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يوميات الشرق

إيرادات فيلم «الأوديسة» تتخطى تكلفة إنتاجه بعد أيام من طرحه

حقق 264.1 مليون دولار منذ بداية عرضه عالمياً

أوديسيوس يعود إلى وطنه عقب حرب طروادة، حيث يواجه خلالها آلهة ووحوشاً وعواصف وتحديات مأساوية (أ.ب)
أوديسيوس يعود إلى وطنه عقب حرب طروادة، حيث يواجه خلالها آلهة ووحوشاً وعواصف وتحديات مأساوية (أ.ب)
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إيرادات فيلم «الأوديسة» تتخطى تكلفة إنتاجه بعد أيام من طرحه

أوديسيوس يعود إلى وطنه عقب حرب طروادة، حيث يواجه خلالها آلهة ووحوشاً وعواصف وتحديات مأساوية (أ.ب)
أوديسيوس يعود إلى وطنه عقب حرب طروادة، حيث يواجه خلالها آلهة ووحوشاً وعواصف وتحديات مأساوية (أ.ب)

أعلنت شركة «يونيفرسال بيكتشرز» أن فيلم «الأوديسة» للمخرج كريستوفر نولان حقق إيرادات بلغت 264.1 مليون دولار من مبيعات التذاكر على مستوى العالم، منها 124.5 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، في أول عطلة نهاية أسبوع لعرضه.

مات ديمون في دور أوديسيوس في مشهد من فيلم الأوديسة (شركة يونيفرسال بيكتشرز - أ.ب)

والفيلم مقتبس من الملحمة الشعرية الإغريقية القديمة لهوميروس، ويجسد مات ديمون فيه دور البطل اليوناني أوديسيوس، متتبعاً رحلته الشاقة والمحفوفة بالمخاطر للعودة إلى وطنه بعد مشاركته في حرب طروادة. والفيلم أول أعمال نولان منذ فيلمه الناجح «أوبنهايمر» في عام 2023، الذي حصد عدة جوائز أوسكار؛ من بينها جائزتا أفضل مُخرج وأفضل فيلم.

من اليسار، جيمي غونزاليس في دور سيفيوس، ومات ديمون في دور أوديسيوس، وهيميش باتيل في دور يوريلوخوس في مشهد من فيلم الأوديسة (أ.ب)

وبلغت تكلفة إنتاج الفيلم 250 مليون دولار، ونال إشادة كلٍّ من الجمهور والنقاد. ومثَّل الفيلم أكبر إيراد افتتاح فيلم عالمياً يحققه نولان على الإطلاق، دون احتساب التضخم، وثالث أعلى إيرادات له في الولايات المتحدة وكندا، بعد فيلميْ «ذي دارك نايت» (فارس الظلام)، و«ذي دارك نايت رايزيز» (نهوض فارس الظلام)»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

عمال يقومون بتركيب لوحة إعلانية مرسومة يدوياً من تصميم الفنانة فيرجينيا أكسيوتي لفيلم «الأوديسة» بطولة مات ديمون في دور أوديسيوس خارج سينما أثينايون بأثينا (أ.ب)

وبدأ عشاق السينما حجز تذاكر الفيلم قبل نحو عام، بعد أن طُرحت للبيع مجموعة مختارة منها في دُور تعمل بنظام العرض «آي ماكس» ذي الشاشات الكبيرة. وأعلنت شركة آي ماكس المطوِّرة لذلك النظام أن الإقبال على التذاكر كان قوياً للغاية، مما دفع أكثر من 50 دار عرض في أنحاء أميركا الشمالية إلى إضافة عروض إضافية تمتد من منتصف الليل حتى السابعة صباحاً.

ويعتقد معظم الباحثين أن هذه الملحمة المنسوبة إلى الشاعر الإغريقي هوميروس كُتبت في القرن السابع أو الثامن قبل الميلاد، بعدما تناقلتها الأجيال شفهياً على مدى سنوات طويلة. ويركز فيلم نولان على جانب من رحلة عودة أوديسيوس إلى وطنه عقب حرب طروادة، حيث يواجه خلالها آلهة ووحوشاً وعواصف وتحديات مأساوية.

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