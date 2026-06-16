بعد أزمة تسويقية... «ستاربكس كوريا» تغلق فروعها مؤقتاً لتدريس التاريخ لموظفيها

أعلنت شركة ستاربكس في كوريا الجنوبية إغلاق جميع فروعها مؤقتاً في 22 يونيو (حزيران) عند الساعة الثالثة عصراً، لإعطاء الموظفين درس إلزامي في التاريخ، وذلك بعد حملة تسويقية عُدَّت إشارة إلى واقعة تاريخية دامية، وأثارت غضباً واسعاً في البلاد.
وحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، كانت الشركة قد أطلقت حملة ترويجية خلال الشهر الماضي لكوب قهوة تحت اسم «يوم الدبابة»، تزامناً مع الذكرى السنوية لـ«مذبحة غوانغجو» عام 1980، التي قمع فيها الجيش الكوري الجنوبي احتجاجات طلابية ومدنية طالبت بالديمقراطية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 طالب ومدني.
وشعر الكثيرون بأن فكرة «الدبابة» تشير إلى المركبات التي نشرتها الحكومة لسحق المتظاهرين المؤيّدين للديمقراطية.
ونتيجة لذلك، أثارت الحملة غضباً شعبياً واسعاً، ولاقت توبيخاً شديداً من الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، فيما قطعت بعض الجهات الحكومية علاقاتها مع «ستاربكس كوريا»، الأمر الذي أدى إلى إقالة الرئيس التنفيذي للشركة.
وأعلنت الشركة أن أكثر من 2000 فرع ستغلق أبوابها مؤقتاً في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم 22 يونيو، ليتمكن الموظفون من مشاهدة محاضرات مسجلة عن التاريخ الكوري الحديث والمشاركة في تدريب على «الوعي الاجتماعي».
وتشير تقديرات شركة البيانات« IGAWorks» إلى أن إغلاق الفروع لنصف يوم سيكلّف ستاربكس خسائر في المبيعات تُقدّر بنحو 2.1 مليار وون (1.4 مليون دولار أميركي).
وقالت الشركة إن الهدف من الإغلاق المؤقت في 22 يونيو هو «إظهار مدى جدية التعامل مع الحادث ومنع تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً»، في حين أكدت أن بعض الفروع في المطارات فقط ستستمر في العمل.
وسيخضع تشونغ يونغ جين، الملياردير ورئيس مجلس إدارة مجموعة «شينسيغاي»، التكتل التجاري الذي يمتلك حصة الأغلبية في سلسلة المقاهي، للتدريب نفسه في 24 يونيو إلى جانب مسؤولين تنفيذيين آخرين.