفى.

وتقول عبير لطفي إن اختيار سماح أنور يرتبط بتجربة فنية وإنسانية اتسمت بالاختلاف، لافتة إلى حضورها في أدوار الأكشن خلال فترة لم يكن هذا النوع من الأدوار شائعاً بالنسبة للممثلات، إلى جانب الشخصيات التي قدمتها في السينما والتلفزيون.

وعلى مستوى البرنامج المسرحي، يراهن «إيزيس لمسرح المرأة» على تجارب لا تتوقف عند الحدود الجغرافية، وإنما تتحرك بين ثقافات وأساليب مختلفة، بحثاً عن تنوُّع في الرؤى والأشكال والموضوعات، فتتَّسع خريطة العروض الأجنبية لتشمل تجارب من إيطاليا وبريطانيا والنمسا، إلى جانب عرض متعدد الجنسيات.

وتشارك إيطاليا في عرض «تحت الجلد» (Sottopelle) لفرقة «MalerbaTeatro»، فيما تُقدِّم بريطانيا عرض «مجوهرات ضخمة» (Chunky Jewellery) لفرقة «Barrowland Ballet»، وتحضر النمسا من خلال عرض «المنبوذون» (Underdogs) للمخرجة إديتا براون، في حين يجمع عرض «أصوات عميقة» (Deep Voices) لجمعية «مالتيدراما للثقافة والمسرح» مشاركات من فلسطين والأردن وسويسرا.

إدارة المهرجان خلال المؤتمر الصحافي (إدارة المهرجان)

في المقابل، يقدم البرنامج المصري مجموعة من التجارب التي تتحرك بين الأشكال المسرحية والموضوعات المختلفة، تبدأ بعرض «شنب البنات» للمعهد العالي للفنون المسرحية، والمقرر أن يكون عرض الافتتاح، إلى جانب «تصبحي على خير يا ماما» لفرقة نور المسرحية، و«غرفة تخصها وحدها» لفرقة المعبد، و«فرصة أخرى عن الثانية عشرة» للمعهد العالي للفنون المسرحية، و«جامد موت»، عن نص «صدى الصمت»، لكلية طب الأسنان في جامعة الإسكندرية.

ويمنح المهرجان مساحة إضافية للتجارب الجديدة من خلال «حاضنة نهاد صليحة»، التي تحاول الانتقال بالمشروعات المسرحية من مرحلة الفكرة أو التطوير إلى إمكانات العرض، عبر دعم مادي ولوجستي ومساندة في تطوير الكتابة. وتقدم الحاضنة هذا العام 3 مشروعات هي «للسيدات فقط... حتى التاسعة مساءً»، و«حقائب» عن رواية «نساء بلا رب» للمخرج أحمد ناصر، و«المدعوة» عن رواية «ليلة القدر» للمخرج كرم نبيه، وهي المشروعات الثلاثة التي اختيرت من بين 86 مشروعاً تقدموا للتنافس.

ويتضمن المهرجان محوراً فكرياً يحمل عنوان «كيف نفذن من الحائط الشفاف»، مستلهماً مفهوم «السقف الزجاجي» الذي يصف العوائق غير المرئية التي قد تحدُّ من وصول المرأة إلى مواقع أو أدوار معينة.

وتقول الناقدة أمنية طلعت لـ«الشرق الأوسط» إن أحد أهم ما كشف عنه المؤتمر الصحافي هو أن المهرجان لا يتعامل مع التكريم بوصفه إجراءً احتفالياً، وإنما يحاول من خلاله تقديم قراءة في مسارات نسائية مختلفة، وهو ما ظهر في العمق الذي قُدمت به حيثيات اختيار المكرمات.

صناع المهرجان في صورة تذكارية بعد انتهاء المؤتمر الصحافي (إدارة المهرجان)

وأضافت الناقدة أمنية طلعت أن «اختيار سماح أنور، يستند إلى مسيرة فنية قدمت نموذجاً مغايراً في التمثيل، ليس فقط عبر الأدوار التي أدتها، وإنما أيضاً في الطريقة التي صنعت بها حضورها واختياراتها داخل المجال الفني، فيما يمثل اختيار نيفين علوبة تقديراً لمسار فني يرتبط بالغناء والمسرح والأوبرا، بما يوسِّع مفهوم التجربة المسرحية التي يحتفي بها المهرجان».

