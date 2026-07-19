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يوميات الشرق

حزن بالوسط الفني بمصر لرحيل الفنان أحمد عبد القوي

«الليل وآخره» و«حضرة المتهم أبي» من أبرز أعماله

الفنان أحمد جلال عبد القوى شارك في العديد من الأعمال الفنية (فيسبوك)
الفنان أحمد جلال عبد القوى شارك في العديد من الأعمال الفنية (فيسبوك)
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حزن بالوسط الفني بمصر لرحيل الفنان أحمد عبد القوي

الفنان أحمد جلال عبد القوى شارك في العديد من الأعمال الفنية (فيسبوك)
الفنان أحمد جلال عبد القوى شارك في العديد من الأعمال الفنية (فيسبوك)

غيب الموت الفنان المصري الشاب أحمد جلال عبد القوي، بعد إعلان إصابته بمرض السرطان بأيام قليلة، وأعلن خبر الوفاة شقيقه الأكبر محمد جلال عبد القوي، عبر حسابه على «فيسبوك».

وعقب الإعلان عن الوفاة، خيمت حالة من الحزن على الوسط الفني بمصر، وتصدر اسم أحمد جلال عبد القوي نجل الكاتب محمد جلال عبد القوي الذي قدم أعمالاً عدة دونت بمسيرة الدراما المصرية، «الترند» على موقعي «إكس»، و«غوغل» الأحد، في مصر، ونعى الراحل بكلمات مؤثرة عدد من زملائه عبر حساباتهم بـ«السوشيال ميديا»، من بينهم منة تيسير، ومدحت تيخا، وعلاء مرسي، كما عبر بعض أصدقاء والده عن صدمتهم لرحيل نجله الفنان الشاب.

وشُيعت جنازة الفنان الراحل، ظهر الأحد، بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويقتصر العزاء على صلاة الجنازة، وفي المقابر أو عبر الرسائل، وفق ما كتب شقيقه.

أحمد جلال عبد القوي مع الفنان نور الشريف (فيسبوك)

وقبل أيام وعقب إعلان خبر إصابته بمرض السرطان، شكر أحمد جلال عبد القوي عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك» كل من اطمأن عليه، وكتب في منشور آخر «الوقت عامل مهم في كل الأحوال... المهم غيروا السيرة»، مضيفاً في منشور أخير له «مسألة وقت».

وأكد الناقد الفني المصري سمير الجمل أن الراحل كان «فناناً موهوباً وشابا مهذباً، واجتاز الفرصة التي مُنحت له في مسلسل (حضرة المتهم أبي) بنجاح، وحاز على إشادات جماهيرية ونقدية بالغة حينها، لكنه لم يحظ فيما بعد بفرص مشابهة كي يثبت موهبته ووجوده».

وأضاف الجمل لـ«الشرق الأوسط» أن «والد الفنان الراحل ساعده في الانطلاقة الأولى، لكن ظروف مرضه حالت دون مواصلة مسيرته بشكل طبيعي، ولم يأخذ فرصته كاملة، وبات وكأنه لم يظهر رغم فهمه ووعيه، ونشأته في بيت كاتب كبير، لكن يبقى الوسط الفني له قوانين لا يستطيع كل شخص اقتحامها»، حسب تعبيره.

ونعت صفحات «سوشيالية» عدة أحمد جلال عبد القوي، واستعاد البعض مشاهد من لقاءات إعلامية للفنان الراحل، من بينها حواره مع المذيعة ياسمين عز في برنامج «كلام الناس»، والذي أكد خلاله أن نجوميته في «حضرة المتهم أبي» لم تستغل ربما بسبب الكسل والغرور.

وكشف الراحل عن تقديمه لمسلسلات خارج مصر بسبب احتياجه للمال في وقت آثر فيه العزلة والعيش بمفرده بعد حالة نفسية صعبة واجهها إثر إجرائه عملية جراحية في العمود الفقري اضطرته للاعتماد على المسكنات لفترة طويلة لتفادي الألم، مشيراً إلى أن العمل الفني لم يكن يعنيه بقدر رغبته في تحصيل المال وقتها.

وأشار أحمد عبد القوي إلى أن الفنان الراحل نور الشريف تنبأ بنجوميته، لافتاً إلى أن والده لم يكن ينصحه بل كان يوجهه، وأنه كان شخصاً صارماً في التعامل.

