بسبب طفلي هاري وميغان مدرسة بريطانية تشدد قواعد الخصوصية... وتحذير صارم للأهالي

من المقرر أن يلتحق طفلا الأمير هاري، وميغان ماركل بمدرسة خاصة في المملكة المتحدة، ما استدعى إصدار إدارة إحدى المدارس البريطانية تحذيراً للأهالي يتضمن قواعد جديدة وصارمة تتعلق بالتعامل مع الطلاب من العائلات ذات الشهرة الكبيرة.

وقالت المعلقة الملكية كينسي شوفيلد لموقع «بيج سيكس» إن سكان منطقة كوتسوولدز، وهي منطقة ريفية راقية في بريطانيا كان دوق ودوقة ساسكس يبحثان عن منزل فيها، تلقوا رسائل من مسؤولي إحدى المدارس بشأن قواعد جديدة تتعلق بالطلاب ذوي الشهرة العالية.

المدرسة تشدد قواعد الخصوصية

وقالت شوفيلد إن الرسالة الموجهة إلى العائلات تضمنت، في جوهرها، تنبيهاً إلى أن بعض العائلات التي تنضم إلى المدرسة قد تحظى، من وقت إلى آخر، بمستوى أكبر من اهتمام الجمهور، ووسائل الإعلام.

وأوضحت الرسالة أن المدرسة تسعى إلى ضمان تمتع جميع الأطفال بالحياة المدرسية في «بيئة آمنة، وسعيدة، وخاصة».

كما ذكّرت الإدارة الأهالي ومقدمي الرعاية بعدم تصوير الأطفال الآخرين، أو تسجيل مقاطع فيديو لهم من دون الحصول على إذن، وعدم مشاركة الصور أو المعلومات أو التفاصيل المتعلقة بالطلاب أو عائلاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت شوفيلد إلى أن مصدراً أخبرها بأن هاري وميغان «تواصلا مع مدارس عدة» قبل انتقالهما من الولايات المتحدة إلى بريطانيا.

ولم يكشف موقع «بيج سيكس» اسم المدرسة التي أرسلت الرسائل، حفاظاً على الخصوصية، لكنه أكد أن طفلي هاري وميغان يلتحقان بمدرسة مختلفة عن تلك التي أرسلت التنبيه إلى الأهالي.

آرتشي وليليبت يبدآن الدراسة في بريطانيا

كان هاري وميغان يعيشان مع طفليهما، آرتشي، البالغ 7 سنوات، وليليبت، البالغة 5 سنوات، في مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا لمدة ست سنوات، بعد تخليهما عن واجباتهما الملكية عام 2020.

وأثار الزوجان ضجة في وقت سابق من هذا الشهر عندما أُعلن أنهما سيعودان إلى إنجلترا لفترة «ممتدة».

وأفادت مصادر بأن هاري أراد أن يعيش طفلاه بالقرب من والده، الملك تشارلز، كما يريد أن يبنيا علاقات مع أفراد آخرين من العائلة المالكة.

وكان هاري وميغان قد غادرا منزلهما في مونتيسيتو بهدوء الأسبوع الماضي، واستقلا طائرة خاصة مستأجرة في رحلة إلى المملكة المتحدة.

هاري وميغان بحثا عن منزل في كوتسوولدز

لم يتضح على الفور المكان الذي استقر فيه هاري وميغان، لكن «بيج سيكس» كشف في وقت سابق أنهما كانا يبحثان عن منزل في منطقة كوتسوولدز في وقت سابق من هذا العام.

وقال الصحافي الملكي توم سايكس للموقع إن هاري كان منجذباً إلى المنطقة، لأنها تضم منزل هايغروف، مقر إقامة الملك تشارلز والملكة كاميلا.

وأضاف سايكس أن هاري نشأ هناك مع والده، وشقيقه، ولديه ذكريات سعيدة عن المنطقة.

وتشتهر منطقة كوتسوولدز، الواقعة في جنوب غربي إنجلترا، بكونها وجهة مفضلة لأصحاب المنازل من المشاهير، ومن بينهم ديفيد وفيكتوريا بيكهام، وكيت موس، وسيمون كاول.

وفي المقابل، تقع منطقة كوتسوولدز على مسافة نحو ساعتين بالسيارة من وندسور، حيث يعيش شقيق هاري، الأمير ويليام مع زوجته كيت ميدلتون، وأطفالهما الثلاثة، الأمير جورج، والأميرة شارلوت، والأمير لويس.

ملياردير بريطاني ساعد هاري وميغان في الانتقال

وكان «بيج سيكس» قد كشف حصرياً أن هاري وميغان استعانا بالملياردير البريطاني إيان ويس، العامل في مجال صناديق التحوط، للمساعدة في تمويل انتقالهما إلى بريطانيا، رغم أنه لا يُعتقد أنه يتكفل بكامل نفقات إقامتهما هناك.

ويعتزم الزوجان، وفق ما أُعلن، البقاء في المملكة المتحدة لفترة «ممتدة»، في خطوة تمثل عودة لافتة لهاري وميغان إلى بريطانيا بعد سنوات من الإقامة في الولايات المتحدة.