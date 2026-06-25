«والأسماك تطير فوق رؤوسنا»... حين يصبح البحر ملاذاً للحياة والغياب

تأخذ المخرجة ديما الحر مشاهدي فيلمها الوثائقي «والأسماك تطير فوق رؤوسنا» في رحلة، حيث تضع البحر في قلب السرد البصري والإنساني. تصوِّر بيروت؛ المدينة المشرفة على امتداد أزرق شاسع، وتربط هذا الفضاء المفتوح بـ«ثلاث شخصيات» هي: «رضا» و«قاسم» و«عادل»، فتقدم مقاربة عفوية تنفتح على تجارب لبنانيين كثر يجمعهم حسٌّ عميق بالانتماء إلى المكان.

يشكِّل البحر مركز اهتمام هؤلاء وملاذهم اليومي وقدَرهم؛ فيه يودعون همومهم وأحلامهم وأوجاعهم، كأنه مساحة تطهير وعودة إلى الذات. ومنذ اللحظة الأولى للفيلم، توجّه ديما كاميرتها نحو البحر، فتخلق نوستالجيا مشبعة بالتناقض بين الحزن والحرية، والثقل والاتساع.

مع أبطالها الثلاثة تطرح أسئلة وجودية وإنسانية تلامس هواجس الإنسان العميقة، من دون أن تقع في فخ التعقيد أو التنظير. فالبحر يتحوَّل مساحةً آمنةً وملاذاً بصرياً ومعنوياً، رغم ما يحمله في الذاكرة الجماعية من قصص فقدان وغرق، سواء أكان ذلك مصادفة أم عن قصد. ومع ذلك، فإن هذا الامتداد المتوسطي يبقى رابطاً حياً بين أهل المدينة وبحرهم، وفضاءً مفتوحاً على الحياة بقدر ما أنه مفتوح على الغياب. كما تطبعه بحبكة إخراجية مشحونة بالإثارة والتشويق، تبتعد فيها عن إيقاع الوثائقي التقليدي، لمصلحة سرد بصري أعلى حيوية وانسيابية، فتدفع المشاهد إلى متابعة التفاصيل بوصفها جزءاً من رحلة غير متوقعة، وتتنقّل بين اللحظة اليومية والبعد التأملي، وهي تستخرج من الواقع الانطباع الذي يخلقه في الذاكرة.

انطلقت عروض الفيلم في صالات سينما «متروبوليس» منذ 25 يونيو الحالي (المخرجة ديما الحر)

تقول المخرجة في حديث لـ«الشرق الأوسط» إنها سبق أن نفَّذت فيلماً قصيراً في المكان نفسه. وذلك على شاطئ بحر بيروت مقابل الجامعة الأميركية، حيث كان بطل العمل آنذاك «رضا»، الذي التقته صدفة هناك. وقد حمل الفيلم عنوان: «البحر الأزرق في عينيك». وتضيف أنها، بعد مرور 20 عاماً، عادت لتقف من جديد في الموقع نفسه، لتلمح «رضا»، الرجل صاحب الشعر الأحمر، من بعيد. وتقول: «لقد منحتني رؤيته شعوراً بالبهجة، فشعرت بالأمل والاستمرارية، وكأن الزمن لم يمر. عندها قرَّرت أن أصنع هذا الوثائقي لأحكي فيه عن البحر بوصفه مساحةً تجمع كل اللبنانيين».

وتتابع: «منطقة الكورنيش تعني لي الكثير، كما تعني لغيري، ومن هنا انطلقت فكرة الفيلم؛ من هذا الفضاء المفتوح الذي يحتضن الذاكرة والناس والحياة».

تشير المخرجة إلى أنها، قبل 20 عاماً، صوّرت أجساداً شابة مفتولة العضلات على الشاطئ نفسه، فيما تلاحظ اليوم أن تلك الأجساد تغيَّرت، وفقدت جزءاً من لياقتها، وأن التعب والإرهاق باتا أكبر حضوراً في الملامح.