وتؤكد الناقدة المصرية أن وصف المهرجان بأنه «مهرجان نسوي» فقط، قد يكون اختزالاً لفكرته الأوسع، لكونه ينطلق من المرأة بوصفها مدخلاً، لكنه يتحرك داخل أسئلة المسرح والفن والمجتمع بصورة أرحب.

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المسرح مصر
يوميات الشرق

مقتل «فتاة الصف» يفجِّر جدلاً حول «أخلاقيات نشر الصور» في مصر

وزارة الداخلية المصرية (حساب الوزارة على فيسبوك)
وزارة الداخلية المصرية (حساب الوزارة على فيسبوك)
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مقتل «فتاة الصف» يفجِّر جدلاً حول «أخلاقيات نشر الصور» في مصر

وزارة الداخلية المصرية (حساب الوزارة على فيسبوك)
وزارة الداخلية المصرية (حساب الوزارة على فيسبوك)

فجَّر مقتل فتاة مصرية على يد شقيقها، بعد ساعات من تسليم الشرطة لها إلى أسرتها، عقب اختفائها والعثور عليها في محافظة الإسكندرية، جدلاً بشأن أخلاقيات نشر صور المتغيبين وبياناتهم الشخصية، والحدود الفاصلة بين المساعدة في العثور عليهم والتوسع في كشف تفاصيل حياتهم الخاصة.

وحازت الواقعة، المعروفة إعلامياً باسم «فتاة الصف»، اهتماماً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن المجني عليها لم تتجاوز الـ16 من عمرها، فيما تباينت التعليقات بين إدانة الجريمة ومحاولات تبريرها بدعوى «الدفاع عن الشرف».

وبدأت الواقعة بإبلاغ أسرة الفتاة آية، 16 عاماً، عن تغيّبها، ونشر صورتها للمساعدة في العثور عليها. ولاحقاً، أعلنت وزارة الداخلية المصرية العثور عليها في الإسكندرية برفقة شاب، قبل إعادتها إلى منزل أسرتها بقرية الشوبك الشرقي التابعة لمركز الصف، جنوب محافظة الجيزة.

وبعد ساعات من عودتها، قُتلت الفتاة داخل المنزل، وأشارت التحريات الأولية إلى اتهام شقيقها بارتكاب الجريمة، فيما أمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، واستكمال التحريات بشأن ملابسات الواقعة ودوافعها.

ولم ينصب الجدل على نشر صورة الفتاة خلال فترة تغيّبها، بقدر ما تركز على استمرار تداول صورتها واسمها، والتوسع في نشر تفاصيل المكان الذي عُثر عليها فيه والشخص الذي كان برفقتها، إلى جانب استخدام عناوين رأى منتقدون أنها قدمت الجريمة بوصفها نتيجة متوقعة لسلوك المجني عليها.

وأدانت لجنة المرأة بنقابة الصحافيين المصرية نشر بعض البيانات والمعلومات الشخصية للفتاة، وقالت إن «التوسع في نشر المعطيات الشخصية والمساس بالحياة الخاصة يتجاوزان الضوابط المهنية، وقد يفاقمان ظواهر العنف ضد النساء».

وحذَّرت اللجنة، في بيان، الخميس، من الانسياق وراء ما وصفته بـ«صحافة الترند»، والتنافس في نشر تفاصيل الحياة الشخصية للأفراد، مؤكدة أن نقل المعلومات يستلزم التمحيص والالتزام بالمعايير الأخلاقية، بدلاً من النقل الآلي غير المدقق.

