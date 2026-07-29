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يوميات الشرق

«الحج» السعودية تطلق «بوابة رقمية» للتكامل بين الجهات المحلية والدولية

تعزز كفاءة الأعمال وترتقي بتجربة الشركاء

تهدف «البوابة» إلى تنظيم عمليات التكامل وتوحيد إجراءاتها ضمن إطار موحد (واس)
تهدف «البوابة» إلى تنظيم عمليات التكامل وتوحيد إجراءاتها ضمن إطار موحد (واس)
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«الحج» السعودية تطلق «بوابة رقمية» للتكامل بين الجهات المحلية والدولية

تهدف «البوابة» إلى تنظيم عمليات التكامل وتوحيد إجراءاتها ضمن إطار موحد (واس)
تهدف «البوابة» إلى تنظيم عمليات التكامل وتوحيد إجراءاتها ضمن إطار موحد (واس)

أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية، الأربعاء، «بوابة التكاملات» لتكون حلاً رقمياً موحداً لإدارة وتنسيق التكامل مع الجهات الحكومية والخاصة على المستويين المحلي والدولي، بما يعزز كفاءة الأعمال ويرسخ حكومة تبادل البيانات ويرتقي بتجربة الشركاء، تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030» و«برنامج خدمة ضيوف الرحمن».

وأوضحت أن البوابة تهدف إلى تنظيم عمليات التكامل وتوحيد إجراءاتها ضمن إطار موحد يشمل تقييم المخاطر، ومتطلبات الأمن السيبراني، واتفاقيات مشاركة البيانات، كذلك إجراءات الربط التقني وتبادل البيانات، مما يعزز موثوقية التكامل، ويرتقي بجودة التشغيل، ويسهم في تسريع الإجراءات بين الوزارة وشركائها.

وتوفر «بوابة التكاملات» نقطة دخول موحدة تتيح للشركاء التكامل مع الخدمات الرقمية للوزارة، من خلال استكشاف واجهات البرمجة، وتقديم طلبات التكامل، وإدارة صلاحيات الوصول، إضافةً إلى متابعة الطلبات والبلاغات عبر تجربة موحدة تدعم كفاءة الإجراءات، وتعزز حوكمة التكاملات الرقمية.

وأشارت الوزارة إلى أن البوابة تختصر الوقت والجهد على الجهات الشريكة، من خلال إنجاز متطلبات التكامل ومتابعتها عبر منصة رقمية واحدة حتى اكتمال إجراءات الربط، ويسهم ذلك في تسريع إطلاق الخدمات المشتركة، وتقليل تكرار الإجراءات، ورفع مستوى الوضوح، وتحسين جودة الخدمات الرقمية واستمراريتها.

وأكدت أن إطلاق البوابة الجديدة يمثل خطوة متقدمة في تطوير البنية الرقمية، وتوحيد إدارة التكاملات مع مختلف الجهات، بما يعزز موثوقية تبادل البيانات ضمن منظومة الحج والعمرة.

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