نتائج واعدة لدواء جديد ضد سرطان الجلد

كشف باحثون من معهد هانتسمان للسرطان بجامعة يوتا الأميركية عن نتائج واعدة لدواء تجريبي أظهر فعالية كبيرة في مكافحة سرطان الجلد الميلانيني، أحد أكثر أنواع سرطان الجلد عدوانية.

وأوضح الباحثون أن الدواء، المعروف باسم «داراكسونراسيب (Daraxonrasib)»، قد يفتح الباب أمام خيار علاجي جديد للمرضى الذين يفتقرون إلى علاجات موجهة فعالة، ونُشرت النتائج، الجمعة، في دورية «Cancer Research».

وينشأ سرطان الجلد الميلانيني في الخلايا الصبغية (الميلانينية) المسؤولة عن إنتاج صبغة الميلانين التي تمنح الجلد لونه. ورغم أنه أقل شيوعاً من الأنواع الأخرى لسرطان الجلد، فإنه الأكثر قدرة على الانتشار إلى أعضاء الجسم، إذا لم يُكتشف ويُعالج مبكراً. وتشمل عوامل الخطر التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية، وحروق الشمس المتكررة، والتاريخ العائلي للمرض، إضافة إلى بعض الطفرات الجينية، مثل «BRAF» و«NRAS».

ويعتمد علاج سرطان الجلد الميلانيني على مرحلة تقدم المرض، وقد يشمل الجراحة أو العلاج المناعي أو العلاجات الموجهة.

وركزت الدراسة على سرطان الجلد الميلانيني الناجم عن طفرات في جين «NRAS»، وهو نوع يمثل نحو 25 في المائة من حالات المرض، ويتميز بصعوبة علاجه بعد فشل العلاج المناعي.

ويعمل «داراكسونراسيب» على تثبيط بروتين «RAS»، المسؤول عن تحفيز نمو الخلايا السرطانية عند تعرضه للطفرات، بما في ذلك بروتين «NRAS».

واختبر الباحثون الدواء في مجموعة واسعة من النماذج قبل السريرية، شملت عينات أورام مأخوذة من مرضى، وأظهرت النتائج استجابة قوية في جميع النماذج التي تحمل طفرات «NRAS»، مع حدوث انكماش واضح في الأورام، وهي نتيجة نادرة في هذا النوع من السرطان.

وأشار الفريق إلى أن الدواء يكتسب أهمية إضافية بعدما أظهر سابقاً نتائج مشجعة في تجربة سريرية من المرحلة الثالثة لعلاج سرطان القنوات البنكرياسية الغدي النقيلي؛ إذ أسهم في مضاعفة متوسط العمر المتوقع للمرضى.

وقال الباحثون إن نجاح الدواء في استهداف السرطانات المرتبطة بطفرات «RAS» يشير إلى بداية مرحلة جديدة في علاج هذه الأورام، مؤكدين أن النتائج تدعم إمكانية استخدامه مستقبلاً لعلاج مرضى سرطان الجلد الميلانيني.

وأضافوا أن المرحلة المقبلة ستركز على تطوير علاجات مركبة تعتمد على «داراكسونراسيب» إلى جانب أدوية أخرى للحد من مقاومة العلاج، وتعزيز قوة الاستجابة، وإطالة مدتها، تمهيداً لإطلاق تجارب سريرية تستهدف المرضى غير المؤهلين للعلاج المناعي أو الذين لم يستجيبوا له.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تمثل خطوة مهمة نحو توفير أول علاج موجه فعال لمرضى سرطان الجلد الميلانيني المرتبط بطفرات «NRAS»، بما قد يسهم في توسيع الخيارات العلاجية وتحسين فرص البقاء على قيد الحياة لدى هذه الفئة من المرضى.