وشارك أحمد جلال عبد القوي، في أعمال عدة من تأليف والده محمد جلال عبد القوي، حيث ظهر في طفولته بمسلسل «حياة الجوهري» مع يسرا، كما شارك في مسلسل «الليل وآخره» مع يحيى الفخراني، وكانت انطلاقته الحقيقية في التمثيل عبر مسلسل «حضرة المتهم أبي» مع نور الشريف، وفق نقاد، بينما كان آخر أعماله مسلسل «صانع الأحلام» قبل 7 سنوات.

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يوميات الشرق

أداة ذكية تتنبأ بالربو المزمن لدى الأطفال

الربو من أكثر الأمراض المزمنة شيوعاً في مرحلة الطفولة (جامعة ألبرتا)
الربو من أكثر الأمراض المزمنة شيوعاً في مرحلة الطفولة (جامعة ألبرتا)
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أداة ذكية تتنبأ بالربو المزمن لدى الأطفال

الربو من أكثر الأمراض المزمنة شيوعاً في مرحلة الطفولة (جامعة ألبرتا)
الربو من أكثر الأمراض المزمنة شيوعاً في مرحلة الطفولة (جامعة ألبرتا)

أظهرت دراسة أميركية أن أداة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكنها مساعدة أطباء الأطفال على التنبؤ بدقة أكبر بخطر إصابة الأطفال بالربو المزمن.

وأوضح باحثون من معهد ريجينستريف البحثي في الولايات المتحدة أن الأداة توفر وسيلة عملية منخفضة التكلفة لتعزيز التشخيص المبكر للربو لدى الأطفال، دون الحاجة إلى إجراء فحوصات إضافية أو تحميل الأطباء والمرضى أعباءً جديدة، ونُشرت النتائج، الجمعة، بدورية «Scientific Reports».

والربو المزمن لدى الأطفال هو مرض التهابي طويل الأمد يصيب الشعب الهوائية، ويؤدي إلى تضيقها وتكرار نوبات السعال والصفير وضيق التنفس، خصوصاً أثناء الليل، أو مع المجهود البدني، أو التعرض للمحفزات، مثل مسببات الحساسية والالتهابات الفيروسية.

ويُعدّ المرض من أكثر الأمراض المزمنة شيوعاً في مرحلة الطفولة، ولا يزال التنبؤ بالأطفال الذين ستتطوَّر لديهم أعراض الصفير أو مشكلات التنفس إلى ربو مزمن يمثل تحدياً للأطباء؛ إذ تختفي هذه الأعراض لدى بعض الأطفال مع التقدُّم في العمر، بينما يحتاج آخرون إلى متابعة وعلاج مستمرين؛ ما يجعل التقييم المبكر للمخاطر أمراً بالغ الأهمية.

وخلال الدراسة، اختبر الباحثون أداة لدعم القرار السريري تُعرف باسم «Passive Digital Marker»، وتعتمد على خوارزميات التعلم الآلي لتحليل البيانات الصحية الروتينية للأطفال، وتصنيفهم إلى فئتين؛ مرتفعي الخطورة ومنخفضي الخطورة للإصابة بالربو المستمر.

ولا تتطلب الأداة جمع أي بيانات جديدة من المريض؛ إذ تعتمد على المعلومات المسجلة مسبقاً في السجل الصحي الإلكتروني، مثل أعراض الجهاز التنفسي، والحساسية، وتاريخ استخدام الأدوية، والإصابات السابقة بعدوى الجهاز التنفسي، إضافة إلى التاريخ المرضي للعائلة. وبعد تحليل هذه البيانات، تقدم للطبيب تقييماً مبسطًا يحدد ما إذا كان الطفل معرضاً لخطر مرتفع أو منخفض للإصابة بالربو المزمن.

وأظهرت نتائج التجربة السريرية العشوائية، التي أُجريت باستخدام حالات سريرية معيارية، أن أطباء الأطفال الذين استخدموا الأداة تمكنوا من التنبؤ بالإصابة المستقبلية بالربو بدقة بلغت 83 في المائة، مقارنة بـ61 في المائة لدى الأطباء الذين اعتمدوا على التقييم التقليدي فقط. ويعزى هذا التحسن بشكل رئيسي إلى زيادة القدرة على تحديد الأطفال الذين تطور لديهم الربو المستمر لاحقاً.

