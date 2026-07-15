سكَّر طبيعي يسبح بين النجوم في الفضاء

اكتشف علماء سكَّراً طبيعياً يطفو في الفضاء بين النجوم، في كشف قد يُغيّر جذرياً مسار البحث عن الحياة خارج كوكب الأرض.

ورصد الباحثون مركب «الإريثرولوز»، الموجود على الأرض في التوت البرّي ومستحضرات التسمير الاصطناعي، في اتجاه مركز مجرتنا.

ووفق دراسة بعنوان «رصد سكر رباعي الكربون غير متماثل في الفضاء بين النجمي» نشرتها مجلة «نيتشر أسترونومي»، ونقلتها «الإندبندنت»، تحتلّ السكريات مكانة أساسية في الكائنات الحيّة، إذ تُشكّل العمود الفقري للحمض النووي (DNA) والحمض النووي الريبوزي (RNA)، كما تمدّ العمليات البيولوجية الرئيسة بالطاقة.

ورغم هذه الأهمية، لا يزال علماء الفلك يجهلون كيفية تشكل هذه السكّريات، سواء على الأرض أو في أي مكان آخر، إذ تشير التجارب المخبرية إلى أنها لا يمكن أن تتكوَّن في الظروف التي سبقت ظهور الحياة.

وكان علماء الفلك قد عثروا سابقاً على سكَّريات في عيّنات من النيازك والكويكبات، ممّا يشير إلى أن بعضها ربما جاء من السحابة الجزيئية البدائية التي تشكل منها النظام الشمسي. وإنما لم يُعثر من قبل على أي منها في الوسط بين النجمي، الممتدّ بين النجوم في الفضاء.

أما الآن، فقد اكتشف الباحثون هذا المُركَّب في اتجاه السحابة الجزيئية المعروفة باسم «G+0.693−0.027»، الواقعة بالقرب من مركز مجرّة «درب التبانة».

ورصد العلماء المركب من خلال عمليات مسح فائقة الحساسية أجريت باستخدام تلسكوبين قويين.

وأظهرت البيانات المستمدَّة منهما تطابقاً مع خصائص مركب «الإريثرولوز» المُقاسة في المختبر.

كما أظهرت الدراسة أن هذا السكَّر المعقد، وهو الكيتون الوحيد الممكن الذي يحتوي على 4 ذرات كربون، أكثر شيوعاً بكثير من السكَّريات المماثلة الأقل تعقيداً التي تحتوي على 3 ذرات كربون، والتي لم يعثر الباحثون على أي منها.

وقالت المؤلِّفة الرئيسة للدراسة إيزاسكون خيمينيز سيرا: «كانت هذه النتيجة غير متوقَّعة، إذ إن الرأي السائد في الكيمياء الفلكية يفترض أن الجزيئات بين النجمية تنمو في الحجم عبر الإضافة المتتالية لذرات الكربون».

ويشير ذلك إلى أنّ ما بين 0.5 و50 مليون طن من هذا السكَّر ربما وصل إلى الأرض قبل نحو 4 مليارات عام.