«غاضب»... الأمير هاري لا يزال ينتظر اعتذاراً من عائلته

أثارت عودة الأمير هاري إلى بريطانيا آمالاً في إمكانية رأب الصدع مع عائلته، لكنه لا يزال، وفقاً لمقربين منه، «غاضباً بشدة» ويتمسك بمطلبه الحصول على اعتذار من بعض أفراد العائلة المالكة. وفقاً لصحيفة «إيفنينغ ستاندرد».

ويبدو أن عودة الأمير هاري إلى بريطانيا لم تحمل معها المصالحة التي كان البعض يأملها. فبعد ستة أعوام على مغادرته البلاد، لا يزال دوق ساسكس يشعر بالغضب تجاه عدد من أفراد العائلة المالكة، وينتظر منهم اعتذاراً، وفقاً لما نقلته صحيفة «ميل أون صنداي» عن مصدر مطلع.

وعاد هاري وزوجته ميغان ماركل وطفلاهما، آرتشي وليليبت، إلى بريطانيا للعيش فيها، في خطوة تمثل تحولاً لافتاً في حياة الأسرة التي غادرت البلاد عام 2020، بعد تخلي الزوجين عن مهامهما الملكية وانتقالهما إلى الولايات المتحدة.

وكانت عودة هاري قد أثارت آمالاً بإمكانية إصلاح علاقته بشقيقه الأكبر الأمير ويليام، وكذلك فتح صفحة جديدة مع والده الملك تشارلز الثالث. إلا أن الخلافات التي تصاعدت خلال السنوات الماضية لا تبدو منتهية.

ووصلت العلاقات بين هاري وكبار أفراد العائلة المالكة إلى أدنى مستوياتها بعد انتقاله إلى الولايات المتحدة، خصوصاً عقب مقابلات تلفزيونية عدة، من بينها حديثه مع الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري، إلى جانب ما كشفه في مذكراته «سبير» (Spare) من تفاصيل شخصية ومثيرة للجدل.

ونقلت «ميل أون صنداي» عن المصدر أن أصدقاء هاري كانوا يتوقعون أن يجدوه أكثر ندماً وتواضعاً بعد عودته، لكنهم فوجئوا باستمرار غضبه تجاه بعض أفراد العائلة.

وقال المصدر إن هاري لا يزال يشعر بالإحباط من «الرجال أصحاب البدلات الرمادية» المحيطين بوالده، كما أنه «لا يزال يتوقع اعتذاراً».

ورغم عودته إلى بلاده، يبدو أن هاري لم يغير كثيراً من مواقفه السابقة. وقد تكون العودة فرصة لبدء صفحة جديدة، لكن المصالحة، على ما يبدو، لا تزال تحتاج إلى أكثر من مجرد العودة إلى الوطن.