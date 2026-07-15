«الثعلب أبيض الصدر»... أول اسم لعالِم فلك يخرج من أسرار المايا

أعلنت وزارة الثقافة في غواتيمالا أنّ علماء آثار نجحوا، للمرة الأولى في التاريخ، في ترجمة رموز جدارية من أطلال حضارة المايا، كشفت عن اسم عالم فلك ورياضيات من تلك الحضارة القديمة.

وعُثر على اسم «الثعلب أبيض الصدر» في رسوم يعود تاريخها إلى المرحلة الممتدة من عام 400 قبل الميلاد إلى عام 900 ميلادي، في موقع «سان بارتولو-زولتون» الأثري الواقع على الحدود المكسيكية.

وفي هذا السياق، نقلت «سي بي إس نيوز» عن وزير الثقافة لويس مينديز قوله للصحافيين إنّ الباحثين في موقع «زولتون» عثروا على «صيغة رياضية وفلكية كاملة» وضعها «ساك تاهن واكس»، وهو الاسم الذي يُترجم إلى «الثعلب أبيض الصدر».

وأوضح مينديز أنّ هذا العمل هو الوحيد من نوعه المنسوب إلى عالِم رياضيات من عصر المايا الكلاسيكي، الذي يُعدّ ذروة حضارة أميركا الوسطى القديمة (الميزوأميركية).

وذكرت الوزارة، في بيان، أنّ هذا الاكتشاف «أصبح ممكناً بفضل التحليل الإبيغرافي (دراسة النقوش الأثرية) لأكثر من 50 نصّاً مصغَّراً في الرياضيات والفلك، مكتوبة على الجدار».

وإلى جانب تحديد اسم عالم الفلك، رصد الباحثون حسابات وجداول تستخدم وحدات زمنية فلكية وتقويمية.

وقالت الوزارة إنّ الباحثين استخدموا الرسوم والصور الفوتوغرافية وعمليات المسح الضوئي للنقوش، التي حُسِّنت رقمياً لاحقاً، ممّا كشف عن 11 رمزاً هيروغليفياً أمكن فكّها في نهاية المطاف.

وقال مينديز إنّ هذه الرموز ظهرت في «سياق يتشابك فيه الفن مع العلوم والرياضيات والفلك والحياة اليومية».

وبدأت حضارة المايا في التراجع نحو عام 900 ميلادي، حتى انهارت تماماً مع وصول الغزاة الإسبان في مطلع القرن الـ16.

وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت، العام الماضي، أنّ علماء آثار اكتشفوا بقايا مدينة تابعة لحضارة المايا، يبلغ عمرها نحو 3000 عام، في شمال غواتيمالا، وتضم أهرامات وآثاراً تاريخية.

وعام 2024، اكتشف طالب دكتوراه أميركي مدينة مترامية الأطراف تابعة للمايا داخل غابة كثيفة في المكسيك، بعدما نجح العلماء وعلماء الآثار في رصد أطلال المايا القديمة عبر إطلاق أشعة الليزر من طائرة لاختراق الغابات الكثيفة.