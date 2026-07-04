«تحت السن» دراما اجتماعية تكشف خبايا عالم المراهقات

يكشف المسلسل المصري «تحت السن» (UNDER AGE) خبايا عالم المراهقات، ويغوص في مشكلاتهن، إذ تدور أحداثه في جو من التشويق والغموض والدراما النفسية والأزمات التي ترتبط بالدرجة الأولى بمحيط الأسرة وزملاء المدرسة، حاملاً رسالة مجتمعية مهمة.

المسلسل الذي اختارت منصة «شاهد» عرضه في ظل مباريات كأس العالم، حظي باهتمام لافت منذ حلقاته الأولى، وتصدر قائمة «الأعلى مشاهدة» عبر المنصة، ويراهن العمل على جيل جديد من الممثلين الشباب يتصدرون البطولة، من بينهم جيسيكا حسام الدين، وترنيم هاني، وجودي مسعود، وجيدا منصور، وريم المصري، وعبد الله أشرف، وبمشاركة ممثلين كبار من بينهم عمرو وهبة، وسما إبراهيم، وفرح يوسف، وأحمد فهيم.

المسلسل من تأليف ورشة كتابة بإشراف المؤلف أمين جمال، سيناريو وحوار مينا بباوي ومحمد السوري، وإخراج يحيى إسماعيل، وتدور أحداثه عبر 12 حلقة.

المسلسل يتناول قصصاً متنوعة من عالم المراهقات (إم بي سي)

تنطلق الأحداث في أجواء مشحونة بالتوتر والإثارة مع اختفاء الطالبة «هَنا» خلال يوم دراسي بمدرسة ثانوية للبنات، ومع صدمة صديقتها الأقرب مريم ينفي مدير المدرسة حضور الطالبة، بينما تواجهه مريم أمام المحقق بأنها شاهدتها بالمدرسة، تبدأ الأسرار تتكشف تدريجياً، وتخرج بين جدران المدرسة إلي خارج الأسوار، وتخوض مريم رحلة بحث بنفسها عن صديقتها، وتكتشف عقد زواج عرفياً بحقيبتها المدرسية، لتدرك أن حياة صديقتها ليست بالبساطة التي كانت تعتقدها بل هي أكثر تعقيداً وغموضاً من كل تصوراتها.

يكشف المسلسل طبيعة العلاقات بين طالبات مدرستين مواجهتين لبعضهما البعض؛ إحداهما مدرسة دولية، والأخرى أقل مصروفات، تضطر مريم للانتقال إليها بعد وفاة والدها، لتكون هي همزة الوصل بين طلاب المدرستين.

تعتمد مشاهد المسلسل على اللقطات السريعة واستخدام «الفلاش باك»، والعودة إلى الوراء، للربط بين أحداث سابقة في حياة أبطال المسلسل وبين اختفاء الطالبة، ويلقي المسلسل الضوء على أزمات تعيشها أغلب الطالبات في العمل، منهن «داليدا» التي تتسم بالعنف وتعاني مرضاً نفسياً، و«ناهد» التي تتزوج سراً، و«ملك» التي تعمل أمها عاملة نظافة بالمدرسة الدولية وتبيع المخدرات للطالبات.

المسلسل اعتمد على ممثلات جدد (إم بي سي)

ويؤدي الفنان عمرو وهبة شخصية الضابط «راشد» الذي يتولى التحقيق في قضية الطالبة المختفية، والذي أكد أن المسلسل يناقش قضية في غاية الأهمية ويفتح الباب للدخول إلى عوالم جيل جديد، لافتاً إلى أن العمل يدعو الأهل لأن يعيدوا اكتشاف علاقتهم بالأبناء، وأوضح في بيان لمنصة «شاهد» أنه حاول أن يؤدي شخصية الضابط بصورة غير تقليدية تجمع بين الصرامة وخفة الدم، مشيراً إلى أن طبيعة الدور ونجاحه ستفتحان أمامه أبواباً مختلفة لتقديم أدوار درامية متعددة.

وكانت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام قد منحت المسلسل تصنيف «A15»، بما يُسمح بمشاهدته لمن هم في عمر 15 عاماً فما فوق.

وحسب الناقد الفني المصري، أحمد سعد الدين، فإن مسلسل «تحت السن» يحسب له أنه قائم على سيناريو جيد، فهو لا يقوم على نجم كبير يجذب الجمهور، بل على حبكة درامية جيدة تبدأ بصدمة اختفاء طالبة داخل مدرستها، وهو ما يجذب الجمهور بشكل كبير لمتابعته، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الدراما التلفزيونية قائمة على مثلث من 3 أضلاع، الأول تثقيفي والثاني توعوي والثالث ترفيهي، وأن الجزء التوعوي بالمسلسل في أعلى درجاته لأنه بعيد عن المباشرة، وقد جاء عبر حكايات واقعية صادمة»، عاداً «البطل الحقيقي في المسسل هو السيناريو والكتابة الجيدة»، على حد تعبيره.

وأوضح سعد الدين أن المسلسل يدفع بممثلين شباب هم الأنسب عمراً وحضوراً لهذه الأدوار، وقد بدا من الحلقات الأولى قدرتهم على تقديم أداء جيد ومناسب، مشيداً باختيارات المخرج لهم، وتوقع أن ينجح المسلسل في الدفع بهم لصدارة أعمال درامية قادمة.

وأكد سعد الدين أن «العمل الجيد يجذب الجمهور في كل المواسم، وأنه رغم سطوة مباريات كأس العالم لكرة القدم، فقد نجح العمل في جذب الجمهور إليه».