وأكد الباحثون أن الأداة صُممت لدعم القرار الطبي وليس لاستبدال الطبيب؛ إذ تساعد على جمع وتحليل سنوات من البيانات الصحية المخزَّنة في السجل الصحي الإلكتروني، وتحويلها إلى تقييم واضح وسهل التفسير، بما يوفر للطبيب مصدراً إضافياً لاتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن خطر إصابة الطفل بالربو، ويدعم التشخيص المبكر والتدخل العلاجي في الوقت المناسب.

وشدد فريق الدراسة على أن التجربة أُجريت باستخدام سيناريوهات سريرية معيارية، وليس في ممارسات طبية فعلية، لذلك لا تزال هناك حاجة إلى دراسات إضافية لتقييم مدى قدرة الأداة على تحسين نتائج المرضى في العيادات والمستشفيات في الواقع العملي.

مواضيع
دراسة أميركا
يوميات الشرق

نتائج واعدة لدواء جديد ضد سرطان الجلد

علاج سرطان الجلد الميلانيني يعتمد على مرحلة تقدم المرض (جامعة فلوريدا)
علاج سرطان الجلد الميلانيني يعتمد على مرحلة تقدم المرض (جامعة فلوريدا)
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نتائج واعدة لدواء جديد ضد سرطان الجلد

علاج سرطان الجلد الميلانيني يعتمد على مرحلة تقدم المرض (جامعة فلوريدا)
علاج سرطان الجلد الميلانيني يعتمد على مرحلة تقدم المرض (جامعة فلوريدا)

كشف باحثون من معهد هانتسمان للسرطان بجامعة يوتا الأميركية عن نتائج واعدة لدواء تجريبي أظهر فعالية كبيرة في مكافحة سرطان الجلد الميلانيني، أحد أكثر أنواع سرطان الجلد عدوانية.

وأوضح الباحثون أن الدواء، المعروف باسم «داراكسونراسيب (Daraxonrasib)»، قد يفتح الباب أمام خيار علاجي جديد للمرضى الذين يفتقرون إلى علاجات موجهة فعالة، ونُشرت النتائج، الجمعة، في دورية «Cancer Research».

وينشأ سرطان الجلد الميلانيني في الخلايا الصبغية (الميلانينية) المسؤولة عن إنتاج صبغة الميلانين التي تمنح الجلد لونه. ورغم أنه أقل شيوعاً من الأنواع الأخرى لسرطان الجلد، فإنه الأكثر قدرة على الانتشار إلى أعضاء الجسم، إذا لم يُكتشف ويُعالج مبكراً. وتشمل عوامل الخطر التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية، وحروق الشمس المتكررة، والتاريخ العائلي للمرض، إضافة إلى بعض الطفرات الجينية، مثل «BRAF» و«NRAS».

ويعتمد علاج سرطان الجلد الميلانيني على مرحلة تقدم المرض، وقد يشمل الجراحة أو العلاج المناعي أو العلاجات الموجهة.

وركزت الدراسة على سرطان الجلد الميلانيني الناجم عن طفرات في جين «NRAS»، وهو نوع يمثل نحو 25 في المائة من حالات المرض، ويتميز بصعوبة علاجه بعد فشل العلاج المناعي.

ويعمل «داراكسونراسيب» على تثبيط بروتين «RAS»، المسؤول عن تحفيز نمو الخلايا السرطانية عند تعرضه للطفرات، بما في ذلك بروتين «NRAS».

واختبر الباحثون الدواء في مجموعة واسعة من النماذج قبل السريرية، شملت عينات أورام مأخوذة من مرضى، وأظهرت النتائج استجابة قوية في جميع النماذج التي تحمل طفرات «NRAS»، مع حدوث انكماش واضح في الأورام، وهي نتيجة نادرة في هذا النوع من السرطان.

وأشار الفريق إلى أن الدواء يكتسب أهمية إضافية بعدما أظهر سابقاً نتائج مشجعة في تجربة سريرية من المرحلة الثالثة لعلاج سرطان القنوات البنكرياسية الغدي النقيلي؛ إذ أسهم في مضاعفة متوسط العمر المتوقع للمرضى.

