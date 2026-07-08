هوت دوغ «بحجم وجبة الأطفال» على متن طائرة الرئاسة الأميركية يشعل سخرية الإنترنت

تحولت وجبة عيد الاستقلال الأميركي المقدمة على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أثار حجمها الصغير استغراب المتابعين، الذين رأى بعضهم أنها أقرب إلى وجبة أطفال منها إلى وجبة تليق بالطائرة الرئاسية، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».
ونشرت مونيكا كرولي، التي عيّنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب رئيسةً للبروتوكول في الولايات المتحدة، صورة للوجبة مساء الاثنين أثناء توجه الطائرة الرئاسية إلى قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تركيا.
وكتبت كرولي تعليقاً على الصورة: «وجبة الحرية الوطنية بمناسبة مرور 250 عاماً على الاستقلال على متن (إير فورس وان)»، حيث ظهرت صينية تحمل الختم الرئاسي الأميركي وتضم قطعة همبرغر صغيرة وقطعة هوت دوغ بدت بحجم لافت مقارنة ببقية المكونات.
وسرعان ما انتشرت الصورة على نطاق واسع، لتنهال التعليقات الساخرة. وكتب أحد المستخدمين على منصة «إكس»: «يا إلهي، إنها نقانق قصيرة جداً»، فيما علّق آخر: «هذه أصغر قطعة هوت دوغ رأيتها... ماذا حدث؟ هل انتهى بك الأمر في الدرجة السياحية؟».
Patriotic Freedom 250 meal aboard AF1 pic.twitter.com/MiRLmRBkqe
— Monica Crowley (@MonicaCrowley) July 7, 2026
وركّز بعض المعلقين أيضاً على إضافة الكاتشب إلى الهوت دوغ، وهي مسألة تثير جدلاً بين عشاق هذه الوجبة في الولايات المتحدة، إذ يعتبر البعض استخدامها مخالفاً للتقاليد.
ورغم الانتقادات، رأى آخرون أن صغر حجم الوجبة منحها طابعاً طريفاً، حيث كتب أحد المتابعين: «قطعة الهوت دوغ الصغيرة هذه هي ألطف شيء رأيته في حياتي».
ولا تعد هذه المرة الأولى التي تتحول فيها تفاصيل مرتبطة بترمب إلى مادة للسخرية. فمنذ حملته الانتخابية عام 2016، واجه ترمب تعليقات متكررة حول حجم يديه، كما أثارت وجبات الطعام المقدمة على متن طائرته اهتماماً واسعاً في مناسبات سابقة.
وبعد انتخابات عام 2024، نشر ترمب الابن صورة تجمع والده مع إيلون ماسك ومايك جونسون وروبرت كينيدي الابن أثناء تناولهم وجبات من «ماكدونالدز» على متن الطائرة، في مشهد أثار جدلاً بسبب موقف كينيدي المعروف من الأطعمة السريعة.
كما أثارت صور أخرى نُشرت أخيراً من داخل «إير فورس وان» نقاشاً واسعاً، لتتحول الطائرة الرئاسية مجدداً إلى مساحة تجمع بين السياسة والطعام والسخرية الرقمية.
وبينما كانت الوجبة تهدف إلى الاحتفال بذكرى وطنية، أصبحت قطعة هوت دوغ صغيرة كافية لإطلاق موجة جديدة من التعليقات حول الرئيس الأميركي وطريقة ظهوره أمام الجمهور.