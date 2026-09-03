الكوميدي الليبي «كافو» يترك ضحكة أخيرة... ويرحل

خيّم الحزن على الوسطين الفني والثقافي في ليبيا عقب رحيل الفنان خالد كافو، عن عمر ناهز 61 عاماً، إثر أزمة قلبية ألمّت به ونُقل على إثرها إلى المستشفى، لتُطوى برحيله صفحة بارزة من تاريخ المسرح والدراما الليبية، حافلة بابتسامة حُفرت في ذاكرة الجمهور.

توفى كافو إثر أزمة قلبية ألمّت به ونُقل على إثرها إلى المشفى (صفحات موثقة على مواقع التواصل الاجتماعي)

وترك الراحل بصمة جليّة في الوجدان الفني الليبي عبر مسيرة حافلة، قدّم خلالها تجسيداً لافتاً لشخصيات كوميدية ودرامية؛ خصوصاً في مسلسلي «هي هكي» و«زنقة الريح»، وصولاً إلى أحدث تجاربه الدرامية في «أعراض انسحاب» و«القرار».

وعبّر المخرج الليبي أسامة رزق عن صدمته الشديدة لفقدان كافو، وقال إن الراحل «سيظل راسخاً في ذاكرة الليبيين، بالنظر إلى ما تركه من إرث فني متنوع، خصوصاً في الأعمال الكوميدية التي قدّمها إلى جانب الفنان عبد الباسط بوقندة ضمن ثنائي مدهش، تمكنا من خلاله من تطوير مجال المنوعات المرئية، الذي كان سائداً في ذلك الوقت».

وأوضح رزق، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن هذا النوع من الأعمال كان يجمع بين المشاهد التمثيلية والاسكتشات الغنائية، مشيراً إلى أن كافو وبوقندة أسهما في تطوير هذا اللون الفني ونقله إلى مستوى مختلف، إذ لم يعد يقتصر على الاسكتشات والمونولوج الغنائي، بل أصبح يتضمن مشاهد من «البلاك كوميدي» تتسم بقدر أكبر من الرمزية وتوظف أدوات تمثيلية أكثر تطوراً. وكانت هذه الأعمال تعرض خلال شهر رمضان، مباشرة بعد الإفطار.

وتحدث عن أن الفقيد كان محبوباً جداً ويتمتع بشعبية كبيرة، لما اتسم به من خفة دم ودماثة أخلاق، مضيفاً: «عمل معي في الجزء الأول من مسلسل (زنقة الريح) عام 2019، وقدم من خلاله دوراً بعيداً عن الكوميديا، ليقدم لوناً مختلفاً. كان يتجاوب معي بشكل كبير، وكان ظهوره رائعاً».

كما قدّم كافو أعمالاً فنية وسينمائية متنوعة، من بينها أفلام «السوق» و«المتسول» و«ليلة في القمر»، فضلاً عن تقديم أعمال تلفزيونية ومسرحية متعددة.

ونعى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، كافو، وقال في بيان، الخميس، إن «الساحة الفنية الليبية فقدت برحيله أحد الوجوه التي ارتبطت بأعمال وحضور، تركا أثراً لدى الجمهور، وستبقى مسيرته حاضرة في ذاكرة من عرفوه وتابعوا أعماله».

كما نعى ليبيون عديدون على مواقع التواصل الاجتماعي الفنان كافو وودّعوه وداعاً حاراً، معربين عن حزنهم لفقدانه واستذكارهم لما تركه من أثر في ذاكرة الجمهور الليبي.

ليبيون عديدون ينعون كافو الذي أضحكهم وأبكاهم (صفحات موثقة على مواقع التواصل الاجتماعي)

وقالت الناشطة والمدونة الليبية أحلام بن طابون: «رحل الفنان الذي ضحّك الليبيين في ليالي رمضان، وخلّف في بيوتنا ذكريات حلوة وضحكات عمرنا ما ننسوها. كافو كان فناناً قريباً من الناس، دخل بيوتنا بفنّه وخفة دمه، واليوم نفقد واحداً من الوجوه التي تركت بصمة في ذاكرة الليبيين».

وقال الكاتب ورئيس تحرير «بوابة الوسط» الليبية، بشير زعبيه، إن الساحة الفنية الليبية فقدت «أبرز فناني الكوميديا برحيل الفنان خالد كافو الذي داهمته أزمة قلبية مفاجئة أدخل على أثرها غرفة العناية، لكن القلب لم يصمد طويلاً فانتقل إلى جوار ربه».

وأضاف زعبيه أن الراحل المحبوب كافو «كانت له شخصيته المميزة ذات القدرة الكبيرة على التقمص والأداء المقنع غير المتكلف، وله جمهوره العريض الذي كان يتابع بشغف أعماله المنوعة بين مسلسلات واسكتشات وبرامج تلفزيونية وإذاعية، وقد ترك إرثاً مهماً من الأعمال الكوميدية، تثري وتعزز المكتبة الفنية الليبية».

من بين الأفلام التي قدمها كافو «السوق» و«المتسول» و«ليلة في القمر» (صفحات موثقة على مواقع التواصل الاجتماعي)

وذهبت صفحات ليبية عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها «ليبيا فقط»، إلى أن «الموجع أن بعض الراحلين لا يأخذهم الموت وحدهم، بل يأخذ معهم شيئاً من أيامنا؛ نودّع لقطات من ذكرياتنا في رمضان وضحكات ومشاهد وكلمات حفظناها دون أن نشعر».

وانتهت قائلة: «كبرنا نحن، وبقي هو في ذاكرتنا كما عرفناه بوجهه البشوش وضحكته وروحه الخفيفة حتى قبل موته بدقائق؛ اليوم حين يُوارى الثرى، نشعر وكأن صفحة من طفولتنا تُطوى معه إلى الأبد».