وقال الباحثون إن نجاح الدواء في استهداف السرطانات المرتبطة بطفرات «RAS» يشير إلى بداية مرحلة جديدة في علاج هذه الأورام، مؤكدين أن النتائج تدعم إمكانية استخدامه مستقبلاً لعلاج مرضى سرطان الجلد الميلانيني.

وأضافوا أن المرحلة المقبلة ستركز على تطوير علاجات مركبة تعتمد على «داراكسونراسيب» إلى جانب أدوية أخرى للحد من مقاومة العلاج، وتعزيز قوة الاستجابة، وإطالة مدتها، تمهيداً لإطلاق تجارب سريرية تستهدف المرضى غير المؤهلين للعلاج المناعي أو الذين لم يستجيبوا له.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تمثل خطوة مهمة نحو توفير أول علاج موجه فعال لمرضى سرطان الجلد الميلانيني المرتبط بطفرات «NRAS»، بما قد يسهم في توسيع الخيارات العلاجية وتحسين فرص البقاء على قيد الحياة لدى هذه الفئة من المرضى.

مواضيع
أمراض أميركا
يوميات الشرق

هاي سوب سين: «نصف القمر» يرصد جوهر الأمومة خارج روابط الدم

استوحى المخرج الفيلم من مشاهدته لفيلم وثائقي (الشركة المنتجة)
استوحى المخرج الفيلم من مشاهدته لفيلم وثائقي (الشركة المنتجة)
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هاي سوب سين: «نصف القمر» يرصد جوهر الأمومة خارج روابط الدم

استوحى المخرج الفيلم من مشاهدته لفيلم وثائقي (الشركة المنتجة)
استوحى المخرج الفيلم من مشاهدته لفيلم وثائقي (الشركة المنتجة)

قال المخرج الكوري السويسري هاي-سوب سين إن فيلمه القصير «نصف القمر» (Ban Dal – Half-Moon) جاء بعد مشاهدته فيلماً وثائقياً على التلفزيون السويسري عن طفلة كورية جرى تبنّيها، ثم عادت والدتها البيولوجية لزيارتها بعد سنوات، لافتاً إلى أن أكثر ما أثار فضوله آنذاك لم يكن اللقاء نفسه، وإنما المشاعر التي يُمكن أن تعيشها الأم التي قامت بتربية الطفلة عندما تجد نفسها وجهاً لوجه أمام الأم البيولوجية.

وأضاف سين، في حوار مع «الشرق الأوسط» عبر «زووم»، أنه لم يرغب في إعادة تقديم القصة التي شاهدها، وإنما اكتفى باستلهام فكرتها الأساسية، قبل أن يُعيد كتابة الشخصيات والأحداث بالكامل وفق رؤيته الخاصة، مشيراً إلى أن ما جذبه منذ البداية هو مفهوم الأمومة بوصفه تجربة إنسانية معقدة لا يمكن اختزالها في رابطة الدم، وإنما تتداخل فيها مشاعر الرعاية والذاكرة والتضحية، ما دفعه إلى كتابة قصة جديدة تمنح هذا السؤال مساحة أوسع للتأمل.

المخرج الكوري السويسري هاي-سوب سين (الشركة المنتجة)

ويُعرض فيلم «نصف القمر» (Ban Dal – Half-Moon) ضمن برنامج «إطارات المستقبل: الجيل القادم من السينما الأوروبية» (Future Frames: Generation NEXT of European Cinema) في النسخة الحالية من مهرجان «كارلوفي فاري السينمائي الدولي» في التشيك، وتدور أحداث الفيلم حول «أنيت» التي تسافر مع ابنها بالتبني «جويل» إلى كوريا الجنوبية للقاء والدته البيولوجية للمرة الأولى، في رحلة تتحول إلى مواجهة إنسانية معقدة تفرضها اختلافات اللغة والثقافة، في حين تكشف المشاعر المكبوتة والصمت الطويل عن أسئلة تتعلق بالهوية والانتماء ومعنى الأمومة.

