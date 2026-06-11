«شارع الفن»... عروض فولكلورية تحيي «ثقافة الفرجة» في مصر

تستمر فعاليات «شارع الفن» التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية عبر أكاديمية الفنون في وسط القاهرة، لتقدم أسبوعها الرابع من خلال فقرات متنوعة ما بين الفنون الكلاسيكية والتقليدية، والفنون الشعبية، والرسم والتصوير، وهي الفعاليات التي تمتد لثلاثة أيام في الأسبوع، من الخميس إلى السبت، في حين تستمر فعاليات الفن التشكيلي على مدى أيام الأسبوع.
وعبر الفقرات المتنوعة التي تقدمها الفعاليات، تستعيد فكرة «ثقافة الفرجة» في الشارع المصري، التي كانت معروفة في وقت ما بالعروض الجماهيرية وسط الشوارع والميادين، أو في الأماكن المفتوحة في القرى والمواقع الثقافية المختلفة بالأقاليم، لكنها تعود هذه المرة لتثبت حضورها في قلب القاهرة الخديوية التي طُوِّرت لتصبح أشبه بمتحف مفتوح.
ويتضمن الأسبوع الرابع للفعاليات أنشطة متنوعة، من بينها فنون الموسيقى والغناء، والعزف الشعبي، وفنون الأداء الاستعراضي من المعهد العالي للفنون الشعبية، واستعراض إسباني يقدمه المعهد العالي للباليه، بالإضافة إلى فنون الأداء المسرحي التي يشارك فيها السيرك القومي والحكي الشعبي ضمن فعاليات «شارع الفن».
ويرى الناقد الفني المصري محمد عبد الرحمن أن فعاليات «شارع الفن» من أبرز المشروعات في الفترة الأخيرة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن إشراف أكاديمية الفنون على المشروع يوفر له جودة كبيرة وتنوعاً ملحوظاً، خصوصاً أن أكاديمية الفنون بها تخصصات متنوعة وتستطيع تقديم فنون الشارع. ولفت إلى أن «افتتاح رئيس الوزراء للمشروع أعطاه دفعة قوية بوصفه مشروعاً على مستوى الدولة، والمهم أن توضع له أسس تجعله يسير بالمعدل والانتظام نفسيهما لفترات طويلة».
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد حضر تدشين مشروع «شارع الفن» منتصف مايو (أيار) الماضي، وأكد أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه المبادرات التي تسهم في جذب السياح، وتعزيز نشر الفن بين المواطنين، والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية.
وحرصت أكاديمية الفنون خلال تلك الفعاليات على التعاون مع مؤسسات مختلفة في عروض الأسبوع الماضي، من بينها السيرك القومي ومسرح العرائس، لإضفاء أجواء احتفالية على الفعاليات عبر فنون الأداء المسرحي، كما تشمل الفعاليات معرضاً تشكيلياً بالتعاون مع نقابة التشكيليين، يضم أعمالاً في مجالات الرسم والنحت والخزف والتصوير الفوتوغرافي والغرافيك والطباعة.
ويصف الناقد الفني المصري أحمد سعد الدين مبادرة «شارع الفن» بأنها «مساحة مهمة للتفاعل مع الفن والعروض الفولكلورية في القاهرة الخديوية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «ثقافة الفرجة والعروض الميدانية تحققت بشكل كبير، بزخم لافت في وسط البلد، مما يعزز فكرة ثقافة الفرجة والتفاعل مع العروض، خصوصاً في شوارع القاهرة الخديوية المتعطشة لهذه الفنون».
وأشار إلى أن اختيار المكان مهم جداً، «لأن منطقة القاهرة الخديوية مرتبطة في أذهان المصريين بالفن، بداية من فن العمارة وحتى الفن الشعبي»، على حد تعبيره.
وتأتي مبادرة «شارع الفن» ضمن «خطة شديدة الطموح للارتقاء بالذوق العام، ونشر ثقافة الفن، وتعميم قيم الجمال والإبداع بوصفها هوية بصرية للقاهرة التاريخية»، وفق بيان سابق لأكاديمية الفنون المصرية.