وقالت إيمان عوف، مقررة لجنة المرأة في نقابة الصحافيين، لـ«الشرق الأوسط» إن «الاعتراض لا يتعلق بالصورة التي نشرتها الأسرة خلال فترة البحث عن الفتاة؛ فمن الطبيعي أن تنشر الأسرة صورتها وتسأل عن مكانها، وإنما بما جرى بعد العثور عليها، وكشف الملابسات والتفاصيل المحيطة بوجودها».

وأضافت عوف: «كان يمكن الاكتفاء بالإعلان عن العثور على الفتاة دون الخوض في تفاصيل حياتها الخاصة، خصوصاً أننا نتحدث عن طفلة تبلغ 16 عاماً، وفي مجتمع ما زالت فيه القضايا المرتبطة بما يسمى الشرف شديدة الحساسية».

وأوضحت أن بعض المواقع الصحافية نشرت صورة الفتاة وصورة الشاب الذي عُثر عليها برفقته، واستخدمت عناوين من قبيل: «هربت من المنزل فقتلها بعد عودتها»، عادَّة هذه الصياغات «تقدم القتل كأنه تطور طبيعي للأحداث، بدلاً من التعامل معه بوصفه جريمة لا تقبل التبرير».

ولفتت عوف إلى أن التعليقات المصاحبة لكثير من الأخبار المنشورة تضمَّنت عبارات مهينة للمجني عليها، إلى جانب إشادات بالشقيق ووصفه بأنه (رجل) و(غسل عاره)، مضيفة أن «تلك التعليقات ظهرت بكثافة عقب إعلان تفاصيل العثور على الفتاة، لا خلال فترة البحث عنها».

ورفضت تبرير بعض المواقع نشر تلك التفاصيل بأنها وردت في بيان رسمي لوزارة الداخلية، موضحة أن «نقل المعلومات لا يعفي الصحافي من مسؤوليته المهنية»، وأن «أخلاقيات الصحافة تمنع الخوض في الحياة الخاصة للأفراد، فضلاً عن إصدار أحكام مسبقة في قضية لا تزال منظورة أمام جهات التحقيق».

نقابة الصحافيين المصريين (الشرق الأوسط)

وفي سياق متصل، أدان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قتل الفتاة بدعوى الحفاظ على الشرف، مؤكداً أن القتل جريمة، وأنه لا يجوز لأي شخص أن يُنصِّب نفسه قاضياً ومنفذاً للعقوبة في الوقت نفسه، كما رفض «مركز الأزهر» مدح الجاني أو تقديم فعلته بوصفها دليلاً على الغيرة أو الرجولة، مشدداً على أنه «لا عقوبة خارج إطار القانون».

من جانبها، أكدت الدكتورة سوسن فايد، أستاذة علم النفس في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن الواقعة «لا يمكن فصلها عن سياقها الثقافي والاجتماعي»، إذ إن بعض المناطق الريفية والشعبية «ما زالت تحتفظ بموروثات قديمة تربط مفهوم الشرف بجسد المرأة، وتتعامل مع العنف بوصفه وسيلة لمحو ما تراه عاراً».

وأضافت سوسن فايد لـ«الشرق الأوسط» أن «المتهم، وفق ما ظهر من المعلومات الأولية، لم يحاول إنكار الجريمة، بل بدا مقتنعاً بأنه أدى ما كان يجب عليه فعله»، عادَّة أن هذا الموقف يعكس استمرار ثقافة ترى القتل حلاً، وتمنح مرتكبه قبولاً اجتماعياً تحت لافتة (غسل العار).

وأشارت إلى أن «التعليقات المؤيدة للمتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تكشف وجود فئة ما زالت تتقبل هذه الأفكار»، لكنها حذرت من «اعتبار اتجاهات المجتمع الافتراضي ممثلة بالضرورة للمجتمع كله، في ظل وجود أصوات كثيرة أدانت الجريمة ورفضت تبريرها».

وتواصل جهات التحقيق كشف ملابسات مقتل الفتاة، والاستماع إلى أقوال أفراد أسرتها، وفحص الأدلة والتقارير المتعلقة بالواقعة، تمهيداً لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة حيال المتهم.

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