هل يفسد الغذاء بعد انتهاء صلاحية المنتج؟ إليك ما يقوله الخبراء

إذا سبق لك أن تخلصت من علبة حليب أو عبوة زبادي لمجرد انتهاء تاريخ صلاحيتها، فأنت لست وحدك. إذ يتخلص كثيرون من الطعام لمجرد التاريخ المطبوع على العبوة، مع أنه غالباً ما يكون صالحاً للأكل تماماً، وفقاً للخبراء.

ما لا يدركه معظم الناس هو أن هذه الملصقات تُشير إلى مدى طزاجة المنتج، وليس بالضرورة إلى مدى سلامته للاستهلاك.

إليك بعض النصائح التي تُساعدك على فهم ملصقات تواريخ الصلاحية على الأطعمة، والحفاظ على طعامك الصالح للأكل بعيداً عن سلة المهملات، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

لا تتخلص من كل الأطعمة منتهية الصلاحية

وتختلف الدول في طريقة وضع الملصقات الخاصة بتاريخ الصلاحية، فيُستخدم في الولايات المتحدة أكثر من 50 نوعاً مختلفاً من ملصقات تاريخ الصلاحية.

ووجدت دراسة أجرتها كلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة عام 2019 أن أكثر من 80 في المائة من المستهلكين يتخلصون من الأطعمة التي تقترب من تاريخ انتهاء صلاحيتها، ولو من حين لآخر.

وقال دونالد شافنر، خبير سلامة الأغذية في جامعة روتجرز لوكالة «أسوشييتد برس»: «تضمن ملصقات تاريخ الصلاحية جودة المنتج حتى تاريخ انتهاء الصلاحية، لكنها لا تُعنى بسلامة المنتج بشكل عام».

وتختلف تواريخ صلاحية المنتجات الغذائية من غذاء لآخر، ويحددها مُصنِّع المنتج. وقالت راشيل زيمسر، عالمة أغذية من منطقة خليج سان فرانسيسكو، التي تُساعد شركات الأغذية في تصميم وإطلاق وتسويق منتجات غذائية جديدة: «تعتمد هذه التواريخ على الوقت الذي يعتقد فيه المُصنِّع أن المنتج سيكون في أفضل حالاته من حيث المذاق والجودة».

عبوات الطعام تساعد في تحديد مدة صلاحيته

الأطعمة المعلبة غير المفتوحة، مثل الفاصوليا والطماطم والفواكه والخضراوات، وأي طعام سائل معبأ في درجة حرارة الغرفة، تدوم لسنوات بعد التاريخ المطبوع على العبوة. وينطبق الأمر نفسه على علب حليب الصويا أو حليب اللوز، أو أي طعام عولج حرارياً وأُغلق بإحكام ليظل آمناً دون تبريد.

كما تتمتع المواد الغذائية الجافة، مثل البسكويت والمقرمشات والحبوب، بفترة صلاحية طويلة لأن انخفاض نسبة الرطوبة فيها يمنع نمو البكتيريا. وتقول زيمسر: «يمكن للناس استخدام تقديرهم الأمثل من خلال شمّ المنتج وتذوّقه، فالبسكويت الجاف، وما شابهه، قد يكون قديماً، لكنه لن يُمرضك إذا تناولته».

لكن ينبغي اتخاذ احتياطات إضافية مع اللحم البقري والدجاج والسمك. قد تفسد هذه الأطعمة حتى لو كانت في الثلاجة، لكن تغليفها بإحكام بالبلاستيك وتجميدها قبل تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على عبوتها قد يُساعد في إطالة مدة صلاحيتها.

وأضافت زيمسر: «تحتاج معظم البكتيريا إلى الرطوبة والهواء لتنمو وتتكاثر، لذا فإن المنتجات شديدة الجفاف تدوم لفترة أطول، لكنني لا أنصح بالمخاطرة مع اللحوم».

هل يمكنك تناول الطعام منتهي الصلاحية؟

هناك بعض المنتجات يمكن تناولها حتى بعد مرور وقت على تاريخ الصلاحية:

المواد الجافة والمعلبات: تظل صالحة وآمنة لأشهر طويلة بعد التاريخ المكتوب إذا كانت العبوة سليمة ولا توجد عليها أي أضرار.

حليب الأطفال (حليب الرضع): هو المنتج الوحيد الذي يجب الالتزام بتاريخ انتهائه بدقة والتخلص منه فوراً إن تجاوز التاريخ.

قاعدة الفحص: إذا ظهرت على الطعام علامات التلف مثل الرائحة الكريهة، والتغير في الملمس، والطعم غير المستساغ، أو ظهور العفونة، فيجب التخلص منه فوراً بغض النظر عن التاريخ.

معظم الملصقات تركز على جودة الطعام لا على سلامته

بشكل عام، ينبغي على الناس استخدام تقديرهم الشخصي والبحث عن علامات مثل العفن والروائح الغريبة والألوان غير المألوفة لتحديد ما إذا كان ينبغي التخلص من الطعام أم لا. واتبعوا حاسة التذوق لديكم.

ويقول شافنر: «مارسوا تدوير مخزونكم الغذائي، واشتروا كميات مناسبة من الطعام، ولا تشتروا كميات كبيرة لن تستطيعوا تناولها. فمن يرغب بتناول طعام رديء الجودة؟».