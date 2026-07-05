العثور على مقتنيات فضية أثرية تُباع بـ60 ألف جنيه إسترليني

حققت مجموعة من القطع الفضية الأثرية، عُثر عليها بالصدفة في منزل عائلة بمدينة إدنبرة الاسكوتلندية، نحو 60 ألف جنيه إسترليني خلال مزاد علني. وضمت المجموعة أكثر من 100 قطعة فضية بريطانية وقارية، يعود تاريخها إلى الفترة الممتدة من أوائل القرن الثامن عشر وحتى أوائل القرن العشرين. واكتشفت العائلة هذه المقتنيات أثناء استعدادها لبيع منزلها الكائن في حي «نيو تاون» بمدينة إدنبرة، حسب «بي بي سي» البريطانية.
وأفاد أفراد العائلة، الذين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، بأنهم عثروا على القطع داخل صناديق قديمة مغطاة بالغبار، بعدما ظلت محفوظة لما يقرب من قرن. وعُرضت المجموعة للبيع في دار «إلموود» للمزادات في العاصمة البريطانية لندن، وسط توقعات بأن تحقق نحو 23 ألف جنيه إسترليني، إلا أن المزاد انتهى ببيعها مقابل 59 ألفاً و761 جنيهاً إسترلينياً.
وكانت القطعة الأعلى سعراً في المجموعة هي «الدفعة رقم 15»، وهي عبارة عن طقم فاخر من أدوات المائدة الدنماركية الكلاسيكية، الذي بيع مقابل 5200 جنيه إسترليني. وظلت هذه القطع الفضية منسية عبر أجيال متعاقبة، إذ لم تكن العائلة على علم بوجودها أو بأهميتها.
وقال متحدث باسم العائلة: «نشعر بسعادة غامرة بهذه النتيجة، وقد أذهلتنا تماماً الاستجابة التي حظيت بها المجموعة».
وأضاف: «ما بدأ باكتشاف غير متوقع أثناء إفراغ منزل العائلة تحول إلى رحلة استثنائية». وتابع: «من الرائع أن تجد هذه القطع، التي ظلت مخبأة طوال عقود كثيرة. مالكون جدد يقدرون تاريخها وحرفية صناعتها». وكانت العائلة قد أوضحت في وقت سابق أنها اكتشفت المجموعة أثناء إفراغ منزل والدتهم، الذي ظل في حوزة الأسرة على مدى أجيال متعاقبة.
وقال إي كيندريك، رئيس قسم المبيعات في دار مزادات «إلموود»: «أدركنا أن هذه المجموعة مميزة منذ اللحظة الأولى التي فحصنا فيها القطع من الصناديق، لكن نتيجة اليوم فاقت توقعاتنا. إن تحقيق سعر 60 ألف جنيه إسترليني مقابل تقدير ما قبل البيع بـ23 ألف جنيه إسترليني يُظهر جاذبية المجموعات الجديدة في السوق ذات المصادر الاستثنائية. لم يقتصر إعجاب المزايدين على جودة وندرة الفضة فحسب، بل شمل أيضاً القصة الرائعة وراء اكتشافها بعد قرابة قرن من الزمان وهي مخبأة في منزل في إدنبرة. لقد كان من دواعي سرورنا إعادة هذه القطع إلى دائرة الضوء ورؤية فصل جديد لها مع هواة جمع التحف حول العالم».