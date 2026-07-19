حزن بالوسط الفني بمصر لرحيل الفنان أحمد عبد القوي

غيب الموت الفنان المصري الشاب أحمد جلال عبد القوي، بعد إعلان إصابته بمرض السرطان بأيام قليلة، وأعلن خبر الوفاة شقيقه الأكبر محمد جلال عبد القوي، عبر حسابه على «فيسبوك».

وعقب الإعلان عن الوفاة، خيمت حالة من الحزن على الوسط الفني بمصر، وتصدر اسم أحمد جلال عبد القوي نجل الكاتب محمد جلال عبد القوي الذي قدم أعمالاً عدة دونت بمسيرة الدراما المصرية، «الترند» على موقعي «إكس»، و«غوغل» الأحد، في مصر، ونعى الراحل بكلمات مؤثرة عدد من زملائه عبر حساباتهم بـ«السوشيال ميديا»، من بينهم منة تيسير، ومدحت تيخا، وعلاء مرسي، كما عبر بعض أصدقاء والده عن صدمتهم لرحيل نجله الفنان الشاب.

وشُيعت جنازة الفنان الراحل، ظهر الأحد، بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويقتصر العزاء على صلاة الجنازة، وفي المقابر أو عبر الرسائل، وفق ما كتب شقيقه.

أحمد جلال عبد القوي مع الفنان نور الشريف (فيسبوك)

وقبل أيام وعقب إعلان خبر إصابته بمرض السرطان، شكر أحمد جلال عبد القوي عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك» كل من اطمأن عليه، وكتب في منشور آخر «الوقت عامل مهم في كل الأحوال... المهم غيروا السيرة»، مضيفاً في منشور أخير له «مسألة وقت».

وأكد الناقد الفني المصري سمير الجمل أن الراحل كان «فناناً موهوباً وشابا مهذباً، واجتاز الفرصة التي مُنحت له في مسلسل (حضرة المتهم أبي) بنجاح، وحاز على إشادات جماهيرية ونقدية بالغة حينها، لكنه لم يحظ فيما بعد بفرص مشابهة كي يثبت موهبته ووجوده».

وأضاف الجمل لـ«الشرق الأوسط» أن «والد الفنان الراحل ساعده في الانطلاقة الأولى، لكن ظروف مرضه حالت دون مواصلة مسيرته بشكل طبيعي، ولم يأخذ فرصته كاملة، وبات وكأنه لم يظهر رغم فهمه ووعيه، ونشأته في بيت كاتب كبير، لكن يبقى الوسط الفني له قوانين لا يستطيع كل شخص اقتحامها»، حسب تعبيره.

ونعت صفحات «سوشيالية» عدة أحمد جلال عبد القوي، واستعاد البعض مشاهد من لقاءات إعلامية للفنان الراحل، من بينها حواره مع المذيعة ياسمين عز في برنامج «كلام الناس»، والذي أكد خلاله أن نجوميته في «حضرة المتهم أبي» لم تستغل ربما بسبب الكسل والغرور.

وكشف الراحل عن تقديمه لمسلسلات خارج مصر بسبب احتياجه للمال في وقت آثر فيه العزلة والعيش بمفرده بعد حالة نفسية صعبة واجهها إثر إجرائه عملية جراحية في العمود الفقري اضطرته للاعتماد على المسكنات لفترة طويلة لتفادي الألم، مشيراً إلى أن العمل الفني لم يكن يعنيه بقدر رغبته في تحصيل المال وقتها.

وأشار أحمد عبد القوي إلى أن الفنان الراحل نور الشريف تنبأ بنجوميته، لافتاً إلى أن والده لم يكن ينصحه بل كان يوجهه، وأنه كان شخصاً صارماً في التعامل.

وشارك أحمد جلال عبد القوي، في أعمال عدة من تأليف والده محمد جلال عبد القوي، حيث ظهر في طفولته بمسلسل «حياة الجوهري» مع يسرا، كما شارك في مسلسل «الليل وآخره» مع يحيى الفخراني، وكانت انطلاقته الحقيقية في التمثيل عبر مسلسل «حضرة المتهم أبي» مع نور الشريف، وفق نقاد، بينما كان آخر أعماله مسلسل «صانع الأحلام» قبل 7 سنوات.