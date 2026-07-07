للمرة الأولى... إشعال النار على القمر

تعتزم وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إشعال النار على سطح القمر، في تجربة علمية غير مسبوقة. وإذا نُفّذت، فستكون هذه أول تجربة يُشعل فيها الإنسان ناراً على سطح القمر.

والهدف، وفق ما أعلنته الوكالة ونقلته «الإندبندنت»، هو التوصُّل إلى فهم أعمق لكيفية تصرّف ألسنة اللهب في حالات الطوارئ خلال بعثات برنامج «أرتميس» المأهولة المستقبلية إلى المريخ وما بعده، وهي بعثات يُتوقَّع أن تُسهم في توسيع آفاق الوجود البشري ومعرفتنا بالمنظومة الشمسية.

وتقول «ناسا»، في صفحة التجربة المعروفة باسم «إف إم 2» أو «قابلية اشتعال المواد على القمر»، إنّ «الحريق قد يُشكّل خطراً كارثياً على رحلات الفضاء والاستكشاف البشري في البيئات القصوى، لذا تُمثّل تجربة (إف إم 2) خطوة حيوية لتحديد قابلية اشتعال المواد ووضع معايير السلامة للبعثات المستقبلية».

وتشير الوكالة إلى أنّ بعض المواد غير القابلة للاشتعال على الأرض قد تصبح قابلة للاشتعال في الفضاء، نظراً إلى احتمال احتراقها عند تركيزات أقل من الأكسجين، في ظلّ الجاذبية القمرية مقارنةً بجاذبية الأرض.

وأوضحت مديرة مشروع التجربة، إيميلي جونسون، في بودكاست عام 2025، قائلةً: «ثمة مواد تميل حين تحترق إلى التساقط في كتل تُشبه قطرات الدموع الصغيرة. ويمكن تصوّر ما يعنيه ذلك في بيئة انعدام الجاذبية أو الجاذبية الجزئية، إذ تتحوَّل تلك القطرات إلى كرات نارية صغيرة قادرة على التحليق وإشعال ما تصطدم به».

وأضافت: «لذا، فإنّ فهم الخصائص المختلفة للمواد المتباينة عند مستويات مختلفة من الاشتعال أمر شديد الأهمية».

وتتصرَّف ألسنة اللهب على القمر بصورة مختلفة عمّا هي عليه على الأرض. فالشكل الكلاسيكي للهب الأرضي ينشأ عندما تسحب الجاذبية الهواء الأبرد والأكثر كثافة إلى الأسفل، وهو ما لا يحدث على القمر أو في بيئة انعدام الجاذبية على متن محطة الفضاء الدولية.

وكتبت «ناسا»، في مدوّنة لها عام 2023: «في بيئة انعدام الجاذبية لا تحدث هذه الحركة، وعلى متن المحطة الفضائية تميل الألسنة ذات الزخم المنخفض إلى أن تكون مستديرة أو حتى كروية».

أما في الجاذبية القمرية، التي تبلغ نحو سُدس جاذبية الأرض، فتكون ألسنة اللهب أكثر استدارة مقارنةً بنظيرتها على الأرض.

فكيف ستبدو هذه التجربة على أرض الواقع؟ لا داعي للقلق، فلن يُشعل أحد ناراً ضخمة. وبدلاً من ذلك، سيرسل العلماء غرفة احتراق آلية مكتفية بذاتها، وهي حجرة معدنية أسطوانية، إلى سطح القمر على متن بعثة تحمل حمولات تجارية.

وتحتوي الغرفة على 4 عيّنات اختبار مُعدّة للإشعال، مصنوعة من القطن والألياف الزجاجية وقضبان الأكريليك.

كما تضم مستشعراً للأكسجين، وجهازاً لقياس الإشعاع الكهرومغناطيسي، وكاميرات ترصد سلوك النار في ظل الجاذبية القمرية، بما في ذلك سرعة انتشارها.

وعلى مدى العقود الماضية، أُجريت تجارب عدة على الحرائق في بيئات انعدام الجاذبية، وإنما نتائجها كشفت عن أنّ «ناسا» بحاجة إلى مزيد من المعلومات.

وكتب باحثو «ناسا»، في ورقة بحثية نُشرت في وقت سابق من العام الحالي: «يُمثّل الوصول المباشر إلى القمر أفضل السبل لتقييم قابلية اشتعال المواد على سطحه. والمثالي إجراء سلسلة شاملة من اختبارات تأهيل المواد هناك، وإنما ذلك يتعيَّن تأجيله إلى حين ترسّخ الوجود البشري الممتدّ على سطح القمر».

وأشارت الورقة إلى أنّ التجربة الجديدة ستُسهم في ردم ثغرات معرفية حيوية في مجال سلامة الحرائق على متن المركبات الفضائية.

وقد تُفضي النتائج إلى تحديث معايير المواد المستخدمة في هذه المركبات.

ووفق الورقة البحثية، قد تنطلق البعثة في وقت لاحق من العام الحالي.