وأوضح المخرج الشاب أن معظم الأفلام التي تناولت التبني ركزت على الأبناء الذين يعودون للبحث عن جذورهم، في حين شعر بأن هناك زاوية أخرى تستحق أن تُروى، وهي مشاعر الأم البيولوجية والأم التي قامت بالتربية، ووجد أن الاقتراب من مشاعر كل أم منهما يمنحه مساحة أوسع للحديث عن الحب والخوف والفقد دون الادعاء بأنه يعرف ما يشعر به الشخص المتبنى.

وأكد أن «الفيلم لا يبحث عن أم جيدة وأخرى سيئة، ولا يحاول تحميل طرف واحد مسؤولية ما حدث، بل يطرح القضية بوصفها مساحة للتأمل»، لافتاً إلى أن «التبني الدولي يُثير بطبيعته أسئلة أخلاقية معقدة، فحتى العائلة التي تتبنى طفلاً بدافع الحب قد تضعه في بيئة تختلف كلياً عن جذوره وثقافته ولغته، وهو ما يجعل القضية أكبر من مجرد تحديد من أخطأ ومن أصاب».

وقال المخرج الكوري إن «الفيلم يعتمد بصورة كبيرة على الصمت»، موضحاً أنه ينتمي إلى الجيل الثاني من الكوريين المقيمين في الخارج، ويتحدث أكثر من لغة، ما جعله يدرك كيف يمكن للحواجز اللغوية أن تؤثر في العلاقات الإنسانية، لافتاً إلى أن الكلمات ليست دائماً الوسيلة الأفضل للتواصل؛ لذلك اختار أن يجعل الصمت لغة مشتركة بين الشخصيات، لأنه اللغة الوحيدة التي يستطيع الجميع فهمها، خصوصاً عندما تعجز الكلمات عن التعبير أو تصبح الترجمة غير قادرة على نقل المشاعر كما هي.

لقطة من الفيلم (الشركة المنتجة)

وكشف سين أن أصعب التحديات التي واجهته أثناء تنفيذ الفيلم تمثّلت في تصويره داخل كوريا الجنوبية، رغم أنه مشروع تخرج في جامعة زيوريخ للفنون (ZHdK) في سويسرا، ففريق العمل الأساسي الذي سافر معه اقتصر على المنتجة والممثلة السويسرية ذات الأصول التركية، لاله يافاش، التي أدت دور الأم السويسرية، في حين جرى الاعتماد على فريق محلي في كوريا لاختيار بقية الممثلين وتشكيل الطاقم الفني، ما تطلب تنسيقاً كبيراً بين فريقين يعملان في بيئتين مختلفتين.

وأضاف أن تنفيذ مشروع تخرج خارج البلد الذي يدرس فيه يحمل تحديات إنتاجية مضاعفة، لأن الفريق لا يستفيد من الإمكانات التقنية أو المعدات التي توفرها الجامعة عادة لطلابها، كما أن جميع أفراد الطاقم المحلي كانوا محترفين، وهو ما فرض ميزانية أكبر من المعتاد، مشيراً إلى أن الدعم الذي حصل عليه الفيلم من «هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية» (SRF Swiss Radio and Television) أسهم في تغطية هذه التكاليف الإضافية، وساعد على إنجاز المشروع بالصورة التي كان يطمح إليها.

ولفت إلى أن التحدي لم يكن إنتاجياً فقط، وإنما شخصي أيضاً، لأنه خاض للمرة الأولى تجربة التمثيل، مؤدياً بنفسه شخصية الابن «جويل»، رغم أنه ليس ممثلاً محترفاً، ولذلك وجد نفسه مطالباً في الوقت نفسه بالتركيز على الإخراج ومتابعة تفاصيل التصوير والإشراف على أداء بقية الممثلين، مع الحفاظ على حضوره داخل الشخصية أمام الكاميرا. ووصف هذه التجربة بأنها كانت من أصعب ما مر به خلال صناعة الفيلم، لكنها منحته فهماً أعمق للعلاقة بين الممثل والمخرج، وجعلته أكثر إدراكاً للتحديات التي يواجهها الطرفان داخل موقع التصوير.

وأشار إلى أن عرض الفيلم في مهرجان «كارلوفي فاري السينمائي الدولي» يُمثل محطة مهمة في مسيرته، لأنها تتيح للأصوات السينمائية الجديدة فرصة الوصول إلى جمهور أوسع، والالتقاء بصناع أفلام ونقاد ومنتجين من مختلف أنحاء العالم.

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