ومن خلال «الشخصيات الثلاث»: «رضا» و«قاسم» و«عادل»، تبرز العلاقة العميقة التي تربط أهل المدينة بالبحر، بوصفه امتداداً لحياتهم اليومية وذاكرتهم الجماعية. وتقول: «فكرة الانتظار والوقوف أمام البحر ألهمتني للغوص في موضوعات متعددة. فهو أشبه بخشبة خلاص؛ يمتلك القدرة على احتواء كل ما يُثقل الناس من معاناة وانكسارات. كما يحتضن لحظاتهم الجميلة وأشواقهم». وتضيف: «مع البحر يعيشون حالة ترقُّب دائمة، كأنهم ينتظرون انفراجاً ما قد يأتي مع غروب أو شروق... لحظة تحمل لهم أملاً خافتاً يطلُّ من الأفق».

في سياق الفيلم نتعرَّف إلى أبطاله الثلاثة وحكاياتهم، والدوافع التي تقودهم إلى البحر يومياً. «رضا» يقصده سيراً على الأقدام من مكان إقامته في برج البراجنة، في حين يتوجه «قاسم» إليه مع طلوع الفجر؛ إذ يعيش مع شقيقه المتزوج ولا يرغب أن يُشكِّل عبئاً على العائلة. أما «عادل» فيراه المنفذ الوحيد له، خصوصاً في أيام الأحد والعطل. وهو عامل نظافة في أحد المستشفيات، يراه بقعة ضوء في حياته، ويلتقط معه صوراً متكررة كأنها محاولة دائمة لإثبات وجوده في الحياة.

أحد أبطال الفيلم «رضا» الذي يملك علاقة وثيقة بالبحر (المخرجة ديما الحر)

يُمضي المشاهد يوماً كاملاً إلى جانب هؤلاء الرجال... يسبحون ويتبادلون الأحاديث والفضفضة، يسترخون وينامون غير آبهين بطبقة الملح التي تجفُّ على أجسادهم وتزيدها قسوة. وبين لحظة وأخرى، يعبِّرون عن علاقتهم الخاصة بالبحر. بالنسبة إلى «رضا»، فهو الحبيب الوحيد الذي وجد معه انسجامه. ويقول: «لم أخض مغامرات عاطفية تُذكر، ربما لأنني خجول»، في اعتراف يطلُّ من قلب العلاقة مع الكاميرا.

لا تفصل ديما الحر بين هؤلاء الرجال الثلاثة، وباقي اللبنانيين، إذ تؤكد: «إنهم نماذج تُمثِّلنا جميعاً؛ يعيشون الوحدة كما يعيشون الحزن. وعندما نسجت قصة الفيلم أردتها أن تجمعنا تحت خيوط واحدة، كشبكة متصلة؛ لأننا جميعاً نحمل الأحلام ونتقاسم المعاناة نفسها، ونبحث عن مكان نُفرغ فيه همومنا وأوجاعنا».

حصد فيلم «والأسماك تطير فوق رؤوسنا» جوائز سينمائية عدة، من بينها «جائزة الجمهور» في كندا، وجائزة «رؤية حقيقية» في مهرجان «زونتا»، إضافة إلى تنويهٍ فخريٍّ في كل من المكسيك والأردن، و«جائزة الطلاب» في مهرجان «جان روج» السينمائي بفرنسا.

وتشير ديما إلى أن الفيلم لا يزال يتنقل بين المهرجانات الدولية، على أن يحط قريباً في الأرجنتين ومدينة تولوز الفرنسية. أما عن معنى العنوان ورسالة العمل، فتقول: «لا أريد أن أشرح للمشاهد المعنى الحقيقي لهذه المشهدية، وأفضِّل أن يكتشفها بنفسه. وما عليه سوى أن يتخيّلها كي يخرج بالنتيجة التي يريدها».

يُذكَر أن الفيلم يُعرَض في صالات سينما «متروبوليس» منذ 25 يونيو (حزيران) الحالي ولفترة قصيرة.